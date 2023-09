Rom -Mit einem raffinierten Verfahren aus der Mikro-Chirurgie hat sich ein Kommunalbeamter der süditalienischen Stadt Benevento bereichert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, spähte der Vorsitzende des Vergabeausschusses, Angelo Mancini, mit einem sonst für Bauchspiegelungen gebräuchlichen Laparoskop die Angebote rivalisierender Unternehmer aus.

Das mit einer Minikamera ausgestattete Gerät führte er dazu in die verschlossenen Umschläge mit den Angeboten ein. Mit den so gewonnenen Kenntnissen konnte er dafür sorgen, dass der Zuschlag an jene Unternehmen ging, mit denen er zuvor eine Bestechungszahlung von sieben Prozent des Gesamtvolumens ausgemacht hatte. Das Verfahren flog auf, als die Polizei in einem anderen Zusammenhang die Bilanzen mehrerer Unternehmen überprüfte.

Nach den ersten Ermittlungsergebnissen ging es um öffentliche Bauprojekte im Wert von 600.000 bis fünf Millionen Euro. Bei einer Razzia wurden Immobilien im Wert von mehr als einer Million Euro sowie 250.000 Euro in bar beschlagnahmt. Von dem Bargeld waren 140.000 Euro unter einer Matratze versteckt. (afp)