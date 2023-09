Washington -Die Parole heißt nun „Action, Action, Action!“. So hat es Steve Bannon, der Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, nach amerikanischen Medienberichten vorgegeben. Mit der Abschaffung des bei den Republikanern verhassten Gesundheitssystems ist Trump gescheitert. Nun holt er zum nächsten Frontalangriff auf das Erbe seines Vorgängers Barack Obama aus: Schon an diesem Dienstag will er per Dekret dessen Klimaschutzplan aufheben und zentrale Vorschriften zur Energieproduktion lockern. Damit würde Washington faktisch seine internationale Verpflichtung zur Reduzierung des CO2 -Ausstoßes in die Tonne treten.

Die Obama-Regierung habe einen extremen Kurs gegen die fossilen Energieträger Kohle, Gas und Öl gefahren und damit viele Arbeitsplätze vernichtet, beklagt der neue Chef der US-Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt. Der ehemalige Generalstaatsanwalt von Oklahoma bestreitet, dass der Klimawandel durch menschliches Handeln verursacht wird. Das Pariser Klimaschutzabkommen nennt er einen schlechten Deal: „Die größten Verursacher von Kohlendioxid, China und Indien, sind ungeschoren davongekommen. Stattdessen haben wir uns selber bestraft und unsere Jobs vernichtet.“

Im Pariser Weltklimavertrag verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten, zu denen auch die USA gehören, die Erderwärmung auf unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Um das Versprechen zu erfüllen, brachte Obama 2015 seinen „Clean Power Plan“ auf den Weg. Er fordert bis 2030 eine Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes von Kraftwerken um 32 Prozent gegenüber dem Wert von 2005. Statt der in den USA verbreiteten Kohle sollten mehr erneuerbare Energien eingesetzt werden.

Obamas Klimaschutzplan schon im Februar 2016 auf Eis gelegt

Diese Vorgabe will Trump nun aushebeln. Sein Dekret wird nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg aus einem Bündel von Verordnungen bestehen. Einige würden sofort in Kraft treten, andere erst nach Jahren wirken. So sollen die Behörden in kurzer Zeit alle Regulierungen zusammenstellen, die den Einsatz heimischer fossiler Brennstoffe und der Kernkraft behindern. Dann sollen diese Bestimmungen, sofern das rechtlich möglich ist, abgeschafft werden.

Bei künftigen Entscheidungen sollen Umweltgesichtspunkte keine Rolle mehr spielen. Obamas Klimaschutzplan wurde im Februar 2016 vom Obersten Gerichtshof der USA gestoppt, nachdem vor allem der Kohle-Bundesstaat West-Virginia und das Öl-Land Texas dagegen geklagt hatten. Seither liegt das Gesetz wegen anhaltender juristischer Auseinandersetzungen auf Eis. Trump will nun bei Gericht eine dauerhafte Aussetzung mit dem Ziel einer kohlefreundlichen Revision beantragen.