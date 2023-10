Juliane K., 38: Ich habe nach längerer Suche endlich eine schöne Altbauwohnung in Berlin gefunden, in die ich mit meiner Familie einziehen möchte. Als Mietbeginn ist der 1. Dezember vereinbart, die Wohnung steht schon leer. Derzeit wohnen wir noch im Saarland. Mein Mann hat einen neuen Job in Berlin und wohnt da im Hotel. Er würde gern schon vor dem Mietbeginn in die Wohnung, um dort das ein oder andere umzugestalten und den Umzug vorzubereiten. Wir haben bei Vertragsunterzeichnung gefragt, ob wir die Schlüssel schon vorher bekommen, aber unser neuer Vermieter war da zugeknöpft und meinte, dass er uns erst am 1. Dezember in die Wohnung lassen müsse. Ich kenne das aber von meinen bisherigen Wohnungen anders. Außerdem ist so ein Umzug ja nicht an einem Tag zu erledigen, und ich habe unsere alte Wohnung jetzt schon zu Ende November gekündigt. Was soll ich machen?