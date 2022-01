Lesen üben auf dem Bürgersteig. Bescherung auf der Parkbank. Wickeln im Vorraum einer Bank. Stundenlang mit der Ringbahn fahren oder durch Shoppingmalls schlendern, damit man mit dem Kind nicht ewig durch den Regen laufen muss. Wenn Eltern getrennt sind und weit voneinander entfernt leben, hat einer von beiden eine weite Anreise, um das Kind sehen zu können. Hinzu kommen hohe Kosten für Reise, Übernachtung, Verpflegung und die – auch für das Kind – belastende Tatsache, dass es keinen heimeligen Rückzugsort gibt.

Unzählige Kinder und Elternteile leiden deutschlandweit unter solch einer Situation: Nachdem die Eltern sich getrennt haben, zieht ein Elternteil mit dem Kind in einen anderen Ort, vielleicht wegen des Jobs oder weil die Großeltern zur Unterstützung im Alltag dort sind. Der andere Elternteil verbleibt in der alten Heimat. Hunderte Kilometer trennen sie dann oftmals. Und wenn man sich sehen will, baut sich eine Hürde nach der anderen auf: Wo übernachten? Was kostet das? Wie verbringen wir den Tag? Karten spielend auf dem Hotelbett? In einem Freizeitpark? In der Schwimmhalle? „Sämtliche Varianten schwanken zwischen ungastlicher Eintönigkeit und einem Event-Charakter, der nicht nur ins Geld geht, sondern auch beim Elternteil, der den Alltag stemmt, für Unmut sorgen kann“, fasst Julia Hinnenberg zusammen.

Sie betreut die Elternteile sowie die ehrenamtlichen Gastgeberinnen und Gastgeber bei der gemeinnützigen Initiative ‚Mein Papa kommt‘ beziehungsweise ‚Meine Mama kommt‘, die sich größtenteils durch Spenden und Fördergelder finanziert. Die gleichnamigen Websites sind ein Angebot an anreisende Elternteile, die privat bei Gastfamilien wohnen können und teilweise öffentliche Einrichtungen als stundenweise Spielstätte nutzen können, um gemeinsam mit den Kindern Bezugsorte zu haben, um sich nicht so entwurzelt zu fühlen. So entsteht auch ein Stück weit Normalität, wie Julia Hinnenberg ausführt: „Die Kinder lernen, dass es trotz Trennungsgeschichte Kontinuität und Verlässlichkeit von Bindungen geben kann.“

Aktuell werden wieder Gastgeberinnen und Gastgeber in und um Berlin gesucht. Im Umkreis der Stadt, von Oranienburg bis Königs Wusterhausen, sind derzeit 134 Kinder registriert, deren getrennt lebender Elternteil weit weg wohnt. Zugleich gibt es aber nur 130 Gastgeberinnen und Gastgeber. Im gleichen Radius leben 83 Elternteile, deren Ex-Partner oder -Partnerinnen mit den Kindern weit weggezogen sind, die also eine Unterkunft in Hamburg, München, Köln oder anderen Orten Deutschlands brauchen. In der Mehrzahl sind es Väter, deren Kinder bei den Müttern geblieben sind, und die deswegen pendeln.

Die Initiative wurde von Annette Habert gegründet – weil ein Achtjähriger sie ansprach. Die Religionspädagogin war seine Lehrerin, der Junge suchte Hilfe bei ihr. Er berichtete von seinem Vater, der von weit herkam, um seinen Sohn zu treffen. Und weil das Geld knapp war, übernachtete er immer im Auto – allerdings nur im Sommer; in den Wintermonaten musste das Kind auf seinen Papa verzichten. Der Grundschüler sorgte sich, fand die Situation schlimm. So entstand die Idee, ein Netzwerk aufzubauen, von dem getrennt lebende Elternteile profitieren. „Es darf uns nicht egal sein, dass ein Kind einschläft, während sein Vater oder seine Mutter auf dem Parkplatz im Auto übernachtet, weil ein Hotelzimmer unbezahlbar ist“, ist das Credo von Annette Habert, und so steht es auch auf der Homepage von ‚Mein Papa kommt/Meine Mama kommt‘.

Zwölf Jahre und mehr als 1350 erfolgreiche Vermittlungen später kann man von einer echten Erfolgsgeschichte sprechen. Und das zeigt sich nicht nur in den Zahlen: „Das Problem bei getrennt lebenden Familien, die große Entfernungen zu überbrücken haben, ist der drohende Kontaktabbruch“, weiß Julia Hinnenberg. „Viele Eltern wollen trotz der Distanz Zeit mit ihren Kindern verbringen, scheitern aber den äußeren Umständen, wie etwa Fahrt- und Hotelkosten, aber mitunter auch am anderen Elternteil, der unkooperativ ist.“

Dabei gibt es ein gesetzlich verbrieftes Umgangsrecht für Väter und Mütter, die getrennt leben. Es ist wichtig für die Kinder, beide Elternteile zu behalten, wenn auch unter anderen Voraussetzungen. Indem Möglichkeiten geschaffen werden, das Umgangsrecht trotz stundenlanger Anreise wahrzunehmen, werden Bindungen nicht nur aufrechterhalten, sondern sogar gestärkt. „Wir erleben es häufig, dass Eltern, die anfangs nur über Anwälte kommuniziert haben, mit der Zeit wieder einen Weg finden, aktiv miteinander zu sprechen und im Sinne der Kinder zu handeln. Und das ist für alle Beteiligten wirklich schön“, berichtete Julia Hinnenberg.

