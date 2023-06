Barrierefreie Museen in Berlin: Besuchen Sie mal diese Highlight-Ausstellungen

Egal, ob im Rollstuhl, nicht sehend oder nicht hörend – als Mensch mit Behinderung muss man auf Museumsbesuche nicht verzichten. Die meisten Berliner Museen sind barrierefrei. Das heißt, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen sie ohne fremde Hilfe nutzen können, etwa weil es Fahrstühle gibt, Erklärungen in Brailleschrift oder in einfacher Sprache.

So ist selbst die Dachterrasse auf dem Humboldt-Forum dank Aufzug kein Problem, oder die Neue Nationalgalerie mit ihren Handlaufbeschriftungen, oder das Deutsche Historische Museum (DHM), das zwar derzeit geschlossen ist, aber grundsätzlich Führungen für Gehörlose und Blinde anbietet. Apropos: In Steglitz steht das Deutsche Blindenmuseum (Rothenburgstraße 14). Es ist nur leider wegen Umbaumaßnahmen geschlossen, denn es soll barrierefrei werden und ins Erdgeschoss umziehen.



Wir haben einige der schönsten entsprechenden Museen der Hauptstadt herausgesucht. Manche sind über die Stadt hinaus bekannt, andere nicht ganz so berühmt, aber dafür in der Regel weniger voll. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Lesen Sie mal, was Sie erwartet.

Alliiertenmuseum

„Am historischen Ort – einem ehemaligen Filmtheater und einer Bibliothek der Amerikaner – geht es um die Präsenz der Westmächte im Nachkriegsberlin und ihre Auseinandersetzung mit der Sowjetunion“, fasst Buchautorin Julia Brodauf in ihrem Guide „Museen in Berlin“ (Via Reise Verlag) zusammen, was im Alliiertenmuseum auf die Gäste wartet.

Und weiter: „Das Museum stellt Originaldokumente, Fotografien, Alltagsgegenstände und auch einige spektakuläre historische Objekte aus: Auf dem Freigelände beeindrucken eine Hastings TG 503, ein Flugzeug der Luftbrücke, das auch begehbar ist. Ferner ein Waggon der französischen Eisenbahn, die Fassade des Wachhäuschens vom Checkpoint Charlie. Zudem ein sieben Meter langes Segment des Berliner Spionagetunnels, mit dessen Hilfe der amerikanische und der britische Geheimdienst Ost-Telefone anzapfte.“

Das ganze Museum ist barrierefrei und es werden auch Tastführungen auf Deutsch angeboten: „Wie aus Feinden Freunde wurden“ erzählt „die Geschichte von der Besatzung Berlins 1945 bis zur Luftbrücke“, wie es auf der Museumswebsite heißt. „Während der Führung können verschiedene Objekte ertastet werden. Eine Reliefkarte veranschaulicht die Insellage West-Berlins. Uniformabzeichen, ein Sommerkleid aus einer amerikanischen Kleiderspende und historische Tondokumente machen Zeitgeschichte fassbar.“

Die Tastführung dauert 90 Minuten und kostet 75 Euro pro Gruppe (ab sieben Personen, kann auch von Menschen ohne Behinderung genutzt werden). Sowohl Kino, als auch Bibliothek können mit dem Rollstuhl besichtigt werden. „Allerdings sind nicht alle Ausstellungsvitrinen vom Rollstuhl aus problemlos einsehbar“, teilt das Museum mit. Es gibt eine rollstuhlgerechte Toilette und Parkplätze für Menschen mit Behinderung sind auch vorhanden. Es gibt einen Audioguide, den man sich aufs Handy laden kann und der für Menschen mit Sehbeeinträchtigung gut geeignet ist.



Alliiertenmuseum. Clayallee 135, 14195 Berlin-Dahlem. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: frei.

Körperweltenmuseum

Barrierefrei und klimatisiert – und eines der außergewöhnlichsten Erlebnisse, die Berlin zu bieten hat. Das Körperweltenmuseum war schon vor seiner Eröffnung heftig umstritten, und auch heute noch lässt es keinen Gast kalt, die plastinierten Körper und Körperteile zu sehen. Echte Menschen und Tiere, haltbar gemacht, in Scheiben oder in Einzelteile zerlegt. Selten war der Ausdruck „Einblicke“ für eine Schau so treffend.

Das Museum ist direkt im Fernsehturm untergebracht (Eingang vom Neptunbrunnen aus) und mittels Fahrstuhl einfach zu erreichen. Menschen mit Behinderung erhalten ermäßigten Eintritt, Begleitpersonen (Kennzeichnung B) haben freien Eintritt. Die Audiotour kann man auch mit dem eigenen Smartphone abspielen und sie ist dann kostenlos. Die Leihgebühr für einen Audioguide beträgt 2,50 Euro. Rund um den Fernsehturm gibt es nur wenige Parkplätze; am besten, Sie reisen mit den Öffis an. Vom Bahnhof Alexanderplatz ist man in wenigen Minuten am Museumseingang.

