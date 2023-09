Berlin -In Deutschland existiert ein besorgniserregender struktureller Rassismus gegenüber Menschen mit afrikanischer Herkunft - zu diesem Befund kommt eine UN-Arbeitsgruppe, die weltweit Rassismus und Diskriminierung gegenüber dieser speziellen Gruppe von Einwanderern und Flüchtlingen untersucht.

Gremium: Grundgesetz wird nicht umgesetzt

Zum ersten Mal reisten die Mitglieder des Gremiums, das dem UN-Menschenrechtsrat in Genf untersteht und auf der Weltkonferenz gegen Rassismus im Jahr 2001 im südafrikanischen Durban beschlossen wurde, durch Deutschland. „Obgleich das Grundgesetz Gleichheit garantiert, rassistische Diskriminierung verbietet und feststellt, dass die Menschenwürde unantastbar ist, wird dies in der Praxis nicht durchgesetzt“, stellt das Gremium in einem vorläufigen Bericht fest, den es am Montag in Berlin präsentierte.

„Menschen afrikanischer Herkunft werden zudem gezielt Opfer von rassistischer Gewalt und Hassangriffen“, sagt Ricardo Sunga, der Chefberichterstatter der UN-Arbeitsgruppe. Der Völkerrechtsexperte von den Philippinen kritisiert, dass es für vor allem für junge Männer viele Orte in Deutschland gebe, an denen sie in Gefahr seien, verbal und tätlich angegriffen zu werden. Dies gelte insbesondere dann, wenn sie auch noch muslimischen Glaubens seien.

Betroffene klagen über Rassismus im Alltag

Die Experten besuchten eine Woche lang deutsche Städte, darunter Berlin, Dresden, Frankfurt, Köln und Hamburg, sprachen mit Vertretern der Bundesregierung und der Landesregierungen, mit Bundes- und Landtagsabgeordneten, mit Menschenrechtsorganisationen, Anwälten - und vor allem mit Betroffenen. Und diese klagen sowohl über Rassismus und Diskriminierung im Alltag, in der Schule, bei der Job- und Wohnungssuche als auch von staatlicher Seite wie der Polizei und den Justizvollzugsbehörden. Insbesondere sei das sogenannte racial profiling der Polizei ein Problem.

Bleiben Einwanderer unsichtbar?

Generell blieben afrikanische Einwanderer und Flüchtlinge sowie ihre Familien in Deutschland unsichtbar. Es gebe weder genug Förderung noch ausreichende Daten über ihre Lage, bemängeln die Experten. Insgesamt, so schätzen Menschenrechtsorganisationen, leben in Deutschland etwa eine Million Afrikaner und Afrikanischstämmiger, das ist etwas mehr als ein Prozent der Bevölkerung. „Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist, diesen Menschen eine Stimme zu geben“, sagt Sabelo Gumedze, ein südafrikanischer Völkerrechtsexperte und ebenfalls Mitglied der Arbeitsgruppe.

Menschenrechtler fordern Aktionsplan

Zwar würdigen die UN-Menschenrechtler das Bemühen Deutschlands, sich gegenüber dem Problem der rassistischen Diskriminierung offen zu zeigen, vor allem im Zuge des starken Zustroms von Flüchtlingen und Migranten im vergangenen Jahr. Das sei auch dem starken Engagement der Zivilgesellschaft zu verdanken. Dennoch fordern sie Bundes- und Landesbehörden dazu auf, einen Nationalen Aktionsplan zur Verbesserung der Menschenrechtssituation aufzulegen.

Kritisch bewerten sie auch den Umgang Deutschlands mit seiner kolonialen Vergangenheit. Der Völkermord an den Herero und Nama in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, werde nach wie vor nicht ausreichend thematisiert. Auch dass vor allem in Berlin noch immer Persönlichkeiten, die eine zentrale Rolle bei der Kolonialisierung und Versklavung von Afrikanern gespielt hätten, mit Straßennamen geehrt würden, empfänden Menschen afrikanischer Abstammung als rassistisch und beleidigend. Die UN-Arbeitsgruppe fordert deshalb, dass solche Straßennamen verschwinden müssten.

Abschließender Bericht kommt im September

Ihren abschließenden Bericht über die Lage von Afrikanern in Deutschland wird sie im September dem Menschenrechtsrat in Genf übergeben. In den vergangenen Jahren nahm sie auch andere Länder bei Besuchen kritisch unter die Lupe, so bereiste sie die USA, Italien, Schweden, die Niederlande, Großbritannien und Brasilien.