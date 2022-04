Raus ins Grüne, eigene Möhren ernten, sich am duftenden Blumenbeet erfreuen, barfuß über den Rasen laufen – es ist toll, einen Garten zu haben, in den man sich zurückziehen kann. Die Pandemie hat die Nachfrage nach Kleingärten in den Berliner Kiezen beflügelt. Schon vor Corona war der Andrang groß und ist seither gestiegen, die Wartelisten bei den Verbänden sind lang. Das ist aber kein Grund, sich nicht zu bewerben. Die Berliner Zeitung erklärt, was Sie wissen sollten und beachten müssen, wenn Sie gern einen Schrebergarten hätten.

Wo und wie bewerbe ich mich um einen Schrebergarten?

In Berlin gibt es 18 Kleingarten-Bezirksverbände, an die man seine Bewerbung schriftlich richtet. Auf der Homepage des Landesverbandes findet man alle Adressen. Und dann muss man warten. Das kann ein paar Jahre dauern, je nachdem wie viele Bewerbungen es gibt und wo Sie künftig gärtnern wollen. Die Nachfrage ist stadtweit hoch, aber nicht überall gleich. Stadtweit stehen circa 15.000 Menschen auf der Warteliste.

Aktuell haben wir in der Stadt etwa 760 Kleingartenanlagen mit knapp 70.000 Parzellen. Schauen Sie sich in Ihrer Nachbarschaft um, wo es Schrebergärten gibt und fragen Sie am besten den Vorstand, ob man neue Mitglieder aufnimmt. Sie können im Bewerbungsschreiben angeben, wo Sie gern eine Parzelle hätten. Sollte Ihnen die Örtlichkeit nicht ganz so wichtig sein, können Sie auch das vermerken. Allerdings sollten Sie einen Garten in relativer Nähe anpeilen, den Sie neben Arbeit und Familie gut erreichen und versorgen können. Grundsätzlich ist es aber ratsam, vor der Bewerbung oder zumindest gleichzeitig mit der gewünschten Kleingartenanlage in Kontakt zu treten. Sinnvoll ist es auch, die Anlage im Vorfeld zu besichtigen, vielleicht mit ein paar Pächtern zu sprechen: Wie läuft das hier? Was muss man tun?

Muss ich Vorkenntnisse mitbringen, um einen Schrebergarten zu bekommen?

Nein. Grundsätzlich kann jeder einen Kleingarten pachten, unabhängig vom Wissensstand, dem Geschlecht, der Konfession, der sexuellen Orientierung oder der ethnischen Zugehörigkeit. Wichtig ist, dass Sie Freude am Gärtnern, also an der Bewirtschaftung der Parzelle, haben und bereit sind, sich ins Vereinsleben zu integrieren. Es gibt auch viele gesetzliche und behördliche Vorgaben, wie ein Schrebergarten zu pflegen ist. Jede Kleingartenanlage hat außerdem bestimmte Regeln des Miteinanders. Machen Sie sich damit vertraut und wägen Sie ab, ob das zu Ihnen passt.

Belesen Sie sich nach Möglichkeit im Vorfeld, welche Arbeiten in einem Garten anfallen und überprüfen Sie, ob Sie dafür ausreichend Zeit haben: Unkraut jäten, Kompost sieben, Hecken trimmen, Pflanzen wässern, Rasen mähen – in einem Garten hat man eigentlich immer viel zu tun. Man muss auf die Knie, und man muss sich die Hände schmutzig machen. Nicht immer, aber häufig. Dulden muss man auch Insekten im Garten, denn sie sind Teil der Nahrungskette und häufig auch Nützlinge im Garten. Wenn Sie hauptsächlich einen Erholungsgarten suchen, ist ein klassischer Schrebergarten wahrscheinlich nicht das Richtige für Sie.

Welche Vorschriften muss ich kennen?

In jeder Kleingartenanlage fallen Arbeiten an, die von der Gemeinschaft erledigt werden, beispielsweise das Rasenmähen auf Gemeinschaftsflächen, das Bepflanzen von Beeten am Vereinsheim. Diese Arbeitsstunden – je nach Verein sind das etwa zehn pro Jahr – müssen von jedem Pächter beziehungsweise Pächterin abgeleistet werden. Sollte Ihnen das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, müssen Sie in Kauf nehmen, dass Sie einen Entschädigungsbetrag zahlen müssen.

Die Vorschrift besagt zudem, dass mindestens ein Drittel der Parzellenfläche kleingärtnerisch genutzt werden muss, Sie also Gemüse oder Obst dort anbauen müssen. Sie können sich demnach ein Erdbeerbeet anlegen, Himbeersträucher setzen, Salat ziehen, Kartoffeln in die Erde bringen – oder anbauen, wonach auch immer Ihnen der Sinn steht. Erlaubt ist ein Gewächshaus pro Parzelle; dieses zählt mit zur sogenannten kleingärtnerischen Anbaufläche, ebenso wie vorhandene Obstbäume – allerdings darf die Fläche der Versiegelung nicht mehr als sechs Prozent des Gartens einnehmen. Auch Hochbeete sind zulässig. Hecken dürfen übrigens nur maximal 1,25 Meter hoch sein. Darauf müssen Sie achten, das wird in der Regel streng kontrolliert. Bei dauerhafter Nichtbeachtung kann eine Strafzahlung fällig werden.

Wichtig zu wissen: Eine Gartenlaube darf maximal 24 Quadratmeter groß sein und nicht zur dauerhaften Übernachtung genutzt werden. Erlaubt ist auch eine überdachte Terrasse, aber zusätzlich zur Laubefläche dürfen nur sechs Prozent der Gartenfläche durch eine Terrasse oder Gewächshaus etc. versiegelt sein.

