Es grummelt und kracht, es leuchtet und blitzt, der Wind fegt, der Regen peitscht. So ein handfestes Gewitter hat es in sich. Nicht immer kommt alles zusammen, aber manchmal eben schon – und dann kann es einem schon mal mulmig werden.

Früher hat man gesagt: Zähl mal, wie lang es vom Blitz bis zum Donner dauert – dann weißt du, wie weit das Gewitter entfernt ist. Aber stimmt das überhaupt? Oder ist das (meteoro)logischer Quatsch?

Was sind Blitz und Donner überhaupt?

Ein Blitz ist die plötzliche Entladung von Spannung in der Atmosphäre, bei der ein Lichtbogen entsteht. „Dabei wird die Luft komprimiert, was sich eben wie Donner anhört“, erklärt Diplom-Meterologe Dominik Jung von wetter.net.

Blitz und Donner sind also eine Einheit. Aber weil die Lichtgeschwindigkeit um so vieles schneller ist als die Übertragung des Schalls, sehen wir den Blitz, bevor wir den Donner hören. „Der Donner hat eine Geschwindigkeit von 333 Metern pro Sekunde“, so der Experte. „Oder anders ausgedrückt: Innerhalb von drei Sekunden legt er einen Kilometer zurück.“

Kann man die Entfernung des Gewitters tatsächlich abzählen?

Wie weit das Gewitter vom eigenen Standort entfernt ist, kann man tatsächlich abzählen. Insofern stimmt der alte Spruch. „Allerdings muss man die gezählte Zahl durch drei teilen, und dann weiß man, wie viele Kilometer das Gewitter entfernt ist“, so Jung.

Weil ja der Donner für einen Kilometer drei Sekunden braucht, wäre es beispielsweise drei Kilometer entfernt, wenn man zwischen Blitz und Donner bis neun gezählt hat. Wenn es jedoch quasi zeitgleich blitzt und donnert, ist man sehr nah dran. „Und dann sollte man sich in Sicherheit bringen, am besten in einem Haus oder im Auto sein“, rät der Meteorologe.

Sollte man bei Gewitter alle Geräte aus der Steckdose ziehen?

An Häusern, Autos und Flugzeugen fließt die elektrische Ladung eines Blitzes an den Seiten ab. Das Prinzip nennt sich Faradayscher Käfig – eine vollständig geschlossene Hülle aus nicht leitendem Material. Jedoch: „Wenn der Blitz in der Nähe einschlägt, kann es zu Überspannungsschäden kommen, wobei der Blitz sozusagen in die Steckdosen fährt, die dann verkohlt sind. Und alles, was dann da dran steckte, ist hinüber“, so der Diplom-Meteorologe.

Deshalb sollte man nach Möglichkeit alle Geräte aus der Steckdose ziehen, wenn ein Gewitter in der Nähe ist. Und natürlich: Fenster geschlossen halten, nach Möglichkeit Rollläden herablassen.

Falls Sie sich im Freien aufhalten, sollten Sie Schutz in Gebäuden oder Fahrzeugen suchen, aber nicht unter Bäumen. Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen? „Das ist leider ein gefährlicher Trugschluss“, steht auf der Website von Wohllebens Waldakademie, einem Projekt von Baum-Experte Peter Wohlleben.

Blitze suchen sich immer den kürzesten Weg zur Erde. Und wenn das ausgerechnet der Baum ist, unter dem Sie stehen, kann es sein, dass Sie einen Stromschlag erleiden. Dass man bei Buchen nie einen Blitzeinschlag sieht, hat einen einfachen Grund, wie auf der Akademie-Homepage steht: „Bei Regen fließt das Wasser in einem Film die Rinde herunter. Schlägt nun ein Blitz in die Krone ein, so wird der Strom über den Wasserfilm in den Boden geleitet, ohne den Stamm zu beschädigen.“

Eichen hingegen hätten eine raue Rinde. Das Wasser „fließt kaskadenartig von Rindenvorsprung zu Rindenvorsprung. Strom leiten kann es so nicht. Der einschlagende Blitz sucht den Weg des geringsten Widerstandes, und das ist in diesem Fall das wasserleitende Splintholz der äußeren Jahresringe. Durch die Hitze verdampft das Wasser und lässt den Stamm aufplatzen.“

Falls man nun also von einem Gewitter im Wald überrascht werde, sollte man Kuppen und hohe Bäume meiden. „Bei Einschlägen in der Nähe ist die hockende Position am Boden, möglichst weit vom nächsten Baumstamm entfernt, die beste Schutzmaßnahme“, schreibt der Fachmann.

Heißt: Hocken Sie sich hin, umfassen Sie die Beine, legen den Kopf auf die Knie. Legen Sie sich nicht hin, denn so vergrößern Sie sozusagen Ihre Angriffsfläche beziehungsweise Ihren Bodenkontakt. Das kann gefährlich werden, wenn der Blitz schlussendlich (über den Baum) auf den Boden trifft.