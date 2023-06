Neu in Berlin oder nur zu Besuch? Wir erklären Ihnen, was Sie zur Museumsinsel wissen sollten. Außerdem: Öffnungszeiten, Preise, Highlights – alle Infos auf einen Blick.

Sie fehlt in wohl keiner Berlin-Beschreibung, gehört zu jeder Sightseeing-Tour und ist weltberühmt: Unsere Museumsinsel. Seit 1999 gilt sie in ihrer Gesamtheit als Bauensemble als Unesco-Welterbe – neben dem Taj Mahal in Indien, der Akropolis in Athen und der Chinesischen Mauer. Pro Jahr besuchen Hunderttausende Menschen die Museumsinsel, im letzten Jahr waren es 2,2 Millionen.

Nicht jeder Mensch kann etwas mit Museen und Ausstellungen, mit Kunst und Kultur anfangen, aber der Faszination der Museumsinsel kann sich kaum jemand entziehen: Die Gebäude in ihrer klassischen Schönheit, die Kopfsteinpflasterwege, die Grünflächen, rundherum die Spree. Aber anziehend ist eben auch die Tatsache, dass man wohl nirgends sonst so viel Kultur, Geschichte und Wissen auf einem Fleckchen – zumal auf einer kleinen Insel! – findet.

Was gehört alles zur Museumsinsel?

Die Museumsinsel besteht aus fünf verschiedenen Gebäuden beziehungsweise Museen, von denen jedes einzelne international renommiert ist: Das Alte Museum, das Neue Museum, das Bode-Museum, das Pergamonmuseum und die Alte Nationalgalerie.



PS: Die Neue Nationalgalerie steht übrigens weiter weg, grob gesagt in der Nähe des Potsdamer Platzes und ist ein Haus, das oben rundum verglast ist – ein architektonisches Meisterstück. Es beherbergt herausragende europäische Kunst des 20. Jahrhunderts, zeigt und erklärt also verschiedene Epochen und Stilrichtungen und zeichnet dadurch zugleich die geschichtlichen Entwicklungen nach. Seit kurzem präsentiert die Neue Nationalgalerie auch eine Gerhard-Richter-Schau. Wer wissen will, welche Kunst man aus dem letzten Jahrhundert kennen sollte, muss zur Neuen Nationalgalerie!

Die fünf Museen auf der Museumsinsel können untereinander alle gut zu Fuß erreicht werden, die Wege sind kurz. Und auch von Bus, Straßenbahn, U- und S-Bahn aus sind die Wege nicht weit.



Außerdem gibt es auf der Museumsinsel noch die James-Simon-Galerie. Diese „wurde von David Chipperfield mit großer Freitreppe und Kolonnaden als Besucherzentrum und zentrales Eingangsgebäude für die Museumsinsel entworfen. Sie liegt zwischen Kupfergraben und Neuem Museum und bietet auch selbst regelmäßig Platz für Sonderausstellungen“, heißt es im Guide „Museen in Berlin“ (16 Euro) vom Berliner Verlag Via Reise.



Die James-Simon-Galerie an der Bodestraße ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags sogar bis 20 Uhr. Montags ist Ruhetag. Es gibt freien Wlan-Zugang.

Das Alte Museum

Majestätisch steht das riesige Alte Museum mit seiner breiten Freitreppe parallel zur Straße Unter den Linden, ihr zu Füßen liegt sozusagen der Lustgarten. „Das Alte Museum führt Sie zurück in die Zeit der Antike. Bewundern Sie auf Berlins Museumsinsel faszinierende Meisterwerke der alten Griechen und Römer. Darüber hinaus beherbergt das Haus auch die größte Sammlung etruskischer Kunst außerhalb Italiens“, schreiben die Berlin-Fachleute von visitberlin.de.

