Ausstellungen, Eröffnungen, Highlights: Das sollten Sie 2023 nicht verpassen

In diesem Jahr gibt es in Berlin wieder viel zu erleben. Wir haben ein paar der tollsten Events für Sie herausgesucht.

Die eine freut sich auf den alljährlichen Berlin-Marathon, der andere auf die Fête de la Musique. Beim nächsten ist „48 Stunden Neukölln“ ein fester Termin im Kalender, und anderen wiederum können es kaum erwarten, bis es wieder „Staatsoper für alle“ gibt.

Keine Frage: In Berlin gibt es so viel zu erleben und zu erkunden, ständig locken neue Events, wir haben die tollsten Museen, Ausstellungen, Open-Air-Galerien und beispielsweise auch solch großartige Einrichtungen wie die Unterwelten.

Wir möchten Ihnen sieben Besonderheiten ans Herz legen, die Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten: Lassen Sie sich den Wind um die Nase wehen, sagen Sie Tristan mal wieder Hallo, bilden Sie sich medizinisch weiter und lassen sich in Ausstellungen in andere Welten entführen.

Noch im Bau: Dachterrasse auf dem alten Flughafen Tempelhof

Wenn man vor dem ehemaligen Eingang zum THF-Flughafen steht, spannt sich der Monumentalbau zu beiden Seiten im Halbkreis auf. Eine Seite führt am Tempelhofer Damm entlang, die andere am Columbiadamm. Dahinter, quasi halb eingefasst, liegt das riesige ehemalige Flugfeld, das heute so viel mehr ist.

Um das ganze Ausmaß des knapp 300 Hektar großen Tempelhofer Feldes erfassen zu können, muss man schon hoch hinaus. Aufs Dach des Gebäudes, zum Beispiel. Das soll ab Mai 2023 möglich sein, denn aktuell wird das sogenannte westliche Kopfgebäude, also das Ende am T-Damm, „umfassend und denkmalgerecht saniert und zu einem neuen Informations- und Veranstaltungsort mit spektakulärem Ausblick umgestaltet“, wie es auf der Website des alten Flughafens heißt.

Und weiter steht dort: „Im Mittelpunkt aber steht das Dach mit dem verglasten ehemaligen Flughafen-Tower. Hier bietet sich der eindrucksvolle 360°-Blick über die Weite des Tempelhofer Feldes und seine städtische Umgebung, der früher nur den Fluglotsen vergönnt war.“ Den Vorab-Bildern nach wird man auf hölzernen Paneelen wandeln, auf Stufen Platz nehmen und den Fluglotsenturm begehen können.

Die offizielle Anschrift des Flughafens Tempelhof lautet Platz der Luftbrücke 5, dort ist auch der gleichnamige U-Bahnhof (U6). Sie können aber auch bis zum Bahnhof Tempelhof (U6, Ringbahn, S45, S46) fahren, dann sind sie am Eingang zum Tempelhofer Feld sowie unweit von der ab Mai geöffneten Dachterrasse. Über Öffnungszeiten und Eintrittspreise ist noch nichts bekannt.

Das Medizinhistorische Museum wird wieder eröffnet

Man muss kein Mediziner oder keine Medizinerin sein, um sich auf die Wiedereröffnung des Medizinhistorischen Museums zu freuen. Denn in der Ausstellung fanden sich schon immer spannende, beeindruckende, bisweilen auch tendenziell schockierende Objekte: vom monströs aufgeblähten XXL-Darm(-verschluss), über Missbildungen bis hin zu Haut- und Geschlechtskrankheiten. Zart besaitet darf man also nicht sein.

Aber auch ohne Gruselfaktor ist das 1899 eröffnete Museum ein Ort, der fasziniert und aufklärt. Abgebildet werden mehr als 300 Jahre Medizingeschichte anhand von rund 750 Nass- und Trockenpräparaten. Wer also die menschliche Natur in all in ihren physischen Facetten betrachten und verstehen möchte, sollte sich Mitte März im Kalender vormerken. Genaueres kann die Charité derzeit noch nicht sagen, wie die Pressestelle auf Anfrage mitteilt.

Das Medizinhistorische Museum befindet sich auf dem Gelände der Charité, vom Bettenhaus gesehen jedoch am anderen Ende, eher in der Nähe des Hauptbahnhofs beziehungsweise des Hamburger Bahnhofs. Die korrekte Adresse lautet Charitéplatz 1 in Mitte. Eintritt und Öffnungszeiten sind bis dato noch nicht klar.

Tristan ist wieder da! Auf ins Naturkundemuseum

Lange war er weg, seit dem Spätsommer 2022 ist er wieder da: T-Rex Tristan, rabenschwarz und riesig. Das Naturkundemuseum präsentiert den Zwölf-Meter-Dino zusammen mit Artgenossen im Rahmen der Ausstellung „Zeitalter der Riesenechsen“.

Zu sehen gibt es neben anderen Skeletten auch Dino-Eier sowie den Schädel des Tyranno-Jungtiers Caspar, der zum Zeitpunkt seines Todes vor Millionen von Jahren ungefähr sieben Jahre alt war.

