Die Karstadt-Beschäftigen sind aufgeschreckt, weil große Verkaufsflächen an andere Einzelhändler vermietet werden könnten.

Es deutet sich an, dass die Warenhauskette so den kalten Ausstieg aus dem Warenhausgeschäft einleiten könnte.

Was plant René Benko?

Es soll ein Strategiepapier geben, demzufolge geplant ist, bis zu einem Drittel der Verkaufsfläche von Karstadt an Dritte zu vermieten. Das berichtet das ARD-Magazin Monitor. Als potenzielle Mieter werden Textildiscounter wie Primark, aber auch Aldi, Lidl, DM oder Rossmann genannt. Karstadt lässt mitteilen, dass es unter anderem darum gehe, die Kundenfrequenz zu steigern und zusätzliche Mieteinnahmen zu generieren. Personalabbau sei nicht geplant.

Wie plausibel sind die Pläne?

Sie sind sehr plausibel – aus verschiedenen Gründen. Primark, aber auch Zara und H&M expandieren. Gesucht werden gute Innenstadtlagen. Da hat Karstadt einiges zu bieten. Die Verkaufsflächen könnten teuer vermietet werden. In vielen Filialen der Warenhauskette ist zugleich die Kundenfrequenz unterdurchschnittlich, weil es dem Unternehmen bislang nicht gelingt, ein attraktives Angebot zu offerieren, gerade bei Textilien, der wichtigsten Warengruppe, gibt es große Defizite.

Wäre die Vermietung an Konkurrenten nicht selbstzerstörerisch?

Ganz bestimmt. Primark, Zara oder auch TK Maxx sind Rivalen, die Karstadt viele Marktanteile weggenommen haben, weil sie Modisches günstiger offerieren und mit ihren Sortimenten außerdem aktueller sind. Zudem ist davon ausgehen, dass Primark & Co wenn überhaupt, dann nur die attraktiven Verkaufsflächen im Erdgeschoss mieten werden. Ferner werden die Textil-Discounter darauf bestehen, dass am Eingang nicht mehr „Karstadt“ steht, sondern das eigene Firmenschild prangt. Das Gleiche gilt für Drogeriemärkte und für Lebensmitteldiscounter. Auch diese Unternehmen sind auf der Suche nach attraktiven City-Standorten.

Was würde mit den restlichen Verkaufsflächen geschehen?

Da würde sich in den Obergeschossen vermutlich relativ schnell Ödnis breit machen – zumal Karstadt im Stadtbild weniger sichtbar wäre. Filialleiter müssten sich bei einem erfolgreichen Textil-Discounter im Erdgeschoss überlegen, ob es sich überhaupt noch lohnt, Bekleidung anzubieten. Es besteht die Gefahr, dass die Kundenfrequenz in den oberen Etagen deutlich nachlässt.

Was führt Benko mit all dem im Schilde?

Die Indizien sprechen dafür, dass Benko eine Art Radikalumbau auf kaltem Wege plant. Dabei muss man bedenken, dass der Österreicher kein Einzelhandelsexperte ist. Er ist vor allem an lukrativen Immobiliendeals interessiert. Ursprünglich war sein Plan, Karstadt mit der größeren und erfolgreicheren Kette Kaufhof zu fusionieren. Dann hätte er rentable Häuser weiterbetreiben und die defizitären Filialen – insbesondere in Städten mit Doppelstandorten – dichtmachen und gewinnbringend weitervermieten können. Dieser Plan ist gescheitert. Das kanadische Unternehmen Hudson’s Bay hat Kaufhof übernommen.

Braucht Karstadt also eine neue Strategie?

Das ist der entscheidende Punkt. Nach dem geplatzten Deal fehlt es Karstadt an allem, um auf Dauer alleine überlebensfähig zu sein - auch an Knowhow vor allem in puncto Mode-Sortiment. Zudem gibt es in vielen Filialen einen Modernisierungsstau, der sich über Jahre entwickelt hat. Das Vermieten attraktiver Flächen stellt aus Benkos Sicht einen einen Ausweg da.

Was wird aus den Beschäftigten?

Der Hinweis, dass kein Jobabbau geplant sei, dürfte vor allem der Besänftigung der Belegschaft dienen. Denn wenn die Verkaufsfläche um ein Drittel reduziert wird und der Umsatz in den oberen Etagen zurückgeht, dann wird ein Personalabbau früher oder später unumgänglich werden. Benko könnte das nicht ungelegen kommen. Denn an vielen Standorten hapert es mit der Rentabilität ganz gewaltig.

Wie reagieren die Arbeitnehmervertreter?

Arno Peukes, der für die Gewerkschaft Verdi im Karstadt-Aufsichtsrat sitzt, wird auf tagesschau.de mit den Worten zitiert: „Wenn ein Drittel der Gesamtfläche abgegeben wird, wenn in einigen Filialen sogar noch mehr abgegeben wird, wird das natürlich auch Auswirkungen auf Arbeitsplätze und die Qualität der Arbeit haben." Bei Karstadt arbeiten derzeit noch 13500 Frauen und Männer.