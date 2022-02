Berlin - Es muss nicht immer das eigene Fahrrad sein. Wer in der Stadt den letzten Kilometer zum Ziel nicht laufen will und flexibel unterwegs ist, kann unter einem großen Angebot von Mieträdern wählen. Berlin ist die Hauptstadt des Bikesharings. Manche Räder stehen an Stationen bereit, andere warten auf Straßen und Plätzen verteilt auf Fahrer. Allen Angeboten ist gemein: Wer sie nutzen will, muss sich eine App aufs Handy laden. Davon gibt es aber eine Ausnahme. Wer Bikesharing nutzt, kann sich gut fühlen. „Bikesharing ergänzt in immer mehr Städten den öffentlichen Personennahverkehr. Es ist günstig, gesund, entlastet die Umwelt und schließt Lücken im Verkehrsnetz“, sagt Johannes Weicksel, Verkehrsexperte beim Hightech-Verband Bitkom. Und Ludger Koopmann vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club meint: „Bikesharing ist ein zentraler Baustein für die lebendige Fahrradstadt – sei es für die erste und letzte Meile zum ÖPNV, für One-way-Fahrten oder damit auch Gäste flexibel mobil sein können.“

Großes Angebot: Nextbike

Wer die Karte anklickt, sieht die Berliner Innenstadt vor lauter kleinen Fahrrädern nicht mehr. Jedes Icon zeigt ein verfügbares Nextbike an, und offensichtlich haben es potenzielle Kunden nicht weit zum nächsten Mietrad dieser Art. Das Leipziger Unternehmen, das weltweit in mehr als 60 Städten unterwegs ist, bietet in Berlin nach eigenen Angaben über 5000 Fahrräder an – erkennbar an der silbergrauen Lackierung. Die Nutzer können wählen. Wer sich nicht binden will, wählt den Basistarif, bei dem jede Fahrt etwas kostet. Alle 15 Minuten wird ein Euro fällig. Als Best Deal preist Nextbike einen Tarif für Pendler und andere Oft-Nutzer an: zehn Euro Grundgebühr pro Monat, die ersten 30 Minuten kostenlos, danach wird jede halbe Stunde ein Euro fällig. Der Jahrestarif beträgt 60 Euro, die Konditionen sind dieselben. Wird das Rad an einer der mehreren hundert Stationen zurückgegeben, kostet das keinen Aufpreis. Das gilt auch für die in der App blau markierten Straßen. Im Umkreis, auf der App-Karte pink gefärbt, wird ein Euro als Rückgabegebühr fällig.

Der Pionier: Call a Bike

Mehr als 3000 Fahrräder hat das Mietsystem der Deutschen Bahn in Berlin zu bieten. Auch in diesem Fall konzentriert sich das Angebot auf die Innenstadt. Darüber hinaus können die silbergrauen Räder in rund 40 weiteren deutschen Städten gemietet werden. Faustregel: Wo ICE-Züge halten, stehen die soliden Call-a-Bike-Räder bereit. Mit einer Registrierung dürfen deutschlandweit alle Räder mit dem roten DB-Logo genutzt werden. Seit 2000 gibt es dieses Mietradsystem schon in Deutschland. München machte den Anfang, später kam es auch nach Berlin und leitete den Boom der Mieträder ein. Im Light-Tarif wird pro Minute, im Basis-Tarif halbstündlich abgerechnet. Beim Komfort-Tarif ist für die Ausleihe eines Rads die erste halbe Stunde umsonst. Im Gegenzug wird eine Monatspauschale erhoben. Für BahnCard-Inhaber gibt es eine Ermäßigung.

Elektrisch unterwegs: Lime

Das US-Unternehmen bietet in Berlin nicht nur E-Scooter an. Außer elektrischen Tretrollern gehören auch E-Bikes zum Bestand. Lime hat die grellrot lackierten Elektroräder vom früheren Konkurrenten Jump übernommen. Die robusten Gefährte, die auch über eine Batterie mit 40 Kilometer Reichweite verfügen, sind über große Teile der Innenstadt und neuerdings auch Steglitz sowie Spandau verteilt. Lime will innerhalb von Berlin expandieren. Deutschland-Chef Jashar Seyfi: „Unser erklärtes Ziel ist, dass E-Scooter und E-Bikes von Lime in ganz Berlin gemietet werden können. Wir wollen expandieren – bis sich unser Geschäftsgebiet auf die gesamte Stadt erstreckt. Die Menschen sollen überall die Möglichkeit haben, sinnvolle Alternativen zum Pkw nutzen zu können.“ Abgerechnet wird bei Lime nach Zeit, wobei für E-Fahrräder ein Aufschlag pro Minute fällig wird. Die App informiert über die jeweiligen Kosten.

Neuer Pedelec-Anbieter: Tier

Auch Tier, ein weiterer Anbieter von Mikromobilität, steigt nun ins Geschäft ein. 400 Pedelecs stehen ab sofort in Berlin bereit und ergänzen die bestehende Flotte aus E-Scootern und E-Mopeds. In den kommenden Wochen soll die E-Bike-Flotte schrittweise auf insgesamt 1.500 Fahrzeuge erweitert werden, teilte das Unternehmen mit. „Erstmals in Berlin stehen Nutzerinnen und Nutzern damit drei verschiedene Mikromobilitätsformen in einer App zur Verfügung“, hieß es. Um die Pedelecs von Tier zu nutzen, schaltet man das E-Bike über den integrierten QR-Code oder direkt in der App frei. Dafür werden ein Euro Aktivierungsgebühr fällig und 19 Cent pro gefahrene Minute. Auch in diesem Fall handelt es sich um ein Free-Floating-System. Das heißt, dass die Fahrzeuge flexibel an geeigneten Stellen oder in einer der städtischen Parkzonen abgestellt werden können.

