Das Leben im Freien kann so schön sein: ein bisschen Schatten, ein laues Lüftchen, herrlich. Wären da nicht die Wespen! Kaum hat man den Tisch gedeckt, das Eis in der Hand oder die Flasche geöffnet, sind sie schon da, umschwirren nicht nur uns, sondern vor allem auch unsere Speisen und Getränke.

Ganz klar, die Tiere haben Hunger. Und Durst! Die lang anhaltende Hitze und Trockenheit machen auch den Insekten – allen, nicht nur den Wespen – zu schaffen. Darum stürzen sie sich mit großem Appetit auf die gedeckte Tafel.

Was fressen Wespen?

„Je weiter der Sommer fortschreitet, desto geringer wird das Nahrungsangebot für die Wespen“, weiß Wespenexperte Dr. Stephan Härtel vom Nabu Berlin. „Und deshalb kommen sie zu uns an den Tisch. Süßspeisen, also alles Zuckerhaltige, brauchen sie, um genügend Energie zu haben, es ist ihr Kraftstoff für die Flugmuskulatur. Tierische Eiweiße hingegen nehmen die Wespen mit, um damit die Larven, also den Nachwuchs, zu füttern.“

Mit den Mandibeln, den Kieferwerkzeugen, schneiden sie kleine Stückchen aus der Wurst oder dem Fleisch und tragen es dann zu den Larven, um diese damit zu verköstigen. „Außerdem nutzen die Wespen Speisereste auch, um damit ihre Genossinnen zu aktivieren“, so Dr. Stephan Härtel. „Sie füttern sie mit süßen Lebensmitteln, sodass diese dann nur dem Geruch folgen müssen und selbst Nahrung finden können.“

Im Übrigen sind die Wespen – und das sollte jeder wissen, der eine totschlagen möchte – ganz hervorragende und wichtige Helferlein im natürlichen Ökosystem: „Eigentlich sind sie sogar die besseren Bienen“, findet Dr. Stephan Härtel. „Denn Wespen bestäuben nicht nur viele Blüten, deren Nektar ihr Flugbenzin ist, sondern sie fressen auch Mücken und Fliegen, wovon wiederum wir Menschen profitieren.“

imago/localpic Eine Wespe auf einer Beerentorte.

Darüber hinaus sind Wespen so eine Art Gesundheitspolizei, wie der Experte erklärt: „Würden die Wespen die anderen Insekten nicht fressen, würden die sich wirklich massenhaft vermehren und vor allem auch Krankheiten übertragen. Außerdem verwerten Wespen Totholz, verwenden das Material zum Nestbau.“

Ganz besonders elementar sind die Wespen jedoch, was das Verwerten von Aas angeht. „Ein totes Tier kann Krankheiten verbreiten, wenn es einfach nur verwest. Dem wirken Wespen entgegen. Eine tote Maus beispielsweise ist binnen eines Tages verschwunden, weil die Wespen sie komplett auffressen“, weiß Dr. Stephan Härtel.

Kann man Wespen mit aufgestelltem Essen ablenken?

Eine Ablenkungsfütterung, so liest man im Internet, würde gut funktionieren. Welches Essen – überreife Früchte, Marmelade – sich besonders gut eignet, darüber scheinen die Ansichten auseinanderzugehen. „Aber eigentlich funktioniert das überhaupt nicht, unabhängig davon, was Sie hinstellen“, weiß Dr. Stephan Härtel. „Es sei denn, Sie stellen es 100 Meter entfernt auf, und selbst dann ist es keine Garantie, dass Sie von Wespen verschont bleiben.“

Im Gegenteil sogar: Wer etwas ein paar Meter vom eigenen Essen entfernt aufstellt, lockt die Wespen nur an, die dann ihrerseits – wie oben beschrieben – ihre Genossinnen aktivieren. In der Folge werden Sie und Ihr Essenstisch rasch umschwärmt sein.

Falls sich viele Wespen in Ihrer Nähe aufhalten, räumen Sie Essen und Getränke weg, am besten schnell nach drinnen. „Bewegen Sie sich selbst langsam und werden Sie nicht hektisch“, rät der Wespenexperte. „Wenn Sie sich ganz ruhig entfernen, wird die Wespe Sie nicht oder nicht sehr weit verfolgen.“

Der Ortswechsel funktioniert auch dann, wenn Sie beispielsweise ein Eis in der Hand haben. „Wenn Sie durch Büsche oder entlang einer Hecke laufen, hilft das auch ganz gut. So streifen Sie die Wespen sozusagen ab“, empfiehlt Dr. Stephan Härtel.

Was hilft, Wespen fernzuhalten?

Decken Sie Ihr Essen ab, wenn Sie wollen, dass sich möglichst wenig Wespen in Ihrer Nähe tummeln. „Wenn Sie keine Speisen aufnehmen können, können sie auch die anderen Wespen nicht zu Ihnen locken. Und wenn es bei Ihnen sowieso nichts zu holen gibt, wird die Wespe es merken und weiterziehen“, erklärt der Experte.

Das Abdecken gilt auch für Getränke, insbesondere für jene in (dunklen) Flaschen. Wenn nämlich eine Wespe in den Flaschenhals kriecht und Sie setzen zum Trinken an, ist die Wahrscheinlichkeit, im Mundraum gestochen zu werden, sehr hoch. Und die Schleimhäute sind um einiges empfindlicher als unsere äußere Haut!

„Am effektivsten und ungefährlichsten ist eine Wassersprühflasche, mit der Sie in Richtung der Wespen sprühen“, rät Dr. Stephan Härtel. Insekten mögen keinen Regen, weil Wassertröpfchen sie flugunfähig machen können – und das bedeutet Lebensgefahr für Bienen, Wespen, Hummeln. Deshalb meiden Sie Regen. Eine Sprühflasche simuliert den Regen, weshalb Wespen Reißaus nehmen. „Eine Dauerlösung ist das nicht, aber es verschafft Ihnen ein wenig Ruhe“, verspricht der Nabu-Experte.