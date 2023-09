Wenn Efthimios Christakis über Olivenöl spricht, gerät er ins Schwärmen. Wie beim Wein spiele das Terroir, auf dem die Bäume wachsen, für den Geschmack eine große Rolle, sagt der zertifizierte Olivenöl-Experte aus Griechenland. „Die Bäume wachsen anders, wenn sie zum Beispiel eine Salzbrise am Meer bekommen, sie nehmen je nach Standort andere Mineralien auf.“

Grundsätzlich sollte gutes Olivenöl eine grasige Note haben und frisch schmecken, erklärt der Experte. Unterschieden werde nach EU-Vorgaben zwischen drei Geschmacksrichtungen: „Mildes“ Öl sei sehr weich im Gaumen, „Mittleres“ habe Pfeffer-, Tomaten, Bananen- und Mandelnoten. „Intensives“ Olivenöl schmeckt richtig nach Olive und Mandelbitter. Das nimmt man am besten zum Verfeinern.“ Christakis empfiehlt, zum Beispiel Fisch oder Spargel damit zu beträufeln.

Verschiedene Güteklassen

Wer ein neutrales Olivenöl haben will, sollte nicht zu einem sortenreinen Produkt greifen, rät Egle Palma vom Slow-Food-Convivium Terres de l'Ebre. Denn darin steckt nur eine Olivensorte, die dem Öl seinen spezifischen Geschmack gibt. „Es gibt Olivensorten, die schmecken wie Artischocken oder leicht zitronig“, erläutert die Olivenölproduzentin aus Tortosa im katalanischen Ebro-Delta. Bei neutralen Ölen seien dagegen drei Sorten zusammen verpresst, damit nicht ein bestimmtes Aroma herausschmeckt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Reifegrad der Oliven bestimmt mit darüber, wie bitter ein Öl ist – hellere Früchte ergeben ein schärferes Aroma als dunkle. dpa-tmn Lizenz

Olivenöl wird einer EU-Verordnung zufolge in verschiedene Güteklassen eingeteilt. Die höchste Stufe „nativ extra“, in Italien „extra vergine“ oder „extra virgen“ in Spanien genannt, erreichen nur Öle, die einwandfrei riechen, schmecken und ein Mindestmaß an Fruchtigkeit haben, wie die Stiftung Warentest erläutert. Sie hat für ihre Zeitschrift „test“ Anfang 2016 Olivenöl unter die Lupe genommen und kritisiert, dass etliche als „nativ extra“ gekennzeichnete Öle diesen Vorgaben nicht entsprechen.

Der Test zeigte allerdings auch, dass ein gutes Olivenöl nicht immer teuer sein muss. Die Gesamtnote „befriedigend" bekamen insgesamt neun Olivenöle. Sie kosten zwischen 14,20 und 20 Euro pro Liter. Ein spanisches Olivenöl von Aldi Nord schnitt in den Kategorien sensorische Qualität, chemische Qualität und Schadstoffe mit „gut" ab, bekam aber die Gesamtnote „mangelhaft", weil das Labor die deklarierte Herkunft des Öls nicht bestätigen konnte. Nur ein Olivenöl erzielte die Gesamtnote „gut": „Picual Extra virgin olive oil" von O-Med. Das spanische Öl kostet jedoch 40 Euro pro Liter und ist nur online oder im Feinschmeckerhandel zu kaufen.

Was man über den Säuregehalt wissen muss

Je reifer Oliven geerntet werden, desto weicher fällt das daraus gewonnene Öl aus. dpa-tmn Lizenz

Der Säuregehalt bei Olivenöl nativ extra darf außerdem 0,8 Prozent nicht überschreiten. „Je niedriger der Säuregrad, umso besser“, sagt Palma. Meist ist die Zahl auf dem Etikett der Flasche angegeben. 0,5 Prozent sei bei einem guten Öl ein akzeptabler Wert.

Bei leichten sensorischen Fehlern oder fehlender Fruchtigkeit wird Olivenöl in die Güteklasse „nativ“ eingruppiert. Fehlnoten gibt es laut Christakis wegen schlammiger, gurkiger, metallischer oder ranziger Aromen. Sie kommen zum Beispiel zustande, wenn die Früchte vor dem Pressen gequetscht werden und anfangen schlecht zu werden. Auch zu langes Lagern vor dem Pressen schadet.