Nicht in allen Lauben gibt es eine Toilette. Sollte ein WC mit Wasserspülung vorhanden sein, muss sich eine Abwassergrube (meistens drei Kubikmeter) auf dem Grundstück befinden. Um diese leer zu pumpen, werden in der Regel Spezialfirmen beauftragt; den Termin vereinbaren Sie individuell. Je nach Füllstand müssen Sie mit Kosten von 50 bis 100 Euro rechnen. Sickergruben sind verboten.

Was kostet ein Schrebergarten?

Sobald ein Garten für Sie gefunden ist, schließen Sie einen Unterpachtvertrag mit einem der Bezirksverbände ab, die die landeseigenen Kleingärten für das Land Berlin verwalten. Manche auf Privatland liegende Kleingärten werden ebenfalls von den Bezirksverbänden verwaltet. In Berlin verpachtet außerdem die Bahn-Landwirtschaft und in geringem Maße auch die Kirche Kleingärten.

In den Pachtverträgen sind alle Punkte geregelt, die für eine Bewirtschaftung relevant sind, also alle Rechten und Pflichten. „Neben dem Pachtzins für die gepachteten Quadratmeter der Parzellenfläche muss der Kleingärtner auch anteilig den Pachtzins für die Gemeinschaftsfläche tragen. Zu den Gemeinschaftsflächen zählen Rahmengrün, Wege, Vereinsheim, Festwiese und so weiter. Außerdem müssen vom Kleingärtner die öffentlich-rechtlichen Lasten (Straßenreinigungsentgelte und Grundsteuer) entrichtet werden“, teilt der Landesverband der Gartenfreunde Berlin mit. „Schließlich kommen neben der Pacht noch einmalige oder auch jährlich anfallende Nebenkosten hinzu, zum Beispiel durch die Mitgliedschaften im Kleingärtnerverein und dem übergeordneten Verband.“

Die einmaligen Kosten für die Übernahme eines Kleingartens belaufen sich – je nach Größe des Gartens – auf einen unteren vierstelligen Betrag. Pro Jahr bekommen Sie dann künftig eine Pachtrechnung und eine Vereinsrechnung. Für einen 300 Quadratmeter großen Schrebergarten liegen die jährlichen Kosten bei rund 500 Euro. Die Zahlen variieren, beispielsweise je nach Strom- und Wasserverbrauch.

Im Zuge der Übernahme des Kleingartens übernehmen Sie die Laube, Außenanlagen (Zäune etc.) und Aufwuchs wie Obstbäume, Gehölze sowie andere Pflanzen. Vorhandenes Inventar wie Geschirr oder Gartengeräte müssen Sie nicht übernehmen. Bis zum Zeitpunkt der Überweisung der Gesamtsumme bleibt alles im Besitz des ausscheidenden Vorpächters. Vor der Übernahme werden sämtliche Bauten und der Aufwuchs von ausgebildeten, ehrenamtlichen Expertinnen und Experten protokolliert und bewertet. Im Rahmen des sogenannten Wertermittlungsprotokolls wird die Kaufsumme errechnet. Diese gilt als Höchstsumme.

Wenn Sie darüber hinaus noch Inventar übernehmen wollen wie etwa Gartenhilfsgeräte (Rasenmäher, Heckenschere, Häcksler, Schubkarre etc.) oder Teile des Hausstands können Sie dies mit dem Vorpächter regeln. Jedoch ist die Vergabe des Gartens ist davon nicht abhängig, denn diese ist keine Privatsache des Vorpächters: Es ist die Angelegenheit des Bezirksverbands, der den Pächterwechsel allerdings häufig vom Gartenverein durchführen lässt. Es gelten jedoch die angegebenen Beträge im Wertermittlungsprotokoll. In der Praxis ist es so, dass die Nachpächter gern das Inventar übernehmen.

Je nachdem, wie alt die Laube ist, wie gut gewachsen die Bäume und Sträucher, in welchem Zustand sich alles befindet, belaufen sich die Kosten meistens auf einen vierstelligen Betrag, im Durchschnitt 4000 Euro. Lassen Sie sich das Wertermittlungsprotokoll zeigen oder aushändigen. Dort ist nämlich auch vermerkt, ob der Vorpächter vor der Übergabe noch Mängel beseitigen muss. So sind die meisten Nadelhölzer in Schrebergärten beispielsweise nicht erlaubt, müssen gerodet werden. Ebenso könnte es sein, dass es zu viel versiegelte Fläche oder Unrat-Ecken gibt, die beseitigt werden müssen. Auch die Mängel werden mit einem Betrag bewertet, allerdings mit einer negativen Summe für den Vorpächter. Einigt sich der Neupächter mit dem Bezirksverband, dass er die Mängel selbst beseitigt, reduziert sich der Wert im Wertermittlungsprotokoll für ihn.

Sind Kinderspielgeräte erlaubt?

Im Prinzip schon, nur darf die Menge und Größe die kleingärtnerische Nutzung nicht beeinträchtigt werden. Sie können pro Parzelle ein Spielhaus aufstellen. Auch gegen einen Sandkasten, eine Schaukel am Baum oder ein Planschbecken sagt niemand etwas, solange Sie genug Fläche für Obst- und Gemüsebau haben. So verlangt es das Bundeskleingartengesetz.

Werden Spielgeräte fest installiert, brauchen Sie vorher eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei Ihrem Verpächter, dem Bezirksverband. Außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten sind Pools erlaubt, die jedoch nicht größer als 3,60 Meter im Durchmesser sein dürfen. Ebenso ist es nicht zulässig, sie im Boden einzulassen. Erkundigen Sie sich auch hier vorher, wie die Regularien und Anforderungen sind und ob Sie womöglich das Becken oder Spielgeräte im Herbst abbauen müssen.