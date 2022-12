Kommissar erklärt: So sichern Sie Wohnung, Haus und Garten vor Einbrechern

Pro Tag werden in Berlin mehr als 19 Einbrüche in Wohnungen und Häuser begangen. Und auch wenn die Fallzahlen seit ein paar Jahren rückläufig sind, ist doch jeder Einbruch, jeder Diebstahl einer zu viel. Denn unabhängig vom Verlust der Wertsachen und Erinnerungsstücke ist das Eindringen in die Intimsphäre für Betroffene oftmals ein großer, schwer zu verdauender Schock.

Die Berliner Polizei berät Mieter, Eigentümer und Gewerbetreibende kostenlos, wie man sein Zuhause sicherer machen kann, um Einbrecher abzuschrecken. Telefonisch, per Mail oder auch vor Ort erklären die Beamten, was es braucht, um einen Dieb abzuschrecken: „Meistens reichen ein paar einfache Maßnahmen wie ein Zusatzschloss, um die Wahrscheinlichkeit eines Einbruches zu minimieren“, sagt Jens Fritsch vom Landeskriminalamt (LKA). Der Kriminalhauptkommissar arbeitet in der Zentralstelle für Prävention und kennt alle Finessen der Täter.

Jetzt, da es wieder früher dunkel wird, die Nächte länger sind, beginnt die Hauptsaison für Einbrecher und Diebe. „Die dunkle Jahreszeit ist die Primetime für sie, weil sie natürlich nicht gesehen werden wollen – und darum schlagen Einbrecher im Sommer tendenziell seltener zu“, sagt Fritsch.

Und weiter: „Aber nicht nur die Tatsache, dass es draußen dunkel ist und sie daher leichteres Spiel haben, spielt eine Rolle. Vielmehr können Täter gewiss sein, dass niemand zu Hause ist, wenn kein Licht im Haus ist. Wenn die um 17 Uhr durch eine Wohnsiedlung laufen und in drei Häusern kein Licht an ist, dann brechen sie im mittleren Haus ein, weil offenbar dort sowie auch bei den Nachbarn niemand da ist.“

Gleiches gilt für Erdgeschosswohnungen. „Hier kommt hinzu, dass Einbrecher mehrere Angriffsmöglichkeiten haben. Bei Etagenwohnungen können sie in der Regel nur durch die Eingangstür hineingelangen, wohingegen im Erdgeschoss auch Fenster oder Terrassentüren aufgebrochen werden können“, sagt der Polizist, der von sich sagt, er gehe jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit. Und das vor allem deshalb, weil „fast jeder zweite Einbruch scheitert. Wir haben eine Versuchsquote von nahezu 50 Prozent, die von Jahr zu Jahr steigt. Das bedeutet: Es kommt eben nicht jeder Einbrecher rein, der rein will.“

In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) aus dem Jahr 2021 listen die Ermittler mehr als 7000 sogenannte Wohnraumeinbrüche, Tendenz fallend: 2019, also vor zwei Jahre zuvor, waren es noch 900 mehr gewesen. Hauptsächlich wird in Wohnungen (3889 Fälle) eingebrochen. Betroffen sind alle Stadtteile Berlins.

Im Jahr 2012 waren es noch insgesamt 12.159 Wohnraumeinbrüche gewesen. Die Aufklärungsquote liegt zwischen 6,6 Prozent (2012) und 12,6 Prozent (2020). Die Schäden liegen pro Einbruch bei fast 6000 Euro.

„Dass die Fallzahlen abnehmen, hat viele Gründe“, erklärt Fritsch. „Unter anderem spielt eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017 eine Rolle, nach der ein Wohnraumeinbruch nicht mehr als Vergehen, sondern als Verbrechenstatbestand eingestuft wurde. Das hatte beispielsweise zur Folge, dass eine Telekommunikationsüberwachung eingesetzt werden konnte.“

Die Ermittler durften fortan also die Telefone von Diebes-Banden – und oftmals sind Einbrecher Teil eines größeren kriminellen Netzwerks –­ anzapfen. Darüber hinaus gab es in den letzten Jahren verstärkte Grenzkontrollen wegen illegal einwandernder Flüchtlinge, und es wurden in Berlin mehr Zivilfahnder eingestellt.

„Aber natürlich hat Corona zuletzt auch einen Beitrag geleistet“, weiß der Kriminalhauptkommissar. „Die Menschen waren im Homeoffice – das sind für Einbrecher keine günstigen Arbeitsbedingungen.“

Die beliebteste Einbruchszeit ist übrigens zwischen 10 und 15 Uhr. In dieser Zeit sind die meisten Menschen nicht zu Hause, sondern auf der Arbeit.

