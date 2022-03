Je wärmer es draußen wird, desto mehr Radfahrer sind wieder unterwegs. Und seit Jahren sieht man auch immer mehr Lastenräder auf den Straßen der Hauptstadt. Man kann mit ihnen weitgehend problemlos große Einkäufe, Kinder und auch Möbel transportieren. Jedoch: Die Anschaffung! So ein Cargo Bike kostet vierstellig, je nach Ausstattung und Modell ist man schnell bei mehr als 5000 Euro. Das schreckt viele ab, weshalb es in Berlin einige Möglichkeiten gibt, sich Lastenräder zu leihen, auch kostenlos. Der größte Anbieter ist die fLotte „powered by ADFC“, wie es auf der Website heißt.