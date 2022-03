Je näher der Frühling rückt, desto mehr erwacht die Natur – und das Herz von Gartenfans schlägt höher. Endlich wieder raus! Jetzt ist auch die ideale Zeit, sich Gedanken ums Gemüsebeet zu machen und erste, wichtige Vorbereitungen zu treffen, damit im Sommer eine reiche Ernte eingefahren werden kann. Wie genau das geht, verrät Garten-Profi Sven Wachtmann in der Frühlings-Garten-Serie der Berliner Zeitung. Der Hoppegartener bewirtschaftet einen Schrebergarten in Kaulsdorf, der seit 1947 in Familienbesitz ist, und ist seit fast zehn Jahren ehrenamtlicher Landesgartenfachberater beim Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V.

Wie lege ich ein Gemüsebeet an?

Bevor Sie loslegen, sollten Sie sich überlegen, was Sie gerne essen – und auch nur das sollten Sie anbauen. Es ist zwar ein schöner Erfolg, wenn Sie reichlich Salat ziehen und ernten können, nur: Wenn Sie ihn nicht essen, ist die Mühe vergeblich. Darum gilt es tatsächlich zunächst, eine Liste von Gemüsearten zu machen, die man gern mag. Dann werfen Sie einen Blick auf Ihr Beet: Ist es unkrautfrei? Ist es gleichmäßig und eben? Wann ist es beschattet, wie lange scheint die Sonne drauf?

Meistens freuen sich Beete über eine leichte Lockerung im Frühjahr. Stechen Sie eine Grabegabel in den Boden und wackeln leicht hin und her. Sie brauchen nicht umzugraben; es reicht wirklich das Reinstechen, weil man so die Schichten lockert und Sauerstoff hinein bringt. Danach können Sie reife Komposterde aufbringen und einharken.

Zeichnen Sie sich Ihre Beetfläche möglichst maßstabsgetreu ab und legen danach fest, was Sie in welcher Menge anbauen wollen. Dem entsprechend sollten Sie das Beet einteilen. Dabei müssen Sie beachten, wie viel Platz eine jede Pflanze benötigt. Bei Saatgut steht das immer auf den Packungen (Pflanz- bzw. Saatabstand), bei vorgezogenen Pflanzen steht es in der Regel auf dem Etikett. Man kann das aber natürlich auch im Internet recherchieren.

Wichtig: Bevor Sie Ihren Gemüsearten einen Platz im Beet zuweisen, recherchieren Sie kurz, ob die sich mit ihren jeweiligen Nachbarn vertragen. Viele Pflanzen halten sich gegenseitig Schädlinge fern, so sind beispielsweise Möhren und Knoblauch sehr gute Beetpartner oder Bohnen und Bohnenkraut, aber auch Erdbeeren und Zwiebeln. Für jede Gemüsepflanze gibt es gute und schlechte Nebenkulturen.

Anbauen in Mischkultur: So geht’s

Das Anbauen nach dem Prinzip der guten Pflanzen-Nachbarschaft nennt man Mischkultur: Man mischt verschiedene Pflanzen miteinander, weil das für ein gesundes Miteinander sorgt und Schädlinge kein so leichtes Spiel haben. Baut man nämlich in Monokultur an, können sie sich leichter ausbreiten und vermehren. Zudem sollten Sie sich in Ihrem Beetplan genau verzeichnen, was Sie wo anbauen.

„Im Folgejahr müssen Sie die Anordnung ändern, weil man nicht zwei Jahre in Folge die gleiche Pflanze an der gleichen Stelle anbauen sollte“, so Sven Wachtmann. „Zum einen würden dann die immer gleichen Nährstoffe entnommen, was dem Boden nicht gut tut. Und zum anderen können sich Schädlinge vermehren, die auf diese eine Pflanze spezialisiert sind. Mit einem gewissen Rotationsprinzip oder einer ausgeklügelten Mischkultur-Strategie lässt sich das vermeiden. Allerdings muss man dafür einiges an zeit aufwenden, um sich das nötige Wissen anzueignen und richtig anzuwenden. Aber das lohnt sich wirklich sehr, was man nicht nur an gesunden Pflanzen, sondern auch am reichen Ertrag sieht.“