In der Ausstellung selbst sind die Texte einfach gehalten, sodass sie leicht verständlich sind. Brailleschrift gibt es jedoch nicht. Auch inklusive Führungen werden derzeit nicht angeboten. Die Exponate sind aber alle vom Rollstuhl aus gut zu sehen, die Erklärtafeln lesbar. Ein behindertengerechtes WC ist auch vorhanden.



Körperweltenmuseum. Panoramastraße 1a, 10178 Berlin. Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr (letzter Einlass: 18 Uhr). Eintritt: 17 Euro, ermäßigt 15 Euro, Schülerinnen und Schüler ab 7 Jahren 12 Euro.

Berlinische Galerie

Seit zehn Jahren ist die Berlinische Galerie Vorreiterin in Sachen Barrierefreiheit. Als „erstes Kunstmuseum in Deutschland“ hat man 2017 „die Dauerausstellung für Menschen mit Sehbehinderungen“ umgestaltet. Das Ergebnis fasziniert auch Sehende und Kinder, die von ihren Eltern mit in die Galerie gebracht werden.

Es gibt dreidimensionale Tastmodelle, die beispielsweise an einer Bank vor dem Gemälde eingelassen sind. Man kann die Konturen mit den Fingern abfahren. Daneben ist eine Erklärtafel in Brailleschrift montiert. Fahrstühle gibt’s natürlich auch, ebenso ein Bodenleitsystem sowie einen Tastplan zur besseren Orientierung. Es gibt zudem behindertengerechte WCs und Parkplätze.

Aber auch unabhängig von diesem tollen Engagement ist die Berlinische Galerie ein Haus, das man besucht haben muss – ganz egal, ob man in Berlin lebt oder zu Besuch ist. „Die Berlinische Galerie sammelt, erforscht, zeigt und vermittelt moderne und zeitgenössische Kunst, die in Berlin entstanden ist – mit lokalem Fokus und internationalem Anspruch zugleich“, steht auf der Website. So viel Berliner Kunst findet man sonst nirgends an einem Ort. Tolle Werke, verwoben mit der Geschichte der Stadt, klug aufbereitet und erzählt, unaufdringlich präsentiert und gehängt.



Berlinische Galerie. Alte Jakobstraße 124–128, 10969 Berlin-Kreuzberg. Öffnungszeiten: mittwochs bis montags von 10 bis 18 Uhr, dienstags geschlossen. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Deutsche Kinemathek

Als Berliner verirrt man sich ja doch eher selten an den Potsdamer Platz. Zu zugig, zu viele Touris, ach, und überhaupt. Dabei ist diese Ecke der Stadt spannender als immer behauptet wird – wenn man das denn wahrnehmen möchte. Das Lego Discovery Center zum Beispiel, von Kindern einfach nur Legoland genannt, ist ein tolles Erlebnis mit 4D-Kino, Drachenbahn und Berlin en miniature. Oder der Panoramapunkt im 24. und 25. Stock des Kollhoff Towers – längst eine tolle Alternative zum Fernsehturm.

Eine weitere unterschätzte Perle ist das Museum für Film und Fernsehen. „Willkommen in der Flimmerkiste“ überschreibt Autorin Julia Brodauf ihren Kinemathek-Artikel im Museumsguide. Sie findet: „Hier kann man sich verlieren – nicht nur in der Betrachtung der Ausstellungsstücke, sondern auch im Versinken in unzähligen Filmen und Filmschnipseln. Man sollte viel Zeit einplanen.“ Von schwarz-weißen Stummfilmklassikern über Marlene Dietrich, die ja bekanntermaßen in der Schöneberger Leberstraße geboren wurde, bis hin zu modernen Blockbustern.



„Der zweite Teil der Ausstellung widmet sich dem Medium Fernsehen. Auch hier steht ein Spiegelsaal am Anfang: als Kino der Fernsehunterhaltung aus DDR und BRD – ein Potpourri aus Ausschnitten und Eindrücken, aus Spaß und Ernst, mit Absicht unkommentiert. Die eigene Erinnerung wird geweckt“, schreibt die Autorin.

Der Zugang zum Museum ist stufenlos: „Der barrierefreie Eingang befindet sich auf der Rückseite des Filmhauses im Forum des Sony Centers. Die Ausstellungsräume sind mit einem rollstuhlgerechten Aufzug erreichbar. Mobile Sitzgelegenheiten sind gegen ein Pfand von 10 Euro an der Kasse im Erdgeschoss ausleihbar. Blindenführhunde sind in unseren Ausstellungen erlaubt“, teilt die Kinemathek mit. Die Website der Kinemathek kann in leichter Sprache dargestellt werden, und es gibt ein Erklärvideo in Gebärdensprache.

Das Haus bietet auch an, beim Ticketkauf behilflich zu sein. Menschen ohne Gehör beziehungsweise mit Hörschädigungen können Führungen in Gebärdensprache buchen, ebenso gibt es Tastführungen und andere spezielle Rundgänge (Preise auf Anfrage); weiterhin werden regelmäßig inklusive öffentliche Führungen angeboten. Natürlich gibt es auch mehrere barrierefreie Toiletten, aber keine Parkplätze vor Ort. In der Tiefgarage des Sony Centers gibt es Behindertenparkplätze.