Wie kann ich Türen und Fenster sichern?

Egal, ob Sie hölzerne Altbaufenster oder moderne Plastikfenster haben: Nachrüsten können Sie immer! „Es gibt spezielle geprüfte Produkte, die die Sicherheit deutlich erhöhen“, sagt Fritsch. „Bei Kunststofffenstern kann jederzeit eine Pilzkopfverriegelung montiert werden.“

Das bedeutet, dass ein Fachbetrieb die im Fenster verschraubten Metallbeschläge durch neue ersetzt, die stabiler sind. Die umlaufenden Beschläge sind zudem mit einer sogenannten Pilzkopfverriegelung versehen, wodurch sie sicher schließbar sind. Das alles dauert nicht lang, wird vor Ort erledigt und macht so gut wie keinen Schmutz.

Alternativ kann man aufgesetzte Zusatzschlösser an den Fenstern anbringen, mit denen man die Fenster abschließen kann, was vor allem für Doppelflügelfenster infrage kommt. Hierbei wird eine feste Verbindung zwischen Schloss, Fensterflügel und Rahmen hergestellt.

„Ratsam sind derartige Maßnahmen auch bei Fenstern, die neu sind. Denn das Alter eines Fensters sagt nichts über die Sicherheit aus“, so der Beamte. Beide Sicherungsvarianten eignen sich auch für Balkon- und Terrassentüren sowie für bodentiefe Fenster.

Bei Türen empfiehlt die Polizei, ein Zusatzschloss anzubringen. Querriegelschlösser eignen sich für moderne Türen, aber bei Altbautüren sollte man ein Stangenschloss verwenden. Ein qualitativ hochwertiges Schloss liegt preislich im mittleren dreistelligen Bereich.

„Wir raten allerdings dringend dazu, derartige Arbeiten – egal, ob am Fenster oder an der Tür – von einem Fachbetrieb vornehmen zu lassen, weil selbst handwerklich begabte Menschen solche Sicherungsanbauten in der Regel nicht so anbringen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren“, sagt Experte Fritsch. Zudem könnten Laien oft nicht einschätzen, ob das Türblatt stark genug für den gekauften Querriegel ist.

Die Berliner Polizei stellt eine nach Postleitzahlen sortierte Handwerker-Adressliste bereit. Das sind Betriebe, die regelmäßig ihre Qualifikation nachweisen, wie der Polizeibeamte erklärt: „Da wir weder Produkte noch Firmen empfehlen, aber dennoch einen gewissen Standard sichern wollen, haben wir dieses Verzeichnis erstellt, auf das jeder zugreifen kann.“

Auch Bauherren können sich von der Berliner Polizei beraten lassen, etwa beim Einbau von Fenstern und Türen. Wichtig zu wissen: Für neue Fenster gibt es sechs verschiedene DIN-zertifizierte Sicherheitsstufen. Privatleuten wird meistens die Stufe 2 oder 3 empfohlen, was bedeutet, dass ein Dieb etwa 15 bis 20 Minuten bräuchte, um mit schwerem Werkzeug (z.B. Kuhfuß) einzudringen.

Ist eine Alarmanlage sinnvoll?

„Einbruchmeldeanlagen verhindern eigentlich keine Einbrüche, sie melden sie nur“, gibt Jens Fritsch zu bedenken. Es stimmt zwar, dass der Alarmton Einbrecher verscheuchen kann. Aber: „Wenn die sich hinter der nächsten Ecke verstecken und feststellen, dass nichts passiert und das Signal nach ein paar Minuten verstummt, wissen sie, dass sie erneut zuschlagen können.“

Darum ist es ratsam, die Anlage so zu installieren, dass im Ernstfall automatisch ein Wach- oder Sicherheitsdienst alarmiert wird. „Es kann ja auch sein, dass Sie im Auslandsurlaub einen Alarm auf dem Handy erhalten, und da können Sie nicht einfach 110 rufen“, warnt der Polizist.

Darum sollte man auch mit seinen Nachbarn sprechen und diese bitten, aufmerksam zu sein. Für den Urlaub gilt: Lassen Sie den Briefkasten leeren. Bitten Sie jemanden, den Rasen zu mähen, denn ein ungepflegter Garten lässt Rückschlüsse darauf zu, dass Sie nicht da sind. Fragen Sie auch, ob irgendwer regelmäßig die Rollläden hoch und runterlässt. Hinterlegen Sie draußen nirgends einen Zweitschlüssel.

Um Ihren Hof oder den Garten abzusichern, sind Bewegungsmelder sinnvoll. „Alarmbeleuchtung kann gut abschrecken, denn Einbrecher wollen ungesehen bleiben“, so Fritsch.