Einfach ungesättigte Fettsäure

Innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte sollten die Oliven gepresst werden. „Wenn sie innerhalb von zehn Stunden nach der Ernte gepresst werden, ist das schon gut“, ergänzt Christakis. „Ideal ist, wenn sie binnen vier bis acht Stunden zur Mühle kommen, unter vier Stunden ist es Spitzenklasse.“ Auch die Temperatur beim Pressen spielt eine Rolle: Um von kaltgepresstem Öl zu sprechen, dürfe die Olivenmasse nicht heißer als 33 Grad werden, sagt Palma. „Sonst sind die guten Inhaltsstoffe weg.“

Die zehn häufigsten Ernährungs-Irrtümer

1. Margarine ist besser als Butter Früher wurde für Margarine geworben, weil diese mit ihren pflanzlichen Fetten weniger Cholesterin enthält. Dann entdeckte man, dass bei der Härtung der Pflanzenöle für die Margarine-Produktion Transfette entstehen, die noch schädlicher sind als die gesättigten Fettsäuren in der Butter. Diese Transfette sind aber mittlerweile nicht mehr in Margarinen enthalten. Heute gilt deshalb: Margarine ist kalorienärmer, Butter ein reines Naturprodukt. In Maßen konsumiert sind beide nicht ungesund. (Bild: dpa) Lizenz

2. Fett macht Fett Das stimmt so nicht. Der Körper braucht sogar einen gewissen Anteil an Fett. Rund 30 Prozent aller Kalorien sollen aus fetthaltigen Lebensmitteln kommen, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Im Schnitt etwa 70 bis 80 Gramm Fett am Tag. Isst man mehr Fette, werden diese im Körper abgelagert. Außerdem kommt es darauf an, welche Fette wir zu uns nehmen. Gesund sind ungesättigte Fettsäuren. Sie stecken zum Beispiel in Oliven oder Walnüssen. Auch Fette aus Fischen sind gesund. Tückisch, weil besonders ungesund, sind dagegen die versteckten Fette in Wurst oder Kuchen. dpa Lizenz

3. Frühstück ausfallen lassen, macht schlank Im Gegenteil: Untersuchungen haben ergeben, dass man eher Gewicht verliert, wenn man sich morgens die Zeit für ein umfangreiches Frühstück nimmt. Denn nur mit regelmäßigen Mahlzeiten, bleiben Heißhungerattacken aus. Ernährungsexperten empfehlen drei Hauptmahlzeiten und dazwischen zwei kleinere gesunde Snacks. (Bild: dpa) Lizenz

4. Spätes Essen macht dick Die Untersuchungen, die es hierzu gibt, sind insgesamt widersprüchlich, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Entscheidend für eine Gewichtszunahme sei jedoch vor allem die Gesamtmenge der Kalorien und nicht der Zeitpunkt, wann man eine Mahlzeit isst. Eine der beschriebenen Studien zum Thema zeigte allerdings, dass Frauen und Männer, die spät zu Abend essen auch tagsüber mehr gegessen hatten. (Bild: dpa) Lizenz

5. Kartoffeln sind Dickmacher Nein, eher das Gegenteil ist richtig. Die Knollen sind reich an Ballaststoffen, die für eine lang anhaltende Sättigung sorgen. Gesund sind Kartoffeln auch, sie enthalten zum Beispiel viel Kalium, Eiweiß und Vitamin C. Beides macht sie zu einer guten Beilage. Am besten als Salz-, als Pell- oder Ofenkartoffeln. Als Pommes Frites, Bratkartoffeln oder in Kartoffelsalat mit viel Majonäse sind sie allerdings in der Tat richtige Dickmacher. (Bild: dpa) Lizenz

6. Spinat ist ein Eisenlieferant Hartnäckig hält sich zum Teil noch heute das Gerücht, Spinat sei wegen seines hohen Eisenanteils so gesund. Doch der Anteil an Eisen in den grünen Blättern ist gar nicht sonderlich hoch. 100 Gramm frischer Spinat enthalten etwa 3,5 Milligramm Eisen. Der Irrtum geht bis in die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Damals machte man einen Rechenfehler, durch den man auf das zehnfache des tatsächlichen Eisengehalts kam. Gemüsesorten mit einem höheren Eisenanteil als Spinat sind zum Beispiel Rote Bete, Erbsen oder weiße Bohnen. (Bild: dpa) Lizenz