Ein altbewährter Klassiker der Mischkultur sind die drei Schwestern: Mais, Kürbis und Stangenbohnen. Diese drei Gemüsesorten bilden eine perfekte Symbiose, weil sie sich im Nährstoffbedarf ergänzen und gegenseitig Halt geben. Mais sollten Sie ab Anfang April im Freien ziehen, ab Ende April den Kürbis dazu setzen. Ungefähre Faustregel: Eine Kürbispflanze in die Mitte, drum herum etwa fünf Maiskörner. Später setzt man dazwischen die Bohnen, die ab Ende Mai in die Erde können. Zu diesem Zeitpunkt sollten Mais und Kürbis schon gut gewachsen sein, weil die Bohnen unheimlich schnell wachsen und am Mais emporranken. Sinnvoll ist für diese Mischkulur, die auch Milpa-Beet genannt wird, ein sonniger Standort.

Das Schöne an einer Mischkultur ist, dass Sie auch Zierpflanzen mit einbeziehen können, ja sogar müssen. Studenten- und Ringelblumen sind bekanntermaßen unschlagbare Vertreiber von bodenbewohnenden Schädlingen (Nematoden), die die Pflanzen von unten her anfressen. „Auch die ebenso hübsch aussehenden Lupinen machen sich hervorragend im Mischkultur-Beet, weil sie Stickstoff in den Boden bringen“, weiß der Fachmann. Beim Planen Ihres Beetes sollten Sie also nicht nur den Wechsel verschiedener Gemüsesorten miteinander bedenken, sondern auch das gezielte Setzen von entsprechenden Blumen.

Für Anfänger: Kartoffeln, Spargel

Falls Sie mit dem Gemüseanbau starten, sollten Sie mit pflegeleichten Kulturen beginnen, Kartoffeln zum Beispiel. Sie haben keine großen Ansprüche und bringen so gut wie immer einen reichen Ertrag. „Kaufen Sie sich Frühkartoffeln und setzen diese mit rund 30 bis 50 Zentimetern Abstand etwa fünf Zentimeter tief in die Erde“, rät Sven Wachtmann. „Sie können die Kartoffeln jetzt im März bereits setzen, oder aber Sie keimen Sie vor. Dann sind die Knollen beim Setzen schon reifer und stärker. Erntezeit ist nach etwa 90 Tage.“

Wenn Sie die Kartoffeln vorkeimen wollen, setzen Sie die Knollen in eine Eier-Pappschachtel, stellen sie hell und kühl (15-18 Grad). Nach rund vier Wochen haben sich grüne Keime gebildet; diese müssen beim Setzen nach oben zeigen, sollten aber zunächst mit Erde bedeckt sein. Pro Person sollten Sie drei bis vier Setzlinge einplanen; dann werden Sie für Wochen gut versorgt sein. Sie können aber auch zeitversetzt pflanzen, zum Beispiel alle vier Wochen, um eine kontinuierliche Ernte zu haben.

Kartoffeln sind Starkzehrer. „Sie brauchen viele Nährstoffe, weshalb es unabdinglich ist, den Boden mit Kompost oder auch Hornmehl anzureichern“, erklärt der Garten-Profi. „Nach dem Setzen müssen Sie ordentlich gießen, damit die Erde sich gut um die Kartoffeln legt und keine Luftlöcher entstehen.“ Sobald die ersten etwas größeren Triebe zu sehen sind, müssen Sie diese mit Erde stabilisieren: Machen Sie rund um die Triebe einen kleinen Erdhügel. Das nennt man Anhäufeln. Nun müssen Sie nichts weiter tun, außer ab und zu gießen und auf den Erntezeitpunkt zu warten.

Scheuen Sie sich nicht, auch unter die Spargelbauern zu gehen: Spargel lässt sich hervorragend im eigenen Gemüsebeet anbauen. Man braucht nur leider sehr viel Geduld. „Spargel kann man erst nach drei Jahren ernten“, weiß Sven Wachtmann. „Dafür braucht er nicht viel Aufmerksamkeit. Wichtig ist ein feiner, eher sandiger Boden. Ziehen Sie 20 Zentimeter breite Furchen und setzen die Spargelknollen mit einem Abstand von etwa 20 Zentimetern. Danach wässern Sie gut. Eine Abdeckung ist nicht nötig. Das wird in der Landwirtschaft hauptsächlich deswegen gemacht, damit der Spargel aufgrund der Wärme schneller ausreift.“ Spargelknollen bekommen Sie im Bau- oder Gartenmarkt, aber auch auf speziellen Garten-Websites.

