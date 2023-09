Istanbul -Nach dem Putschversuch in der Türkei haben sich in den Straßen der Hauptstadt Ankara und in Istanbul dramatische Szenen abgespielt. In beiden Städten waren in der Nacht Panzer aufgefahren, unter anderem an der berühmten Bosporus-Brücke, die in Istanbul Asien und Europa verbindet. In beiden Städten waren auch Schüsse zu hören.



Fernsehsender und Fotografen zeigten in Ankara zahlreiche Menschen, die sich auf den Straßen um Verletzte kümmerten, die am Boden lagen. Viele wurden auf türkische Flaggen gebettet oder damit zugedeckt. In der Nähe des Armeehauptquartiers fuhren zahlreiche Krankenwagen mit Blaulicht auf, wie auf Fotos zu sehen war.



Kampfjets im Tiefflug über dem Taksim-Platz

Auf dem berühmten Taksim-Platz in Istanbul liefen Dutzende Leute in Panik davon, als Kampfjets im Tiefflug über den Platz jagten. Einige warfen sich sofort auf den Boden, andere suchten hinter Autos und Lastwagen Schutz. Der Platz ist ein Verkehrsknotenpunkt und bei Protesten immer wieder ein wichtiger Versammlungsplatz.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Erdogan-Anhänger schießen Selfies mit Soldaten. AP

An mehreren Orten strömten aufgebrachte Menschen zusammen, kletterten auf die Panzer und konfrontierten Soldaten, wie Bilder von Fernsehsendern zeigten. An der Bosporus-Brücke ergaben sich mehrere Soldaten. Nahe dem Taksim-Platz führten Polizisten Soldaten in Handschellen ab.



Auch dies war zu sehen: Menschen, die vor verlassenen Panzern Selfies schossen. (dpa)