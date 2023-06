Im Juni geht klassischerweise die Saison für Sommerpilze los: Es wachsen Pfifferlinge, Steinpilze, Champignons und andere leckere Speisepilze. Zumindest theoretisch, denn die meisten Pilze mögen keine lang anhaltende Trockenheit und Sonnenhitze.

Und es stimmt: Der trocken-warme Frühsommer war kein optimales Wetter für Pilze. Allerdings hat es zuletzt ordentlich geregnet, es war schwül, die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Vor allem in den Wäldern, wo es schattiger ist, kann sich die Feuchtigkeit relativ gut halten – und das wiederum mögen Pilze. Sehr sogar.

„Derzeit sind in den meisten Wäldern Berlins und Brandenburgs trotzdem noch sehr wenige Frischpilze zu finden“, sagt Pilzexperte Hansjörg Beyer. Der Fachmann ist seit 13 Jahren beim Botanischen Museum als Pilzberater tätig. Interessierte können zum Botanischen Garten zur kostenlosen Pilzberatung kommen. Diese findet aktuell immer montags von 14 bis 16 Uhr statt (Botanikschule, Raum E05, Unter den Eichen 5, 12203 Berlin).

Gibt es derzeit Pilze in Berlin und Brandenburg?

Für die Pilze waren die Regengüsse der vergangenen Tage ein Segen. Ob die Schauer jedoch für Pfifferling, Steinpilz und Co. ausreichten, bleibt abzuwarten, wie Pilzexperte Hansjörg Beyer sagt: „Es war bislang viel zu trocken, weshalb es momentan nur wenig Speisepilze gibt.“ Der trockene Mai habe den Pfifferlingen die Möglichkeit genommen, Fruchtkörper zu produzieren, ergänzt René Jarling, Vorsitzender der Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburg (PABB).

Hansjörg Beyer: „Im kühl-feuchten April lief es besser – durchaus zahlreich zeigten sich in einigen Gärten Morcheln. Ob der aktuelle Regen am derzeit spärlichen Pilzwachstum nun grundlegend etwas ändern wird, ist schwer zu sagen. In zwei bis drei Wochen wissen wir es. Wenn es nicht zu heiß wird und tendenziell feucht bleibt, wird man besonders an moosigen Stellen bald Erfolg haben. Auf Holz kann man ebenfalls spannende Pilze finden, zum Beispiel den Lungenseitling, der es gerne warm mag.“

René Jarling empfiehlt daher, auf das Wochenende 8./9. Juli zu warten. Er sieht dann gute Chancen auf „Steinpilze, Hexenpilze, einige Täublinge und Perlpilze. Dort wo im Juni dann mehr als 60 Liter pro Quadratmeter in Summe gefallen sind, kann es sich lohnen.“

Das heißt aber nicht, dass Sie nicht doch schon jetzt losziehen können. „Sie sollten nur keine allzu großen Erwartungen haben“, rät der Sachverständige Hansjörg Beyer. „Champignons kommen schneller, weil sie als Folgezersetzer abgestorbenes Material brauchen. Anders ist es bei Pfifferling und Steinpilz, zum Beispiel, weil die einen Baum als Symbiosepartner brauchen.“ Und da die Bäume aufgrund der Hitze und Trockenheit der letzten Jahre selbst teilweise unter starkem Stress stehen, kann sich das auch auf die Pilze auswirken.

Doch PABB-Experte René Jarling warnt: „Von den Champignons lässt man besser die Finger, nicht nur wegen der Verwechslungsgefahr mit den Gift-Champignons, sondern auch wegen der starken Schadstoffbelastung.“

Wo kann ich Pfifferlinge und andere Pilze finden?

„In Berlin und Brandenburg ist der Echte Pfifferling vor allem bei Buchen, Eichen, Kiefern und Fichten zu finden, wobei letztere hier weniger verbreitet sind. Moosige Stellen sind von Vorteil. Bei Ahorn und Robinie braucht man nicht nach dem Pfifferling Ausschau zu halten, es hätte keinen Erfolg“, sagt Pilzberater Hansjörg Beyer.

Trompetenpfifferling (Craterellus tubaeformis) Wirestock/imago

Sie können also in allen Wäldern in Berlin und Brandenburg auf die Suche gehen und unter den genannten Bäumen schauen. Ahorn und Robinie „bilden mit Steinpilzen und Pfifferlingen keine Lebensgemeinschaften“, so der Experte. Konzentrieren Sie sich also auf Buchen, Eichen und Kiefern. Sobald sie dort Moos entdecken, steigen Ihre Chancen, schöne Speisepilze zu entdecken – nicht nur Pfifferlinge und Steinpilze. Auch Hexenröhrlinge, Perlpilze und Täublinge sind dabei. Aber Vorsicht: Auch der tödlich giftige Grüne Knollenblätterpilz zeigt sich gerne schon zur Sommerzeit in Berlin und Brandenburg, vor allem bei Eichen!

René Jarling von der Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburg rät zudem, „Seen und Fließe mit den genannten Baumarten im Uferbereich“ abzusuchen. Dort kann man auch erfolgreich sein. Allerdings müsse man damit leben, dass Pilze oftmals Löcher haben und von Maden angefressen wurden. Das gelte besonders für Steinpilze.

Achtung: In Berliner Parks (und Friedhöfen) ist das Ernten von Pilzen problematisch, wie Hansjörg Beyer warnt: „Parkanlagen gelten als geschützte Grünanlage, wo das Sammeln nicht erlaubt ist, sofern dadurch Anpflanzungen beeinträchtigt werden. Das lässt sich recht weit fassen.“

Generell dürfen Pilze nur in kleinen Mengen und zum eigenen Verzehr mitgenommen werden; das gilt für alle hiesigen Wälder und ist in Paragraf 2 des Bundesartenschutz-Verordnung (Anlage 1) geregelt. Einige Pilzarten unterliegen sogar unter einem totalen Sammelverbot, zum Beispiel alle heimischen Trüffel (Wildpopulationen).

Der Echte Pfifferling unterscheidet sich übrigens vom Falschen vor allem in der Haptik und im Geruch, wie Hansjörg Beyer erklärt: „Der Falsche Pfifferling fasst sich gummiartig an und riecht pilzig, wohingegen der Echte Pfifferling aromatisch-pfeffrig riecht. Zudem hat er unterhalb des Hutes am Stiel herablaufende, verzweigte Leisten. Der Falsche Pfifferling hat Lamellen. Der Begriff Pfifferling steht für eine Gattung von Pilzen, zu der mehrere Arten gehören, die nach bisheriger Kenntnis allesamt essbar sind.“

Allerdings könnten größere Mengen des Falschen Pfifferlings zu Verdauungsstörungen führen. Kleinere Mengen hingegen können Sie Ihrem Essen beimischen. Falls Sie unsicher sind, ob die von Ihnen gesammelten Pilze genießbar sind, können Sie sich an die kostenlose Pilzberatung des Botanischen Gartens (siehe oben) wenden.

Für den Fall, dass Sie bereits Pilze gegessen haben und es Ihnen nicht gut geht, kontaktieren Sie bitte unverzüglich den Giftnotruf unter der Telefonnummer (030) 19 240. Dieser ist rund um die Uhr erreichbar. Alternativ können Sie auch in eine Rettungsstelle fahren oder – im Falle einer akuten Vergiftung – den Notruf wählen.