Vorziehen oder Jungpflanzen kaufen?

Wer möchte, kann all sein Gemüse in der Wohnung vorziehen: Aussaaterde in kleine Töpfchen geben, Samen hinein, wässern, hell stellen – und abwarten. Ganz so einfach ist es zwar nicht, weil die meisten Pflanzen ein ziemlich konkretes Verhältnis von Licht und Wärme benötigen, die sich in der Wohnung fast nie wirklich optimal gestalten lassen. Zu dieser Jahreszeit ist die Lichtintensität draußen noch zu gering, um zu den Temperaturen in der Wohnung zu passen: Die Pflanzen keimen schnell, weil es auf der Fensterbank warm ist. Dann jedoch brauchen sie sehr viel Licht, um gut zu gedeihen. Fehlt das Licht, suchen die Pflanzen es und wachsen sehr schnell, bilden einen langen, dünnen Stängel aus – in der Fachsprache nennt man das Geilwuchs oder Vergeilung. Dann kann man die Pflanze nur noch schwer retten. „Darum ist es wichtig, sich genau durchzulesen, was auf den Saatgutpackungen steht, wann und wo die Aussaat erfolgen sollte“, sagt Sven Wachtmann. „Bis auf wenige Ausnahmen würde ich immer direkt ins Beet säen beziehungsweise vorgezogen Pflänzchen kaufen.“

Zum Vorziehen auf der Fensterbank eignen sich Tomaten sehr gut. Der März ist auch ein perfekter Monat dafür. Gleiches gilt für Paprika, Gurke und Chili. Falls Sie ein Gewächshaus haben, stellen Sie Ihre Anzuchten dort hinein. Sobald die jungen Pflanzen die ersten richtigen Blätter zeigen – zuerst entstehen zwei Keimblättchen, danach erst die bleibenden Laubblätter – sollten sie in größere Töpfe mit normaler Pflanzerde ziehen. Achten Sie darauf, dass die Anzuchten zu keinem Zeitpunkt austrocknen.

Ab Anfang Mai sollten Sie Ihre Pflänzchen nach und nach ans Draußensein gewöhnen: Stellen Sie sie anfangs für einige Zeit in den Schatten. Am Folgetag etwas länger, mit kurzen Momenten in der Sonne. So steigern Sie die Verweildauer, bis die Pflanzen nach einer Woche auch draußen übernachten und sich an Wind und Wetter gewöhnt haben. Dann können Sie sie ins Beet pflanzen.

Tomaten, Gurken, Zucchini, Erbsen und Bohnen brauchen Rankhilfen. Diese können Sie regulär im Handel kaufen oder aus Stöcken selbst bauen. In diesem Fall stellen Sie mindestens drei Stöcke so zueinander, dass ein Grundgerüst entsteht, das wie ein Zelt aussieht. Stecken Sie die Stöcke in den Boden und binden Sie sie oben zusammen. Profi-Tipp: Oben drauf stecken Sie einen Tontopf, mit der offenen Seite nach unten. Füllen Sie den Topf zuvor mit Holzwolle. Das lockt Nützlinge wie Ohrenkneifer an, die unter anderem Blattläuse fressen.

Bohnen, Radieschen, Erbsen, Karotten, alle Kohlsorten und Salat sät man je nach Art idealerweise ab Ende März oder Anfang April direkt ins Beet, sofern Sie keine vorgezogenen Pflanzen kaufen wollen. Diese gibt es in der Regel ab Ende April in Fachmärkten zu kaufen. Vorteil: Die Pflanzen sind gut gewachsen und abgehärtet. Nachteil: Sie haben keine so große Sorten-Auswahl und wissen auch nicht, ob sie mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden. Übrigens: Bohnen sät man in sogenannter Horstsaat. „Das bedeutet, dass man immer fünf bis zehn Samen auf eine Stelle gibt. Das ergibt dann eine schöne feste Pflanze, und die einzelnen kleinen Pflänzchen geben sich gegenseitig Halt“, so Sven Wachtmann.

