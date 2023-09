Berlin -Fast 30 Jahre lang haben sie alle Kraft in ihr Haus gesteckt – Arbeitszeit, Liebe, Geld. Die Bewohner sanierten das blaue Gebäude in der Rykestraße 13, wo es das erste modernisierte Haus nach der Wende war. Doch ihr Genossenschaftler-Glück ist zerrüttet – wegen eines jahrelangen Streits mit dem Verpächter. Es geht, wie so oft im Prenzl’berg, ums Geld.