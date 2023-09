Rochester -Ein Gelähmter kann mit Hilfe von außen wieder einige Schritte gehen. Was nach einem biblischen Wunder klingt, ist einer Forschergruppe an der Mayo Clinic in Rochester (Minnesota, USA) gelungen.

Mittels elektrischer Rückenmarkstimulation und 43 Wochen Rehabilitationstherapie konnte der Patient mit 331 Schritten 102 Meter zurücklegen. Allerdings benötigte er dafür einen Rollator und eine Unterstützung an der Hüfte durch einen Therapeuten.

Das Team um Kendall Lee und Kristin Zhao präsentiert seine Technik im Fachjournal „Nature Medicine“. Ein unbeteiligter Mediziner reagierte skeptisch.

Fraglich, ob weitere Patienten von Therapie profitieren

„Nach unserem Wissen ist die Verwendung der elektrischen Rückenmarkstimulation während des aufgabenspezifischen Trainings, einschließlich Steh- und Schrittaktivitäten, neu“, schreiben die Forscher. Erforderlich seien nun weitere Untersuchungen mit einer größeren Zahl von Probanden, um deren Gültigkeit und Wirksamkeit zu testen.

Norbert Weidner, ärztlicher Direktor der Klinik für Paraplegiologie am Universitätsklinikum Heidelberg, hält die Studie prinzipiell für gut gemacht. Der beobachtete Effekt sei wissenschaftlich allemal interessant, aber auch mit den gezeigten Fortschritten könne der Patient nicht seinen Alltag meistern.

Zudem sei es eher eine Fallbeschreibung, da nur ein Patient an der Studie beteiligt gewesen sei. „Es ist außerdem ein spezieller Patient, so dass fraglich ist, inwiefern andere querschnittgelähmte Patienten in gleicher Weise trainiert werden können“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur dpa. (dpa)