Gießen, düngen, schützen

Der wichtigste Freund von Gartenfans ist der Wetterbericht. Behalten Sie genau im Auge, wann es wie kalt wird und ob es Bodenfrost gibt. Das kann bis in den Mai hinein passieren, weshalb Sie bis dahin Ihre Pflänzchen im Freien nachts mit einem Vlies abdecken sollten, damit sie nicht erfrieren. Die weißen Vliesbahnen bekommen Sie in Bau- und Gartenmärkten ebenso zu kaufen, wie bei diversen Internet-Plattformen und Online-Gärtnereien. Sie können das Vlies der Länge nach aufs Beet legen und an den Rändern beschweren, oder aber Sie kaufen sich Rundböden aus Metall, die Sie in die Erde stecken und das Vlies darüber spannen. Derartige Gewächstunnel gibt es auch fertig zu kaufen; dann sind sie in der Regel mit Plastik bespannt. Tagsüber sollten Sie Ihren Pflanzen frische Luft gönnen.

Wer Tomaten anbaut, muss sich auch dringend Gedanken über einen Regenschutz machen. Dafür gibt es verschiedene Vorrichtungen zu kaufen. Das Problem ist nämlich, dass Tomaten dazu neigen, Kraut- oder Braunfäule zu entwickeln. Das ist eine Pilzkrankheit, die nur schwer zu bekämpfen ist und die Pflanze eingehen lässt. Die Fäule entsteht durch zu viel Feuchtigkeit, etwa wenn die Pflanze viel regen abbekommt und dann nicht gut durchtrocknen kann. Außerdem sollten Sie einmal pro Woche die Blätter ausgeizen. Das heißt, dass Sie die kleinen Triebe, die an einem bereits bestehenden Trieb sprießen, mit den Fingern abknipsen. So stellen Sie sicher, dass die Pflanze ihre Kraft nicht in nutzlose Seitentriebe investiert, sondern in das Ausbilden von Blüten und Früchten.

Tipp: Tomatenblüten müssen bestäubt werden, damit sich Früchte bilden können. Doch nicht immer finden sich genügend Bienen, die vorbei kommen – vor allem dann nicht, wenn Sie Ihre Tomaten im Gewächshaus stehen haben. Dann können Sie selbst zum Bestäuber werden: Wackeln Sie jeden Tag vorsichtig an jenen Trieben, an denen die Blüten hängen. Das sorgt für die Befruchtung, und die Pflanze kann Tomaten ausbilden. So werden Sie ganz sicher reichlich ernten können.

Alle Starkzehrer brauchen regelmäßige Düngergaben. Legen Sie dazu kreisrunde kleine Gräben rund um die Pflanze an, in die Sie gießen, sodass das Wasser an die Wurzeln gelangt und nicht weg fließt. Dem Wasser können Sie entweder gekauften Dünger beisetzen oder selbst gemachte Brennesseljauche. Um die herzustellen, sammeln Sie etwa ein Kilo Brennesseln, die Sie zerkleinern und in einen großen Topf geben. Dann gießen Sie zwei Liter Wasser dazu und decken das Gebräu ab. Rühren Sie täglich um. Nach einer oder zwei Wochen ist der Gärprozess abgeschlossen; das sehen Sie, wenn sich keine Bläschen mehr bilden. Dann können Sie die Jauche 1:10 verdünnen und wöchentlich Ihren Starkzehrern geben.

Damit Sie den optimalen Erntezeitpunkt nicht verpassen, sollten Sie sich notieren, wann Sie gesät oder gesetzt haben. Jede Pflanze hat eine bestimmte Reifedauer, die Sie sich im Pflanzplan vermerken können. Das ist vor allem bei Kartoffeln wichtig, weil Sie da nicht sehen, ob sie reif sind. Radieschen, Gurken und Kohlrabi sind erntereif, wenn die Früchte den Boden durchbrechen und sichtbar werden.

Übrigens: Die meisten Pflanzen gedeihen auch auf dem Balkon. Kaufen Sie dafür entsprechend große Kübel oder spezielle Pflanzsäcke. Wichtig ist, dass die Pflanzen genügend Sonne bekommen, weil die Früchte sonst nicht optimal reifen. Außerdem brauchen Kübelkulturen mehr Düngung, weil die Wurzeln sich nicht wie im Freibeet weit ausdehnen können.

