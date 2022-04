Bei vielen Menschen gibt es an Karfreitag traditionell Fisch. Tatsächlich hat das einen christlichen Grund: Der Freitag vor Ostern gilt als Tag der Kreuzigung Jesu und wird daher als Fastentag begangen, an dem vor allem kein Fleisch verspeist werden soll. Es soll so daran erinnert werden, dass Jesus sein Leben, sein Fleisch sozusagen, an einem Freitag gab. Fisch gilt nicht als Fleisch und darf daher gegessen werden. Aber auch unabhängig davon ist es den meisten Menschen ein liebes Ritual geworden, um die Osterzeit einzuläuten.

Das richtige Zubereiten eines Fisches braucht jedoch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Welche Kniffe Sie beherzigen sollten, verrät Daniel Müller, Chefkoch im ‚Charlotte & Fritz‘, dem Restaurant des Regent-Hotels am Gendarmenmarkt. Das Wichtigste sei, den Fisch immer frisch zu kaufen, sagt der gebürtige Tempelhofer: „Kaufen Sie den Karpfen oder die Forelle an der Frischetheke, wo er auf Eis gelagert wird. Das ist die beste Voraussetzung, damit der Fisch gelingt und schmeckt.“

Tipp eins: Erkennen, ob der Fisch frisch ist

Wenn Sie ihren Fisch nicht selbst geangelt haben oder von der Frische-Theke bekommen, achten sie darauf das die Fische in der Auslage und vor allem der Fisch, den Sie zu kaufen gedenken, folgende Kriterien erfüllt. Sind die Kiemen rot? Das ist ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass der Fisch noch nicht sehr alt ist. Fragen Sie den Fachmann, wann der Fisch gefangen wurde, älter als zwei Tage ist viel zu alt. Hat er milchige Augen? Dann Finger weg, das ist ein Zeichen für bereits einsetzenden Verfall; dieser Fisch ist nicht mehr ganz so frisch.

Tipp zwei: Vorsicht beim Ausnehmen

Wenn möglich kaufen Sie einen bereits ausgenommenen Fisch. Allerdings kann es sein, dass die Geschäfte so kurz vor Ostern beziehungsweise angesichts der großen Nachfrage es nicht mehr schaffen, die Fische auszunehmen, sodass Ihnen nichts anderes übrig bleibt, als das selbst zu machen.

Daniel Müller: „Nehmen Sie ein sehr scharfes, kurzes Messer. Legen Sie den Fisch so vor sich hin, dass sie mittig am Bauch entlang schneiden können, und zwar vom Kopf zur Schwanzflosse. Schneiden Sie auf keinen Fall zu tief rein, damit sie die inneren Organe nicht verletzen. Das ist insofern wichtig, als die Galle sämtliche Giftstoffe enthält. Wenn Sie diese beschädigen, ist der ganze Fisch ungenießbar. Holen Sie die Innereien raus, nachdem Sie den Schnitt beendet haben. Sie können das mit der bloßen Hand erledigen, aber das ist nicht jedermanns Sache, weshalb man auch einen großen Löffel zu Hilfe nehmen kann. Die Innereien können Sie wegwerfen. Für Laien ist schwer unterscheidbar, was davon weiter verarbeitet werden kann und was nicht.“

Tipp drei: Richtig würzen und garen

Der Karpfen ist ein erdiger, schwerer Fisch. Er hat auf den Schuppen eine Schleimschicht, die ihn vor Giftstoffen bewahrt und kleine Wunden schneller heilen lässt. Die Schleimschicht darf nicht abgewaschen werden. Gleiches gilt für die Forelle. Es reicht, wenn Sie den Fisch zunächst von beiden Seiten mit jeweils zwei Prisen Salz und Pfeffer würzen.

„Damit der Fisch am Ende gut schmeckt, sollten Sie sich dann an ein paar einfache Schritte halten“, rät Daniel Müller. Schälen Sie Möhren und Zwiebel und schneiden Sie sie in Walnussgroße Stücke. Dann waschen Sie die Petersilie. Möhren, Zwiebel und Petersilie zusammen mit Lorbeerblatt, Pfeffer, Nelken, Zitronensaft, Weißwein, Salz, Zucker und circa zwei Litern Wasser in einen breiten, langen Topf geben. Kochen Sie alles auf und lassen es bei kleiner Hitze rund 20 Minuten köcheln.

Den Karpfen sollten Sie sodann innen gründlich waschen. Die klare Schleimschicht soll dabei nicht beschädigt werden, sie sorgt nämlich dafür, dass sich der Karpfen blau verfärbt. Kochen Sie etwas Weissweinessig auf und gießen Sie ihn gleichmäßig über den Karpfen. Der Essig verstärkt die Blaufärbung. „Dann den Karpfen vorsichtig in den heißen Wein-Gemüse-Sud legen und bei geschlossenem Deckel und kleiner Hitze circa 25 Minuten darin ziehen lassen“, empfiehlt Daniel Müller. „Der Sud darf nicht kochen. Der Karpfen ist fertig, wenn sich die Rückenflosse leicht herausziehen lässt.“

Sie können während des Garens einen Metallspieß in das Tier stecken, einen Augenblick warten und dann wieder herausziehen. Halten Sie die Spitze des Spießes an die Unterlippe. Falls es heiß ist, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Fisch servierbereit ist. Verkocht ist er, wenn Sie beim Herausnehmen nur noch die Fischgräten auf dem Servierbesteck vorfinden.

Und dann kann man auch schon den Tisch decken! Zum Fisch passen schlichte Petersilienkartoffeln. „Und man kann das Gemüsebett aus dem Bräter oder dem Backblech gut weiter verwenden, das ist sehr schmackhaft. Braten Sie es in ein wenig Butter an, geben einen Spritzer Zitronensaft und Dill hinzu. Beides passt hervorragend zu Fisch. Guten Appetit.“