7. Rohes Gemüse ist gesünder Nein, dass stimmt nicht immer. Manche Nährstoffe kann der Körper erst aufnehmen, wenn das Gemüse vorher gekocht wurde. Das gilt zum Beispiel für das Beta-Carotin, das in Möhren oder Tomaten enthalten ist. Rohes Gemüse ist in jedem Fall schwerer verdaulich. Blähungen können deshalb eine unangenehme Folge von zu einseitiger Rohkost-Ernährung sein. Am gesündesten ist es, Gemüse in einem Dämpfer zu garen. Dabei bleiben am meisten Nährstoffe erhalten. (Bild: dpa) Lizenz

8. Kaffee entzieht dem Körper Flüssigkeit Nach jeder Tasse Kaffee sollte man ein Glas Wasser trinken, heißt es oft. Denn der Kaffee entziehe dem Körper Flüssigkeit. Das stimmt so nicht. Es sei zwar richtig, dass Kaffee eine harntreibende Wirkung hat. Doch den Verlust von Flüssigkeit gleicht der Körper innerhalb eines Tages wieder aus. Wegen seiner anregenden Wirkung auf Herz und Kreislauf sollte mit einem Kaffee allerdings nicht der Durst gelöscht werden. Gegen bis zu vier Tassen Kaffee pro Tag ist jedoch laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung nichts einzuwenden. (Bild: dpa) Lizenz

9. Muscheln: Nur in den R-Monaten essen Früher war die Regel sinnvoll, Muscheln von SeptembeR bis ApRil zu essen. In den Sommermonaten werden Toxine blühender Algen von den Muscheln aufgenommen. Das führte früher häufig zu Muschelvergiftungen. Heute ist das Risiko geringer, denn die Muscheln werden nach der Ernte so gelagert, dass sie die im Meer aufgenommenen Gifte wieder ausscheiden. Auch funktioniert die Kühlkette heute selbst in den heißen Sommermonaten. Allerdings laichen die Muscheln zwischen Juni und August. Das kann den Geschmack beeinträchtigen – ist aber gesundheitlich unbedenklich. (Bild: dpa) Lizenz

10. Nach Kirschen kein Wasser trinken Der Rat stammt aus Zeiten, als Trinkwasser noch nicht so sauber war. Zusammen mit Keimen aus dem Wasser konnte das Essen von Steinobst Magenschmerzen verursachen. Heute passiert das nicht mehr so schnell. Wenn man Kirschen und Co. vor dem Essen gründlich wäscht und keine riesigen Mengen isst, kann man auch ruhig ein Glas Wasser anschließend trinken. (Bild: dpa) Lizenz

Olivenöl besteht laut Stiftung Warentest zu 75 Prozent aus einer einfach ungesättigten Fettsäure. Diese Ölsäure könne unter anderem dazu beitragen, das sogenannte schlechte LDL-Cholesterin im Blut zu verringern und positiv auf die Insulinempfindlichkeit zu wirken.

Je reifer, desto weicher

Olivensorte und Reifegrad der Früchte bestimmen auch, wie bitter ein Öl schmeckt. Grün geerntete Oliven führten zu einem schärferen Aroma als dunkle, so die Warentester. „Je reifer die Oliven, desto weicher fällt das Öl aus“, ergänzt Christakis. Solche milden Öle eignen sich „test“ zufolge zum Beispiel als Zutat für Desserts und Kuchen, wo sie einen Teil des sonst verwendeten Fetts ersetzen können. Öle mit mehr Aroma bieten sich eher zum Braten an, sollten aber nicht zu heiß werden, damit sich kein gesundheitsschädliches Acrylamid bildet.

Eine Besonderheit sind aromatisierte Öle. „Dabei werden Kräuter wie Thymian, Rosmarin oder Wacholder zusammen mit den Oliven verpresst“, erläutert Palma. „Die ätherischen Öle der Kräuter gehen dabei ins Öl über.“ Je nach Kraut passe solch ein Öl zu Kartoffeln, Wildgerichten oder mediterranen Speisen. Und nicht nur Salat, auch eine Ente à l'Orange lasse sich mit Olivenöl verfeinern. Denn auch ganze Zitronen oder Mandarinen würden gelegentlich mit Oliven gepresst und so dem Öl ihr Aroma mitgeben. (dpa/ef)

Das könnte Sie auch interessieren: