Berlin -Für pointierte Witze ist Rainald Grebe (45, „Brandenburg“) seit jeher gut. Jetzt dürfte der Liedermacher jedoch selbst einigen Spott ernten. Denn den Brandenburg-Hasser zieht’s ausgerechnet in die Uckermark.

Er wohne „irgendwo da oben zwischen Prenzlau und Boitzenburg“, gibt Grebe in der „MOZ“ zu und betont fast entschuldigend: Natürlich „pendele ich noch“ nach Berlin. Vor elf Jahren hatte Grebe mit der Anti-Brandenburg-Hymne nahezu alle Lacher auf seiner Seite.

„Da steh’n drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln“ , heißt es im Liedtext. Oder in Anspielung auf die häufigen Verkehrsunfälle: „Lassen Sie mich durch, ich bin Chirurg, ich muss nach Brandenburg.“ Heute sagt Grebe über seine neue Wahlheimat: „Die Uckermark ist leer, eine schöne Landschaft. Ich will dort einfach nur verschwinden, keine Kunst machen, nur meine Ruhe haben.“

Das hänge mit seinem Beruf zusammen: „Ich habe mehr Autobahnraststätten und Hotels kennengelernt, als ich wollte. Jeder Mensch braucht einen Ort, an den er immer wieder zurückkehren möchte“.

Grebe tut’s am Donnerstag. Dann gibt er im Schwedter Autohaus wieder ein Konzert. In der Hymne heißt es: „Im Adlon ist heut Nacht Hillary Clinton! In Schwedt kann Achim Mentzel das Autohaus nicht finden.“

Vor fünf Jahren hatte Grebe dort seinen ersten Auftritt: „Eine sehr lustige Veranstaltung mit 300 bis 400 Leuten. Der Flügel stand zwischen Jahreswagen. Ich hatte mir einen Tittenkalender aus der Werkstatt geholt und auf die Bühne gehängt. Ständig wurde geulkt: Achim kommt gleich.

Er kam damals nicht und kann es jetzt leider nicht mehr. Es wäre eine tolle Idee gewesen, mit ihm aufzutreten.“ Mentzel (69) starb vor einem Jahr an einem schweren Herzinfarkt. Ins Autohaus soll Grebe diesmal mit einem Ford Mustang eingefahren werden. Grebe ulkt über Schwedt: „Wo ist das Stadtzentrum? Ich nehme Hinweise dankend entgegen.“

