Hagen -Der ehemalige deutsche Motorrad-Fahrer Ralf Waldmann ist tot.

Wie das Fachmagazin „Speedweek” berichtet, sei der 51-Jährige am Samstag überraschend gestorben.

Der gebürtige Hagener sei am Nachmittag zu seinen Eltern in Ennepetal aufgebrochen, dort aber nicht angekommen. Seine Lebensgefährtin habe sich auf die Suche nach ihm gemacht und ihn tot aufgefunden.

Waldmann nahm von 1986 bis 2009 in verschiedenen Klassen an Motorrad-Weltmeisterschaften teil. Insgesamt gewann er 20 seiner 169 Rennen. 1996 und 1997 wurde er jeweils Vize-Weltmeister. 50 Mal fuhr Waldmann in seiner Karriere auf das Podium. (red)