Deutsche Kinemathek. Museum für Film und Fernsehen, Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin-Tiergarten. Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, montags und dienstags geschlossen. Eintritt: 9 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Gropiusbau

Es ist eines der schönsten Ausstellungshäuser der Stadt, mit seinen reich verzierten Säulen, den breiten Treppen und hohen Decken, mit dem riesigen Lichthof, der sogar kostenfrei besucht werden kann – allein schon für die Architektur lohnt sich ein Besuch im denkmalgeschützten Gropiusbau. Aber meistens ist man von den wechselnden, stets beeindruckenden Ausstellungen so eingenommen, dass einem doch der Blick für bauliche Details fehlt.



Gezeigt werden zeitgenössische Fotos und Installationen, es finden auch Workshops und Kunstschauen statt, von internationalen und lokalen Künstlerinnen und Künstlern.

Der Gropiusbau ist barrierefrei zugänglich, und natürlich gibt es auch rollstuhlgerechte Toiletten im Unter- sowie im ersten Obergeschoss. Auf dem Parkplatz nebenan gibt es zudem zwei Behindertenparkplätze. An der Garderobe können bei Bedarf Rollstühle und Hocker ausgeliehen werden.



Gropiusbau. Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin-Kreuzberg. Öffnungszeiten: montags und mittwochs bis freitags von 11 bis 19 Uhr, am Wochenende sowie an Feiertagen von 10 bis 19 Uhr, dienstags geschlossen. Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Tieranatomisches Theater

„Seit über 200 Jahren bietet das Tieranatomische Theater der Wissenschaft eine eindrucksvolle Bühne. Es ist Berlins ältestes noch erhaltenes Lehrgebäude mit seinerzeit einmaligen Bedingungen für die veterinärmedizinische Lehre und Forschung. Der Zentralbau ist als überkuppelter und gestufter Hörsaal gestaltet und ein Meisterwerk des preußischen Frühklassizismus“, steht auf der Website.

Heute gehört das Gebäude zur Humboldt-Uni und wird für Ausstellungen und Projekte genutzt, die immer auch einen naturwissenschaftlichen Ansatz haben. Aktuell läuft eine spannende Ausstellung zu Lotosfüßen und Korsetts, bei denen auch solch Mini-Schühchen und andere Exponate, Fotos sowie Zeitzeuginnen-Berichte präsentiert werden. Beide Praktiken – das Abbinden der Füße, praktiziert in China, sowie das Einschnüren des weiblichen Oberkörpers in Europa – werden erklärt, kritisch beleuchtet und in die Emanzipationsgeschichte eingeordnet. „Unbinding Bodies“ läuft noch bis zum 31. August 2023.

Verlängert wurde gerade die Ausstellung über Wildseide aus Westafrika (noch bis 30. Juni). Dabei geht es nicht nur darum, wie die Seide von Raupen gesponnen wird, sondern auch um die „vielschichtigen Betrachtung dieses einzigartigen Materials durch Mikrobiolog:innen, Materialwissenschaftler:innen und Architekt:innen aus Deutschland“, schreibt das Tieranatomische Theater.



Es gibt einen barrierefreien Eingang sowie einen Aufzug, sodass man auch in den Hörsaal, in die Bibliothek und ins Café gelangt. Auch eine behindertengerechte Toilette ist vorhanden.



Tieranatomisches Theater. Philippstraße 12/13, 10115 Berlin-Mitte. Öffnungszeiten: dienstags bis samstags von 17 bis 18 Uhr, montags, sonntags und an Feiertagen geschlossen. Eintritt: frei.

Museum für Kommunikation

Fahrende und sprechende Roboter, eine in Einzelteile zerlegte Postkutsche, die blaue Mauritius, Rohrpost zum Selbstausprobieren, Drehscheiben-Telefone, Füllfederhalter – und (gefühlt) tausend andere spannende Dinge, die uns Menschen kommunikativ miteinander verbanden oder verbinden, zeigt das Museum für Kommunikation.



Der Besuch ist eine wundervolle Zeitreise, der vor allem auch Kinder begeistert, die gar nicht mehr aufhören wollen, an einer der beiden alten Schreibmaschinen zu tippen. Und als Erwachsene(r) drückt man sich die Nase an der Handy-Vitrine platt und sucht nach dem alten Knochen, den man früher voller Stolz zum mobilen Telefonieren benutzt hat.

Am Haupteingang gibt es eine Rampe und drinnen ist einen Treppenlift, der Rollstuhlfahrende nach oben bringt. Allerdings sind hiermit nur Einzelfahrten möglich. Generell sind alle Stockwerke über einen Fahrstuhl erreichbar und behindertengerechte Toiletten gibt’s auch.



Museum für Kommunikation. Leipziger Str. 16, 10117 Berlin-Mitte. Öffnungszeiten: dienstags von 9 bis 20 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 17 Uhr, am Wochenende und feiertags von 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro; Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt.