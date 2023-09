In welchen Bundesländern Deutschlands die Mitarbeiter am glücklichsten sind, zeigt eine aktuelle Analyse der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu:

Hamburg gewinnt, Berlin auf Platz zwei, NRW weit hinten

Demnach arbeiten die glücklichsten Mitarbeiter Deutschlands in Hamburg. Die Hansestadt setzt sich mit einem„Glücks-Score“ von 3,66 (von 5 möglichen) Punkten an die Spitze. Der Glücks-Score setzt sich aus den wichtigsten Zufriedenheitsfaktoren am Arbeitsplatz zusammen: Vorgesetzten-Verhalten, Kollegenzusammenhalt, interessante Aufgaben und Atmosphäre am Arbeitsplatz. Auf dem zweiten Platz landet Berlin mit 3,61 Punkten, Bayern liegt an dritter Stelle (3,56). Nordrhein-Westfalen schaffte es nur auf Platz 9. Das Schlusslicht bildet Sachsen-Anhalt mit 3,18 Punkten.



Das sind die Top-10:

Geld alleine macht im Beruf nicht glücklich. Es sind vor allem auch weiche Faktoren, die langfristig zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen, sind die Jobexperten von kununu überzeugt. Dazu zählen die Inhalte der beruflichen Tätigkeit, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten – für viele Arbeitnehmer wichtiger als das höchste Gehalt.

„Die Anforderungen der Mitarbeiter haben sich in den letzten Jahren verändert. Das bedeutet, dass sich auch die Führungsmodelle entsprechend ändern müssen. Die Fähigkeit, seine Mitarbeiter langfristig zu motivieren, wird zu einem zentralen Erfolgsfaktor. Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern heute einen Grund geben, warum sie mit Herzblut an einer Sache arbeiten sollen. Wenn das gelingt, werden Kernarbeitszeiten und Kontrollmechanismen obsolet“, sagt Dr. Ekkehard Veser von kununu. (Bearbeitung: gs)

Das aktuelle Ranking basiert auf fast 1 Million Bewertungen, die bisher zu mehr als 200.000 deutschen Unternehmen auf dem Karriereportal kununu abgegeben wurden.