Die Ausstellung läuft bis zum 30. November 2023. Das Museum für Naturkunde finden Sie in der Invalidenstr. 43 in Mitte, dort hält auch die U6. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene, ermäßigt 5 Euro. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 9.30 Uhr bis 18 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.

Sonderausstellung zum 160. Geburtstag von Edvard Munch

Am 12. Dezember 1863 wurde der norwegische Maler Edvard Munch geboren, dessen Gemälde „Der Schrei“ (1893) weltberühmt ist und bis heute – vor allem in der Popkultur – immer wieder zitiert wird. In diesem Jahr wäre der Künstler also 160 Jahre alt geworden, sein Todestag jährt sich im Januar nächsten Jahres zum 80. Mal.

Die Berlinische Galerie widmet Edvard Munch vom 22. September 2023 bis zum 22. Januar 2024 eine eigene Ausstellung mit dem Titel „Zauber des Nordens“. Das Museum schreibt: „Wie ein Fieber hatte die Begeisterung für alles Nordische die Reichshauptstadt erfasst. Selbst der konservative Verein Berliner Künstler ließ sich mitreißen und lud 1892 den noch unbekannten, jungen Maler zu einer Einzelausstellung ein.“

Jedoch, so die Berlinische Galerie weiter: „Viele Mitglieder, aber auch das Publikum waren geschockt von den farbgewaltigen Bildern, die als roh und skizzenhaft empfunden wurden. Als Folge musste die Ausstellung kurz nach der Eröffnung schließen.“ Munch lebte und arbeitete zwischen 1892 und 1907 immer mal wieder in Berlin, auch für längere Zeit. Sein Wirken gilt als Initialzündung für die Moderne hierzulande, wie die Ausstellungsmachenden konstatieren.

Die Berlinische Galerie befindet sich in der Alten Jakobstraße 124–128 in Kreuzberg, in der Nähe der Bushaltestelle Jüdisches Museum (Bus 248). Geöffnet ist das Haus von mittwochs bis montags von 10 bis 18 Uhr, dienstags ist es geschlossen. Der Eintritt ist für Unter-18-Jährige frei, ansonsten zahlen Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Der Tod in uns: Ausstellung im Humboldt-Forum

Im März startet im Humboldt-Forum eine Sonderausstellung namens „un_endlich. Leben mit dem Tod“, die sich mit den zentralen Fragen des Todes beschäftigt: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was ist ein guter Tod? Was bleibt? Erzählt werden soll ein „Drama in fünf Akten“, wie es heißt. So wird auch beleuchtet, was der Mensch mit dem Artensterben zu tun hat und wie andere Kulturen mit dem Tod umgehen. Die Ausstellung geht bis November 2023.

Übrigens: Das Einheitsdenkmal, also die begehbare Neige-Schale, die an den Mauerfall erinnert, soll auch in diesem Jahr fertiggestellt und vor dem Humboldt-Forum platziert werden.

Das Humboldt-Forum befindet sich am Schlossplatz 1 in Mitte, der U-Bahnhof Museumsinsel (U5) liegt vor der Tür. Die regulären Öffnungszeiten sind mittwochs bis montags von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr, dienstags ist geschlossen. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Alltagsfotografie im C/O

Der amerikanische Fotograf William Eggleston gilt als Pionier der Farbfotografie. Er erkannte früh, früher als die meisten, wie wirkmächtig ein farbiges Foto sein kann und erzeugte in seiner Kunst immer eine melancholische Grundstimmung. Zu sehen sind Cadillacs, skeptische Blicke, Stillleben mit Kaffee und eingeschweißtem Keks.

Die C/O-Galerie widmet dem Künstler nun eine Ausstellung und zeigt Fotos aus dem 1960er- und 1970er-Alltagsleben in den USA, aber auch bislang unveröffentlichte Bilder, die Eggleston zwischen 1981 und 1988 in Berlin schoss.

Zu finden ist das C/O im Amerikahaus in der Hardenbergstraße 22–24 in Charlottenburg, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Zoo. Geöffnet ist täglich von 10 bis 20 Uhr und der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Nosferatu in der Kunst

Der Stummfilmklassiker „Nosferatu“ und seine ikonischen Bilder haben es ins kollektive Gedächtnis geschafft. Auch wer den 94-minütigen Streifen aus dem Jahr 1922 von Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau nicht gesehen hat, kennt doch den Nosferatu aus „Symphonie des Grauens“ oder popkulturelle Anspielungen darauf.

Die Sammlung Scharfenberg, die im Übrigen auch gerade Sammlungsteile der derzeit geschlossenen Sammlung Berggruen ausstellt, hat bereits im Dezember 2022 ihre Nosferatu-Ausstellung namens „Phantome der Nacht“ eröffnet – pünktlich zum 100. Jubiläum des Films. Sie läuft noch bis zum 23. April 2023. Im Rahmen der Schau wird der Film in Bezug gesetzt zu den bildenden Künsten und zeigt auf, wie der Film andere Genres prägte und welche Vorbilder ihm dienten.

Die Sammlung Scharfenberg ist in der Nähe des Schlosses Charlottenburg, genauer in der Schloßstraße 70. Vom S-Bahnhof Westend (Ringbahn, S45, S46) läuft man elf Minuten und vom Richard-Wagner-Platz (U7) zehn Minuten. Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro.