Habe ich Hodenkrebs? Diese Warnzeichen sollten Sie kennen

Es gibt Erkrankungen, die deutlich auf sich aufmerksam machen – vom Schnupfen über eine Bronchitis bis hin zu Durchfall. Meistens wissen wir, was zu tun ist. Allerdings gibt es auch Krankheiten, die sich unbemerkt entwickeln und erst spät zu Beschwerden führen.



Für solche Fälle – Darmkrebs beispielsweise – gibt es die Früherkennungsuntersuchungen, umgangssprachlich Vorsorge genannt. Doch Fachleute raten in Bezug auf bestimmte Krebsarten dringend dazu, sich regelmäßig selbst zu untersuchen. Hodenkrebs gehört dazu. Aber wie erkennt man, dass etwas nicht in Ordnung ist? Und wie geht es dann weiter?