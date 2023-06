Sind Sie morgens auch so müde? Dann ändern Sie doch mal Ihre Routinen. Roshanak Amini für Berliner Zeitung am Wochenende. Bilder: imago

Guten Morgähn! Selten fällt das Aufstehen und Wachwerden schwerer als am Montag: Das Wochenende ist vorbei, der Wecker klingelt, und es wartet eine Woche voller To Dos. Wie startet man am Besten, was braucht der Körper, um richtig loszulegen? Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck verrät drei Tricks, die Sie sofort ganz nach vorne bringen.