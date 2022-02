Die Schmerzen kommen wellenartig und man muss sich unweigerlich krümmen, eine Schonhaltung einnehmen, sich hinlegen. Manchmal tut der Magen auch mit weh, oder die Schmerzen strahlen in den Rücken aus bis hin zur rechten Schulter. Gallensteine! „Es ist ein Volksleiden, von dem viele Menschen jedoch nichts oder nicht genug wissen“, sagt Privatdozent Dr. Tobias Weismüller. Er ist Chefarzt der Klinik für Innere Medizin – Gastroenterologie und Hepatologie am Humboldt-Klinikum (Vivantes) in Reinickendorf und Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS). Woher die Gallensteine kommen und wie sie behandelt werden, erklärt der Mediziner in der Berliner Zeitung.

Woher weiß man, ob man Gallensteine hat?

Ein erster wichtiger Hinweis ist die Lokalisation: Wo genau tut es weh? Wenn es Ihr rechter Oberbauch ist, ist es sehr gut möglich, dass Sie Probleme mit Gallensteinen haben. Kommen die Schmerzen immer wieder, sollten Sie medizinischen Rat suchen. Der Hausarzt oder die Hausärztin macht dann einen Ultraschall, bei dem man durch die Bauchdecke hindurch sehen kann, ob sich Gallensteine gebildet haben. Zudem kann man anhand der Blutwerte ablesen, ob bestimmte Werte erhöht sind. So ist die Diagnose schnell und sicher zu treffen.

Überprüfen Sie auch Ihre Lebensumstände: Wie ernähren Sie sich? Bewegen Sie sich ausreichend? „Gallensteine sind assoziiert mit Übergewicht und schlechten Ernährungsgewohnheiten, vor allem mit zu fettigem Essen, ebenso mit deutlich zu wenig Sport“, erklärt Dr. Tobias Weismüller. „Außerdem treten Gallensteine häufig bei Frauen mittleren Alters auf, weshalb man vermutet, dass auch weibliche Hormone bei der Entstehung eine Rolle spielen können.“

Wie entstehen Gallensteine?

Zuerst ein Blick auf unsere Anatomie: Die Gallenblase liegt im rechten Oberbauch, unterhalb der Leber, also knapp unterhalb des rechten Rippenbogens. „Die Leber ist unsere Chemiefabrik. Sie entgiftet, verstoffwechselt unsere Nahrung und bildet alle benötigten Baustoffe für den Körper“, erklärt Dr. Tobias Weismüller. „Die Ausscheidungen der Leber, also die Galleflüssigkeit, wird über die Gallengänge in die Gallenblase geleitet und dort gespeichert. Die Galleflüssigkeit enthält mit den Gallensäuren körpereigene Tenside, welche Fette verdauen. Tenside kennt man auch aus Spülmitteln: Sie lösen Fett.“

Wenn man nun etwas Fettiges gegessen hat, wird die Gallenflüssigkeit aus der Gallenblase über den Gallengang in den Dünndarm abgegeben, sodass das Fett aufgespalten und verdaut werden kann. In der Galle enthalten sind verschiedene Gallensalze. Diese können, sofern beispielsweise zu viel Cholesterin in die Galle gespült wird, verklumpen. Es bilden sich zunächst feine Kristalle, die später dann zu Steinen werden können.

Die besonders schmerzhaften Gallensteine sind die kleinen, weil sie aus der Gallenblase in den Gallengang, der in den Zwölf-Finger-Darm mündet, rutschen und dort steckenbleiben – das führt dann zu den wellenartigen Schmerzen. Sie sind im Schnitt einen bis fünf Millimeter groß. Und damit sind sie zu groß, um durch den relativ engen Gallengang hindurch zu rutschen, und zugleich sind sie groß genug, um zu einer Verstopfung zu führen. Die Folge: Die Gallenflüssigkeit mitsamt den Ausscheidungsprodukten kann nicht mehr abfließen. Es kommt zu einer Anreicherung der Giftstoffe in der Galle beziehungsweise zu einem Rückstau in die Leber. Irgendwann kann es sogar zu einer Gelbsucht kommen – ein wirklich ernstzunehmendes Alarmsignal.

Die Gelbsucht äußert sich in einer Gelbfärbung zunächst der Augen, und später auch der Haut. Man ist müde und erschöpft. Ursächlich ist der Umstand, dass sich der Gallenfarbstoff Bilirubin im Blut anreichert. Dieser ist ein Abbauprodukt des Hämoglobins, das in den roten Blutkörperchen enthalten ist. Normalerweise wird das Bilirubin, also das Abbauprodukt, zuverlässig ausgeschieden. Geschieht dies nicht, etwa weil der Gallengang verstopft ist, reichert es sich an und führt zu der typischen Gelbfärbung.