Mit Rundumservice: Swapfiets

Besonderes Kennzeichen: hellblaues Vorderrad. Die Räder von Swapfiets sind auch in Berlin und Potsdam unterwegs. Swap ist das englische Wort für tauschen, und fiets kennt jeder Niederländer – das bedeutet Fahrrad. Das Nutzungsmodell ist anders als im Bikesharing. Das Unternehmen, das 2014 in den Niederlanden gegründet wurde, bietet seinen mittlerweile mehr als 250.000 Kunden eine Fahrradmitgliedschaft an. Für eine monatliche Gebühr erhalten Swapfiets-Mitglieder ein voll funktionstüchtiges Fahrrad oder Elektrofahrzeug für den eigenen Gebrauch. Wenn nötig, steht ein Reparaturservice ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung, um das Zweirad zu reparieren oder direkt gegen ein runderneuertes, fahrtüchtiges Exemplar auszutauschen, verspricht das Unternehmen. Swapfiets gibt es in neun Ländern, in Deutschland ist das Angebot in mehr als zwei Dutzend Städten präsent.

Zweiräder ohne Pedale: Wheels

Aus der Ferne sehen sie aus wie kleine Fahrräder. Doch wer näher herantritt, der sieht, dass den Vehikeln des Sharinganbieters Wheels etwas fehlt: Pedale. Dafür kann der Nutzer die Füße auf zwei Fußrasten ruhen lassen. Über die Wheels- oder Lime-App kann man die Fahrzeuge buchen. Mindestens ein Mopedführerschein ist Plicht. In Berlin sind die E-Bikes (versprochene Reichweite: rund 45 Kilometer) vor allem in Mitte, Kreuzberg und Prenzlauer Berg zu finden. Die E-Bikes können innerhalb des gesamten S-Bahn-Rings gefahren und wieder abgestellt werden. Die Nutzung der Gehwege ist verboten.

Für schwere Fälle: Lastenräder zum Mieten

Muss etwas Schweres oder Sperriges transportiert werden - einfach ein Lastenrad mieten, zum Beispiel bei Avocargo. Dort können die Dreiräder ab 2,90 Euro für 20 Minuten gemietet werden. Eine Stunde kostet knapp sieben Euro, ein ganzer Tag 29 Euro. Das Geschäftsgebiet ist vorerst auf den Nordosten der Stadt begrenzt. Man darf überall unterwegs sein, kann sich aber nur im Geschäftsbereich wieder ausloggen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat die fLotte ins Leben gerufen. Für kleine und große Lasten stehen die Lastenräder kostenlos zum Ausleihen bereit. Das Mooto lautet: registrieren, das passende Lastenrad am passenden Ort buchen, und los geht’s!

Ganz klassisch: Fahrradvermieter

An einem Ort Räder mieten und danach wieder dort hinbringen – auch das ist in Berlin möglich. Es gibt Fahrradvermieter, die mit einer großen Auswahl aufwarten – Lastenesel, Freizeitgeräte, Räder zum Angeben oder schnell durch die Stadt kommen. Vom klassischen Trekkingrad bis hin zum E-Cruiser mit verlängerter Sitzbank und breiten Reifen ist alles drin. Wer es elektrisch mag, schaut zum Beispiel bei Listnride in der Oranienburger Straße 1-3 vorbei. Oder bei der Fahrradstation in der Dorotheenstraße 30, ebenfalls in Mitte. Urban Bike Tours in der Kastanienallee 55 in Prenzlauer Berg vermietet ebenfalls Fahrräder - auch in der E-Version. Ein Ausflug nach Brandenburg gefällig? Auch im Nachbar-Bundesland gibt es Fahrräder zu mieten. Besonders günstig sind die Stationen, die sich an Bahnhöfen befinden. Am Bahnhof Fürstenberg/ Havel stehen Fahrräder bei Ahoi bereitet. Am Bahnhof Chorin, ebenfalls mit dem Regionalexpress täglich im Stundentakt zu erreichen, bietet LandRad Fahrräder an.

Es muss nicht immer ein Fahrrad sein: Jelbi

Die multimodale App der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist das Richtige für alle, die es abwechslungsreich mögen. Heute einen E-Scooter von Tier, Voi oder Lime, morgen ein Carsharing-Auto von Miles, Flinkster, Mobilee, Cambio oder Greenwheels, übermorgen ein E-Moped von Emmi oder Tier – und am Wochenende ein Mietrad von Nextbike, Lime und bald auch von Tier: Wer nicht ständig zwischen Apps hin- und herswitchen will, ist mit der Meta-App des Landesunternehmens gut bedient. Eine App für alle Angebote! Alle Fahrzeuge stehen an den Jelbi-Stationen bereit, von denen es in Berlin inzwischen 14 gibt. Alle liegen neben oder in der Nähe eines U- oder S-Bahnhofs. Hinzu kommen zehn Jelbi-Punkte mit einem kleineren Angebot. Mieträder sind aber fast immer dabei.