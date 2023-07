Augenbrauentransplantation: Wie funktioniert das und was kostet es?

Was heute modern ist, war noch vor 20 Jahren ein No-Go: dichte, volle Augenbrauen. Zu Beginn der Nullerjahre (und auch schon in den Neunzigern) trug man sie strichdünn, zupfte möglichst viel weg. Es gab Frauen, die sie sich gänzlich entfernen und stattdessen tätowieren ließen – so wie die TV-Blondine Daniela Katzenberger.



Wer aufgrund zurückliegender Beauty-Behandlungen oder natürlicherweise heute sehr schmale Augenbrauen hat, wünscht sich vielleicht einen üppigeren Wuchs. Nur wie? Die Schönheitsindustrie hat für diesen Wunsch die passende Lösung: Die Augenbrauentransplantation ist schwer im Trend und muss – anders als Permanent Make-up – nicht regelmäßig erneuert werden.