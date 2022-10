Amoktäter: Wie zuverlässig sind eigentlich psychiatrische Gutachten?

Auch Monate nach der Amokfahrt am Kudamm im Juni gibt es noch keine Anklage, der Täter sitzt in der Psychiatrie. Wie ist seine Vorgeschichte zu werten?

Fast immer, wenn es zu Amoktaten kommt, gibt es eine Vorgeschichte: Meistens sind die Täter den Behörden zuvor bekannt gewesen, viele haben bei mehreren Ämtern eine dicke Akte. Und doch konnte niemand die Tat verhindern. So wie bei der Amokfahrt am Kudamm Anfang Juni dieses Jahres, bei der eine Lehrerin starb und mehr als ein Dutzend Menschen zum Teil schwer verletzt wurden.

Der Täter (29) war mehrfach in Erscheinung getreten, schon als Schüler, Eigentums- und Rohheitsdelikte, psychiatrische Behandlung. Und irgendwann verschwand er von der Bildfläche, war nicht mehr auffällig – oder ließ sich nicht erwischen. Vieles ist auch knapp vier Monate nach der Tat unklar.

Fakt ist jedoch, dass er derzeit aufgrund einer früheren Diagnose in der psychiatrischen Abteilung einer Haftanstalt untergebracht ist und auf seinen Prozess wartet. Und da fangen die klassischen Probleme schon an, wie Psychotherapeut Dr. Christian Lüdke weiß: „Zwischen Tat und Konsequenz, also Strafurteil, vergeht viel zu viel Zeit. Das ist ein lang bekanntes Problem und vor allem in der Jugendarbeit ein echtes Thema.“

Expertinnen und Experten fordern schon seit Jahren, dass – vor allem jugendliche – Täter einen zeitnahen Prozess bekommen müssten. „Dass zwischen Tat und Urteil mehr als sechs Monate liegen, ist heutzutage fast schon die Regel“, so Dr. Christian Lüdke.

Und in diesen langen Wochen verschwimmt auch bei Tätern die Erinnerung an die Tat, sie wirkt nicht mehr so heftig, das Urteil steht dann gefühlt nicht mehr im direkten Zusammenhang dazu. „Folglich könnte man annehmen, dass die Tat halb so wild war“, fasst der Therapeut zusammen.

Dr. Christian Lüdke ist nicht nur Trauma-Therapeut, sondern auch Buchautor. Zusammen mit seiner Frau, einer Kriminalbeamtin, hat er beispielsweise darüber geschrieben, warum Menschen böse werden.* In New York hat er mit schwer erziehbaren Kindern gearbeitet, schult Polizei-Spezialeinheiten in NRW psychologisch, betreut Opfer von Gewalttaten und forscht zur Täterpsychologie.

Für den Fachmann ist klar: „Wir bräuchten ein engmaschigeres Netz, um potenzielle Täter besser im Blick zu behalten und so auch weitere Straftaten zu verhindern.“ Seit 2020 war der Amokfahrer, der die Lehrerin auf dem Gewissen hat, nicht mehr aktenkundig. Er ist nicht vorbestraft, obwohl bereits 21 strafrechtlich relevante Delikte dokumentiert sind.

Wie kann es sein, dass jemand straffällig, aber nicht verurteilt wird?

Da zu dem 29-Jährigen noch nicht alle Sachverhalte bekannt sind, kann man im Detail keine konkreten Analysen anstellen. Die Fakten kommen erst im Prozess auf den Tisch, für den es aber noch keinen Termin gibt.

Ganz generell lässt sich aber sagen: „Es gibt Richter, die es bei einer Verwarnung belassen oder Sozialstunden verhängen“, so Dr. Christian Lüdke. Laut der Deutschen Anwaltshotline sind diese „vor allem ein Instrument im Jugendstrafrecht, um straffällige Jugendliche wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das Jugendstrafrecht sieht die Ableistung von Sozialstunden als sogenanntes Zuchtmittel vor.“

Insbesondere im Jugendstrafrecht, das bis zum 21. Lebensjahr angewendet werden kann, steht der Resozialisierungsgedanke im Vordergrund: „Junge Menschen sollen wieder in die Lage versetzt werden, ein rechtschaffenes Mitglied der Gesellschaft zu werden. Hierfür müssen sie unter anderem lernen, sich an Regeln zu halten“, so Dr. Christian Lüdke.

