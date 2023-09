Dies ist die Geschichte eines harten Ringens um Interessen – und um eine gemeinsame Arbeitsgrundlage. Es ist aber auch eine Liebesgeschichte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Samstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auch wenn die beiden sich im idyllisch gelegenen Schloss Meseberg bei Berlin treffen, dürfte es sich – im gelungenen Fall – um ein Gespräch in nüchterner Atmosphäre handeln.

Russland – Freund, Partner oder Gegner?

Lange sind sich Merkel und Putin eher aus dem Weg gegangen. Jetzt ist es bereits der zweite bilaterale Termin innerhalb von drei Monaten – nachdem sich die beiden Mitte Mai im russischen Badeort Sotschi am Schwarzen Meer getroffen haben. Im Gespräch von Merkel und Putin in Meseberg sollen in Meseberg „aktuelle außenpolitische Fragen“ im Mittelpunkt stehen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte.

Zu den wichtigsten Themen dürfte aus deutscher Sicht die Ukraine-Krise zählen. Deutschland ist bemüht, gemeinsam mit Frankreich Bewegung in den Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ostukraine zu bringen. Die Sicht Merkels und Putins auf die Krim-Krise unterscheidet sich fundamental. Dennoch ist klar: Gegen Russland kann es keine Lösung geben. Und: Auch in Syrien gibt es ohne Putin keinen Frieden. Russland ist zudem ein wichtiger Handelspartner Deutschlands in Sachen Energie.

Ist Russland generell ein Freund, Partner oder Gegner Deutschlands und der Regierung Merkels? Praktisch ist Russland vor allem eines: ein großer Nachbar, ohne den vieles nicht funktionieren kann. Deshalb wird Merkel nach einer Arbeitsgrundlage mit Putin suchen. Dem russischen Präsidenten wiederum geht es um seine Interessen – wenn er nach Zuneigung in Europa sucht, findet er sie anderswo.

Faszination für das Modell Putin

Damit wären wir bei der Liebe angekommen. Die österreichische Außenministerin Karin Kneissl heiratet am Samstag – und noch bevor er am selben Tag um 18 Uhr Merkel trifft, wird Putin bei der Hochzeit zu Gast sein. Zur Feier in der Steiermark sollen auch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) eingeladen sein. Kneissl ist zwar parteilos, wurde von der rechtspopulistischen FPÖ für ihr Ministeramt vorgeschlagen.

So geht es zurzeit zu in Europa. Rechte Parteien umgarnen Putin – und der hat seine Freude daran. Die AfD hat einen konsequent russlandfreundlichen Kurs eingeschlagen, seit der Transatlantiker Bernd Lucke vor drei Jahren als Parteichef gestürzt wurde. Der französische Front National feierte Putins Wiederwahl im Mai mit den Worten, dessen Erfolg bestätige „die Stabilität und die demokratische Verankerung Russlands“.

Die FPÖ wiederum hat im Jahr 2016 sogar einen Kooperationsvertrag mit der Kreml-Partei „Einiges Russland“ unterzeichnet – mit dem Ziel der „Erziehung der jungen Generation im Geiste von Patriotismus und Arbeitsfreude“. Insgesamt gibt es bei den rechten Parteien eine gewisse Faszination und auch Sympathie für das Modell Putin, der sich nationalistisch gebärdet und als starker Mann inszeniert.

Kiew sieht Österreichs russlandfreundliche Haltung kritisch

Eine Hochzeitseiladung mag Privatsache sein – in Sachen Putin ist das Persönliche aber auch politisch. Österreich hat immerhin gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne. Aus Kiew gibt es jedenfalls bereits Kritik. „Von nun an kann Österreich kein Vermittler in der Ukraine mehr sein“, schrieb die fraktionslose Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im ukrainischen Parlament, Hanna Hopko, auf Twitter.

Klar ist aber auch: Österreich wird – EU-Ratsvorsitz hin, EU-Ratsvorsitz her – auf Dauer keine entscheidende Rolle auf der diplomatischen Bühne spielen. Bei aller Liebe.

