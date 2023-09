Istanbul -Nach dem fehlgeschlagenen Militärputsch in der Türkei sind nach Presseangaben mehr als hundert Generäle und Admiräle festgenommen worden. Insgesamt seien seit der Niederschlagung des Umsturzversuchs am Samstagmorgen 103 Admiräle und Generäle in Gewahrsam genommen worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag.

Ex-Luftwaffenkommendeur offenbar einer der Anführer

Darunter ist auch der frühere Kommandeur der Luftwaffe, Akin Öztürk, der als einer der Putschistenführer gilt. Insgesamt wurden laut der Regierung seit Samstag rund 6000 Menschen unter dem Verdacht festgenommen, an dem Putschversuch beteiligt zu sein. Darunter waren neben Offizieren auch Beamte und Juristen. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte nach dem Putschversuch eine „Säuberung“ der Armee angekündigt und von einem „Krebsgeschwür“ im Staat gesprochen.

Putschisten droht sogar die Todesstrafe

Den Putschisten drohte er mit einer harten Strafe und erwog die Wiedereinführung der Todesstrafe. Laut der Nachrichtenagentur Dogan wurden zehn Generäle auf Anweisung der Justiz in Haft genommen. Den Festgenommenen wird der Versuch zum gewaltsamen Sturz der Regierung und ein Verstoß gegen die Verfassung vorgeworfen. Sie werden zudem verdächtigt, der sogenannten Fethullahci Terrororganisation (Feto) anzugehören. Damit bezeichnet die Regierung die Hizmet-Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen, der jede Beteiligung an dem Umsturzversuch bestreitet. (afp)