Das Ableisten von Sozialstunden ist dafür geeignet, weil man pünktlich vor Ort sein muss und die gestellten Aufgaben ordnungsgemäß zu erledigen hat – und das über Wochen hinweg. Andernfalls drohen Konsequenzen. Leistet man die Sozialstunden nicht ab, kann man beispielsweise auch in Arrest geschickt werden.

Als vorbestraft gilt man erst, wenn man zum Beispiel tatsächlich zu einer Haft- oder Bewährungsstrafe verurteilt wurde, beziehungsweise mehr als 90 Tagessätze zu zahlen hat. Je nach Schwere der Tat beziehungsweise Strafmaß können Taten auch nach einer gewissen Frist wieder aus dem Register gelöscht werden – man gilt dann nicht mehr als vorbestraft.

Hatte niemand den Täter im Blick?

Da der 29-jährige Amokfahrer nicht vorbestraft ist und lange nicht erneut auffällig geworden war, fehlt natürlich auch die gesetzliche Grundlage, ihn eng zu betreuen. Jedem Menschen steht es frei, psychologische Hilfe oder Unterstützung von Ämtern in Anspruch zu nehmen. Tut man das nicht, haben die Behörden im Prinzip zunächst keinen Anlass, jemandem zwangsweise irgendwen an die Seite zu stellen.

„Von der Sache her müsste es aber so sein, dass gerade bei jungen Menschen, die straffällig werden, eine 1:1-Betreuung sinnvoll wäre, aber das ist personell und finanziell nicht realisierbar“, sagt Dr. Christian Lüdke. „Tatsache ist, dass jemand von der aufsuchenden Familienhilfe zum Beispiel für 15 Familien zuständig ist. Das ist ein systemimmanentes Problem.“

Hinzu kommt, dass die verschiedenen Informationen zu einem Täter nicht gebündelt an einer Stelle zusammenlaufen, was nicht nur, aber auch am Datenschutz liegt. „Das bedeutet, dass die Polizei eine Akte zum Täter haben kann und auch das Jugendamt, dass es aber keinen Menschen gibt, der alle Infos von allen Stellen zur Verfügung hat, um mit Blick auf die Gesamtlage entscheiden zu können“, so der Therapeut.

2013 war der Täter erstmals psychiatrisch behandelt worden. Also vor neun Jahren, da war er um die 20 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits mehrfach auffällig geworden, in der Schule und zu Hause. Der junge Mann war als Neunjähriger aus Armenien nach Deutschland gekommen. „Vermutlich hätte man ihn sofort betreuen müssen, denn die Heimat zu verlassen, kann traumatisierend sein“, so Dr. Christian Lüdke.

Die meisten Täter, die früh in Erscheinung treten, kennen keine Strukturen und Regeln von zu Hause, weshalb sie sich auch kaum an gesellschaftliche Gepflogenheiten halten können. Hinzu kommt, dass sie sich nicht geliebt und gesehen fühlen, nie gelernt haben, wie man Konflikte löst. „Deshalb fangen sie an, anderen wehzutun. Das Denken dahinter ist: So werde ich wenigstens ernst genommen“, fasst Dr. Christian Lüdke zusammen. „Was sie aber tatsächlich bräuchten, diese jungen Täter, ist ganz viel Liebe, Zuwendung, Orientierung und Aufmerksamkeit. Dafür fehlen aber die Mittel.“

Was also statt einer guten Sozialarbeit vielfach passiert, ist ein Hin und Her aus weiteren Taten und Gerichtsverhandlungen. Mitunter wird ein Warnschussarrest verhängt, eine wenige Tage dauernde Unterbringung von jungen Tätern in Arrestheimen. Doch auch das zeigt nicht bei jedem Wirkung, weil die Täter dabei zu wenig lernen, um in kritischen Situationen nicht in die alten Muster zurückzufallen.