Rein rechnerisch fehlen in Berlin derzeit vier Gastgeberfamilien, tendenziell mehr. Denn: „Es ist für das Kind wünschenswert, wenn die Unterkunft in der Nähe des Wohnortes ist, am besten fußläufig, damit das Kind, das ja in der Regel einen Umzug hinter sich hat, in seinem gewohnten Umfeld bleiben kann“, so Julia Hinnenberg. „Je kleiner das Kind, desto kürzer sollte die Distanz sein. Aber manchmal lässt es sich nicht anders organisieren.“ Für Kinder sei es wichtig zu wissen, dass der Papa oder die Mama regelmäßig kommen, sodass sie sich nicht im Stich gelassen fühlen. Da jeder Gastgeber und jede Gastgeberin exklusiv an einen Elternteil vermittelt und im Anschluss nicht für weitere Elternteile angefragt wird, werden permanent neue Gastgeber-Familien gesucht.

Im Schnitt schaffen es die entfernt lebenden Elternteile einmal pro Monat, zu ihren Kindern zu kommen. Einfach, weil die Distanzen zu groß sind, der Aufwand in kürzerer Taktung nicht stemmbar.

Wie wird man Gastgeber-Familie?

„Eigentlich ist das nur ein Klick auf unserer Homepage“, sagt Julia Hinnenberg. „Wir beraten zusätzlich jeden Gastgeber auch telefonisch.“ Sie geben an, wo und wie Sie wohnen, welche Form der Unterstützung Ihnen möglich ist, ob also beispielsweise Kinder bei Ihnen übernachten dürfen. „Das nehmen wir in unserer internen Datenbank auf, die für niemanden sonst einsehbar ist“, erklärt die Expertin. „Danach melden wir uns und besprechen das weitere Vorgehen, beantworten Fragen. Und im Anschluss schauen wir, ob es eine passende Suchanfrage für Ihr Angebot gibt. Wir achten darauf, dass beide Seiten gut zueinander passen und organisieren im Vorfeld ein Kennenlern-Treffen.“

Danach sprechen Gastgebende und der Besuch sich individuell ab; beide Seiten entscheiden auch, was sie von sich preisgeben, denn die Mitarbeiterinnen bei ‚Mein Papa kommt/Meine Mama kommt‘ haben eine Schweigepflicht. Manche derartige Beziehungen dauern ein paar Monate, weil dann der weit weg wohnende Elternteil vielleicht nachzieht. Und andere Gast-Beziehungen dauern bereits seit zwölf Jahren an – so lange also, wie es die Unterstützungs-Website schon gibt.

Mitmachen kann jede und jeder. Egal, wie alt Sie sind, ob alleinstehend, religiös oder nicht, mit oder ohne Kinder, ob Sie ein Gästezimmer haben oder nur eine Klappcouch – wichtig ist, dass Sie ehrenamtlich helfen möchten und ein ehrliches Interesse an einer langfristigen Unterstützung haben. „Für die Kinder sollen das auch Orte der Erinnerung sein. Und für die anreisenden Mamas oder Papas ist es ein Zufluchtsort, an dem sie sich willkommen und nicht stigmatisiert fühlen“, so die Expertin. „Denn auch für sie ist es nicht einfach, in eine fremde Stadt zu kommen, wo man sich nicht auskennt, einsam ist und eben mit der Trennungssituation zurechtzukommen.“

Viele Gastgeber-Familien bieten auch an, dass die Gast-Kinder mit den eigenen Kindern spielen, dass man zusammen kocht und lacht, eine unbeschwerte Zeit hat. „Das ist natürlich kein Muss, und viele Anreisende wünschen sich auch, die wenige Zeit, die sie haben, allein mit ihrem Kind zu verbringen“, sagt Julia Hinnenberg. „In jedem Fall: Gastgeberinnen und Gastgeber verhindern ganz klar Bindungsabbrüche und Entfremdungen. Das Kind kann trotz Trennung und Distanz beide Elternteile behalten.“ Um das zu stärken, bietet die Initiative unter anderem pädagogische Unterstützung an, gibt bei Problemen Hilfestellungen, veranstaltet digitale Elternabende.

Auch sogenannte institutionelle Gastgeber können sich melden. Das sind beispielsweise Kitas oder Hort-Einrichtungen, die am Wochenende nicht genutzt werden und deren Räumlichkeiten einem anreisenden Elternteil samt Kind(ern) zur Verfügung gestellt werden. Aktuell sind in Berlin lediglich sechs derartige Anbieter registriert. Bedarf nach mehr ist also da.

Aufgrund der Corona-Pandemie orientiert sich ‚Mein Papa kommt/Meine Mama kommt‘ an den Bestimmungen der Hotellerie und fragt den Impfstatus aller Beteiligten ab. Es gilt die 2G-plus-Regel.