„Bringen Sie den Bewegungsmelder an der Hausfassade so an, dass er in einer Höhe von 50 bis 60 Zentimetern detektiert, sonst reagiert das Gerät bei jeder Katze, die an Ihrem Haus vorbeiläuft. Außerdem empfehlen wir, die Beleuchtung erst dann einzuschalten, wenn Sie ins Bett gehen.“ Man kann solche Lichtanlagen auch mit einem akustischen Alarm kombinieren, der Laut gibt, sobald jemand in den Bereich tritt.

Ebenso sei es klug, in Smarthome-Technik zu investieren, so der Experte: „Anlagen, die Anwesenheit simulieren, sind ein guter Weg, Einbrecher abzuschrecken.“ Wenn man also per Handy steuern kann, dass der Fernseher angeht, die Rollläden runterfahren und das Radio dudelt, ist das ein weiterer Sicherungsfaktor. Zeitschaltuhren sind auch okay, allerdings sollte man hier darauf achten, dass nicht alles immer zur gleichen Zeit an- und ausgeht.

Diebesbanden sind nicht selten immer wieder im gleichen Viertel unterwegs, spionieren Objekte mitunter vorher aus. „Zwar liegen die nicht tagelang auf der Lauer, so viel Zeit haben die auch wieder nicht, aber die gucken schon genau hin, was wo, wann und wie passiert“, warnt Fritsch. „Zugleich sollte man bedenken, dass Einbrecher Gelegenheitstäter sind, das heißt, sie nutzen Gelegenheiten. Gekippte Fenster beispielsweise sind wie eine Einladung für die.“

Ein TV-Simulator kann in dem Zusammenhang eine gute Investition sein, sofern er als solches von außen nicht erkennbar ist. Jedoch: „Eine hundertprozentige Sicherheit kann Ihnen keine Technik der Welt bieten“, weiß Jens Fritsch.

Wie schütze ich Garten, Hof und Einfahrt?

Auch hier sind Bewegungsmelder eine gute Möglichkeit, Einbrecher und Diebe abzuschrecken. Sie sollten aber auch keine Gegenstände liegen lassen, die Täter nutzen könnten: Ein Unkrautstecher, der vor der Terrasse liegt, ist ein gutes Werkzeug zum Aufhebeln. Die Axt, mit der Sie Kaminholz hacken, kann zum Einschlagen eines Fensters verwendet werden. Eine Leiter, die am Obstbaum lehnt, kann hervorragend dazu dienen, im ersten Stock einzusteigen.

Sichern Sie auch alles, was Ihnen lieb und wichtig ist. Schließen Sie teure Geräte weg oder versehen diese mit einem Diebstahlschutz. Rasenmäher kann man mit einem Schloss an den Zaun anschließen, das Fahrrad zusätzlich mit einem akustischen Alarmgeber versehen. Schalten Sie beim Mähroboter das Warnsignal ein, das tönt, sobald das Gerät angehoben wird.

Wie verhalte ich mich, wenn ich den Einbrecher überrasche?

Sollte Ihnen jemals ein Einbrecher von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen: Seien Sie bloß nicht mutig! Verstellen Sie niemals den Fluchtweg. „In so einer Situation steht auch der Täter unter Adrenalin. Und in der Regel will der klauen und wieder fliehen. Er will Sie nicht angreifen und töten, genau genommen will er sie nicht einmal sehen“, resümiert Fritsch.

„Falls er sich aber in einer, im wahrsten Sinne des Wortes, ausweglosen Situation befindet, kann es sein, dass er eben doch zum Angriff übergeht und mit dem Schraubendreher zusticht“, so der Polizist. Schraubendreher sind die beliebtesten Einbruchswerkzeuge. Falls Sie zufällig einen in Ihrer Fahrradtasche haben: Nehmen Sie ihn mit in die Wohnung!

Ansonsten gilt: Machen Sie sich bemerkbar, sofern der Einbrecher Sie noch nicht gesehen hat. Dann schließen Sie sich in einem Raum ein, machen sich über das Fenster bemerkbar und rufen die 110. Sobald der Einbrecher flieht, merken Sie sich, wie groß er war, welche Kleidung er trug, in welche Richtung er lief.

Wenn Sie mutig genug sind, können Sie ihm auch in sicherer Entfernung folgen und gucken, ob er in einen Fluchtwagen steigt. Dann merken Sie sich, was für ein Auto das war und welches Kennzeichen es hatte. Das alles kann der Polizei dabei helfen, die Tat aufzuklären. Und vielleicht auch eine ganze Reihe weiterer Taten.