Wann wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt?

Sobald festgestellt wird, dass ein Mensch für sich selbst oder andere eine Gefahr darstellt, können Behörden ein psychiatrisches Gutachten beauftragen. Geregelt ist das im Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG). Da der 29-jährige Amokfahrer wegen Eigen- und Fremdgefährdung aktenkundig war, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein entsprechendes Gutachten angefertigt wurde.

Die zuständige Behörde – das kann die Polizei, aber auch das Jugend- oder Ordnungsamt sein – beauftragt dann eine Psychiaterin oder einen Psychiater. In der Folge kann es zu einer Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik kommen, sofern eine tatsächliche Gefährdung wahrscheinlich ist.

Die Polizei beauftragt vor allem dann ein Gutachten, wenn sie davon ausgeht, dass der Täter eventuell eingeschränkt schuldfähig ist. Das muss geklärt werden und ist immer dann nötig, wenn es etwa kein klares Motiv für die Tat gibt.

Hat ein Täter ein Motiv, beispielsweise Rachegedanken aufgrund von Mobbing, ist ein psychiatrisches Gutachten nicht unbedingt erforderlich. Ist die Tat hingegen nicht erklärbar, kann eine entsprechende Untersuchung ratsam sein. „Psychiatrische Gutachten werden anhand mehrerer festgelegter Kriterien erstellt“, so Dr. Christian Lüdke. „Da wird schrittweise geprüft, ob der Täter bewusstseinsklar ist, ob er Tag und Datum benennen kann, zum Beispiel.“ Untersucht wird auch, ob eine psychische Störung oder eine neurologische Erkrankung vorliegt.

Wie sicher ist ein psychiatrisches Gutachten?

„Bei psychiatrischen Gutachten wird am Ende immer eine Sozialprognose gestellt, also: Wie groß ist das Risiko, dass die Person erneut mit dem Gesetz in Konflikt gerät?“, erklärt Therapeut Dr. Christian Lüdke. Allerdings kann man niemanden zwingen, an der Erstellung des Gutachtens mitzuwirken. Man kann als Begutachteter auch schweigen, was sich jedoch negativ auf die Sozialprognose auswirken kann.

Die Erfahrung zeigt aber: „Viele Täter sind sehr bauernschlau und wissen genau, wie sie sich zu benehmen haben, was sie erzählen müssen, um eine gute Prognose zu bekommen“, weiß Dr. Christian Lüdke.

Wie genau die psychiatrische Behandlung des Amokfahrers seinerzeit aussah, wissen wir nicht. Unklar ist auch, ob er sie freiwillig oder auf Anordnung absolvierte, wie lange sie dauerte, ob er sie vielleicht vorzeitig abgebrochen hat.

Sehr wahrscheinlich wird im Prozess zu der Amokfahrt auch ein Gutachten verlesen werden. Hierbei wird die Vorgeschichte des Fahrers ebenso berücksichtigt wie seine gesamten Lebensumstände zum Zeitpunkt der Tat. Die Erstellung solch eines Gutachtens dauert viele Stunden. Das für einen Prozess nötige Gutachten berücksichtigt auch Fragen, die das Gericht in Bezug auf den Angeklagten hat.

Jedoch: „Psychiatrische Fachkräfte sind keine Hellseher. Wenn ein Täter nicht kooperiert oder mit einigem Aufwand täuscht, kann man dagegen nicht viel ausrichten“, so Dr. Christian Lüdke. „Sie bräuchten schon eine Einsicht in ihr Tun und den Willen, sich grundlegend zu ändern. Meiner Erfahrung nach ist das ein wirklich schwerer Weg, der sehr viel Disziplin und Durchhaltevermögen erfordert, sowohl vom Täter als auch vom Therapeuten.“

*Kerstin Lüdke/Christian Lüdke: Profile des Bösen – und wie man sie erkennt, Springer-Buchverlag, 296 Seiten, ca. 25 Euro.