Übrigens: Größere Steine können bis zu zwei Zentimeter im Durchmesser sein und bleiben aufgrund ihres Gewichts in der Gallenblase liegen, wo sie im Normalfall keinerlei Beschwerden verursachen. Genauso kann es passieren, dass Ihre Gallensteine sehr klein sind, doch durch den Gallengang gelangen und schließlich ausgeschieden werden.

Was kann ich tun, wenn ich Gallensteine habe?

Bei akuten Schmerzen sollten Sie sich Ruhe können. Womöglich hilft eine Wärmflasche oder ein Kirschkernkissen. Die Wärme entspannt. Wenn es Ihnen hilft, ziehen Sie die Beine an oder lagern Sie sie hoch. Ebenso können Sie krampflösende, rezeptfreie Medikamente nehmen, beispielsweise mit dem Wirkstoff Butylscopolamin. „Das alles sollten Sie jedoch nur als kurzzeitige Überbrückungsmaßnahme betrachten“, rät Dr. Tobias Weismüller. „Der Gang zum Arzt oder zur Ärztin ist dringend nötig, sofern die Beschwerden länger als ein paar Tage auftreten. Sollten die Schmerzen sehr heftig sein, zögern Sie nicht, in eine Rettungsstelle zu fahren.“

Es kann nämlich sein, dass sich durch die Reizung in Folge des Rückstaus auch die Bauchspeicheldrüse entzündet hat. Diese mündet an der gleichen Stelle wie die Gallenblase in den Zwölffingerdarm, weshalb sich die Verstopfung auch hier zeigen kann. Schmerzen der Bauchspeicheldrüse fühlen sich ebenso wie wellenförmig wiederkehrende Bauchschmerzen an, strahlen aber typischerweise in den Rücken aus. „Gallensteine sind die häufigste Ursache für Bauchspeicheldrüsenentzündungen“, so der Gastroenterologe. „Die zweithäufigste Ursache ist der Alkohol.“

Dr. Tobias Weismüller Deutlich sichtbar: Ein Gallenstein klemmt in der Öffnung zwischen Gallengang und Zwölffingerdarm.

Bei einer Entzündung mit Fieber muss zunächst mit einem Antibiotikum behandelt werden. Danach werden die Steine im Gallengang endoskopisch untersucht und entfernt. Hierfür wird bei der sogenannten Endosonographie ein spezielles schlauchförmiges Gerät vom Mund aus durch Speiseröhre und Magen bis zum Zwölf-Finger-Darm geschoben. Vorn am Endoskop ist eine Ultraschallsonde, mit der geguckt wird, ob Steine im Gallengang liegen. Dabei schlummert man selbst, nachdem man eine Spritze mit einem Betäubungsmittel bekommen hat.

Anschließend wird mit einem zweiten speziellen Endoskop eine sogenannte ERCP durchgeführt (das Kürzel steht für endoskopische retrograde Cholangiopankreatikographie). Das Endoskop wird wieder bis in den Zwölffingerdarm geschoben und dort ein feiner Katheter in den Gallengang eingeführt. Über diesen Katheter spritzt der oder die Untersuchende ein Röntgen-Kontrastmittel in den Gang, um die Steine gut sehen zu können. Sodann werden sie mit einem kleinen Drahtkörbchen oder einem kleinen Ballon aus dem Gang herausgezogen. In einem weiteren Schritt, etwa einen bis zwei Tage später, wird die Gallenblase chirurgisch komplett entfernt.

Auch wenn die Gallensteine nur in der Blase liegen, muss ein Chirurg tätig werden. Er entnimmt die ganze Gallenblase. „Das funktioniert sehr unkompliziert mittels Schlüsselloch-Chirurgie. Man macht drei bis vier kleine Löchlein in den Bauch und führt die Instrumente dann in den Körper. Die OP dauert eine halbe bis zu einer Stunde“, so Dr. Tobias Weismüller. „Würde man nur die Gallensteine entfernen, würden sie sich mit äußerst hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder bilden.

Früher hat man Gallensteine mit Medikamenten oder Schallwellen zerstört. Allerdings sind sie dann mehrheitlich wiedergekommen, oder aber sie schrumpften und verstopften dann den Gallengang. Deswegen macht man das heute nicht mehr. Die Speicherfunktion übernimmt nach der Entfernung der Gallenblase, die ja kein lebenswichtiges Organ ist, einfach der Gallengang ohne Probleme.“