Erbaut wurde das Alte Museum zwischen 1825 und 1830, die Pläne dafür entwarf Architekt Karl Friedrich Schinkel, der unter anderem auch das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt gebaut hat. Es war das erste öffentliche Museum Preußens und wurde vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. in Auftrag gegeben. „Die weit gespannte Säulenvorhalle ist architektonischer Ausdruck der Öffnung der Kunst für das Publikum. Als Leitgedanke für die Berliner Museen ist darüber die Inschrift ‚Studio antiquitatis omnigenae et artium liberalium‘ zu lesen: Dem Studium der Künste und Altertümer der ganzen Welt“, heißt es auf museumsinsel-berlin.de.

Zu DDR-Zeiten wurde im Alten Museum zeitgenössische DDR-Kunst gezeigt, von 2005 bis 2009 war hier außerdem die Büste der Nofretete zu sehen, die heute aber wieder im Neuen Museum steht. Im Alten Museum konzentriert man sich auf Goldschätze, Münzen, Schmuck, verzierte Vasen, Porträtbüsten, unter anderem von von Cäsar und Kleopatra sowie wunderschöne, teils lebensgroße Skulpturen.



Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Das Neue Museum

Im Neuen Museum wird die ägyptische Antike in all ihrem Reichtum gezeigt, auch die Vor- und Frühgeschichte werden präsentiert, zudem gibt es eine beeindruckende Papyrussammlung. Insgesamt rund 9000 Objekte kann man besichtigen, von denen das berühmteste Exponat die Büste der Nofretete ist (siehe unten). Insgesamt vier Ebenen und 8000 Quadratmeter warten auf Sie.



Ein Highlight für viele Besucher sind die alten Stein-Sarkophage sowie die ägyptischen Mumien, die ebenso faszinierend wie schaurig sind, weil auch Kindermumien gezeigt werden. Außerdem werden Teile aus dem Schatz des Priamos ausgestellt sowie der berühmte Berliner Goldhut und ein 700.000 Jahre alter Faustkeil.

Das Neue Museum war als Ergänzung zum Alten Museum gedacht und wurde von Friedrich August Stüler entworfen, der seinerseits Schüler des Alte-Museum-Architekten Schinkel war. Stüler erdachte unter anderem auch die Alte Nationalgalerie, die Orangerie in Potsdam sowie die Universität Königberg. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Neue Museum stark beschädigt, aber – anders als etwa das Berliner Stadtschloss – durch die DDR-Regierung nicht abgerissen, sondern man ließ die Ruine stehen.

Erst 2009 wurde es wiedereröffnet; die Objekte waren in den zurückliegenden Jahrzehnten teilweise in anderen Museen sowie in Magazinen in Ost und West untergebracht; die Nofretete war jedoch in West-Berlin. „Der britische Star-Architekt David Chipperfield hat das Gebäude nicht einfach wiederaufgebaut, sondern eigene, schlichte Elemente zu den restaurierten historischen Gebäudeteilen hinzugefügt“, heißt es auf visitberlin.de.



Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: 14 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Das Pergamonmuseum

Es ist wohl das berühmteste aller Museumsinsel-Museen, wenn nicht gar Berlins: das Pergamonmuseum. „Zurzeit beheimatet es die Antikensammlung mit dem berühmten Pergamonaltar, das Vorderasiatische Museum und das Museum für Islamische Kunst. Im Rahmen des Masterplans Museumsinsel wird das Pergamonmuseum bis 2023 saniert und ist dabei teilweise geschlossen. Ab Oktober 2023 wird das Museum ‚wegen umfassender Sanierungsarbeiten‘ für etwa vier Jahre komplett geschlossen“, heißt es kurz und knapp auf Wikipedia.

Sie müssen sich also beeilen, wenn Sie das Pergamonmuseum noch besuchen wollen. Der Pergamonaltar sowie einige andere Räume sind bereits jetzt schon für die Öffentlichkeit gesperrt. Weiterhin zu sehen ist das blau-türkise Ishtar-Tor aus Babylon mit der sich anschließenden antiken Prozessionsstraße, ebenso das 17 Meter hohe Markttor von Milet. Atemberaubende Bauwerke, an denen man sich nicht sattsehen kann.



Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: 12 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Das Bode-Museum

Das Bode-Museum mit seiner einzigartigen Skulpturensammlung, dem Museum für Byzantinische Kunst und dem Münzkabinett bietet einen einzigartigen Kunstgenuss, vollkommen ruhig und entspannt. Die Münzsammlung umfasst mehr als eine halbe Million Objekte und gilt als eine der wichtigsten numismatischen Sammlungen weltweit. Zu sehen gibt’s auch Medaillen, Siegel und sogenannte Rechenpfennige.

Die byzantinischen Werke stammen aus der Zeit vom 3. bis zum 15. Jahrhundert und stammen aus dem Mittelmeerraum. Gezeigt werden unter anderem christliche Sarkophage und Elfenbeinschnitzereien. Das Haus beeindruckt aber nicht nur mit seinen Exponaten; es ist mit seiner charakteristischen Kuppel vor allem architektonisch – von innen wie von außen – einfach nur schön. Toll: Vom 17. Juli dieses Jahres bis zum Januar 2024 zeigt das Bode-Museum bedeutende Picasso-Werke aus der Sammlung Berggruen, dessen Museum derzeit geschlossen ist.



Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Die Alte Nationalgalerie

„Der Name trügt: Weder ist das Gebäude so betagt, wie es auf den ersten Blick aussieht, noch ist die darin gezeigte Kunst im eigentlichen Sinne ‚alt‘“, schreibt die Autorin Julia Brodauf in ihrem „Museen in Berlin“-Guide. „Das Museum ist das Zuhause der Kunst des 19. Jahrhunderts in Berlin und repräsentiert künstlerisch den Aufbruch in die Moderne.“

Es korrespondiert also nicht nur dem Namen nach, sondern auch inhaltlich mit der Neuen Nationalgalerie. Zu sehen gibt’s Gemälde und Plastiken, von Caspar David Friedrich über Manet und Renoir bis hin zu Lovis Corinth, Max Liebermann und Lesser Ury. Menschen, Orte, Szenen, das wahre Leben und das idealisierte, Berlin und die Welt.



Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Was kostet der Eintritt auf der Museumsinsel?

Sie können jedes Museum einzeln besuchen und gesondert Eintritt bezahlen (siehe oben). Es gibt aber auch ein Museumsinsel-Ticket, das für alle Ausstellungen gültig ist. Es kostet 19 Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Sie können es online und vor Ort kaufen. Das Ticket ist dann für einen Tag gültig, was bedeutet: Sie müssen sich beeilen, wenn Sie möglichst viel sehen wollen. Alternativ gibt es den drei Tage gültigen Berlin-Museumspass für 29 Euro, ermäßigt 14,50 Euro.

Tipp: Mit der Welcome-Card-Museumsinsel (53 Euro) können Sie 72 Stunden, also drei Tage, lang mit den öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin fahren und kommen in alle fünf Museen auf der Museumsinsel rein, ohne irgendetwas extra zahlen zu müssen. Kinder zwischen 3 und 14 Jahren fahren kostenlos mit. Die Welcome Card Museumsinsel können Sie online, telefonisch, in den Tourist-Infos sowie auch an den Verkaufsstellen von U- und S-Bahn kaufen.

Wo genau ist die Museumsinsel in Berlin? Wie kommt man hin?

Die Museumsinsel liegt mitten in Berlins City-Stadtteil Mitte, unweit vom Fernsehturm; die offizielle Adresse lautet Am Lustgarten. Die meisten Menschen kommen über den Boulevard Unter den Linden auf die Museuminsel. Die breite Straße verbindet den Alexanderplatz mit dem Brandenburger Tor und hat viele Sehenswürdigkeiten, darunter die Humboldt-Uni, die Staatsbibliothek (Ost), die Staatsoper Unter den Linden, dem Berliner Dom und natürlich das wieder errichtete Berliner Schloss, das Museen beherbergt und eine tolle Dachterrasse hat.

Direkt vor der Museumsinsel befindet sich der gleichnamige U-Bahnhof der U5. Dorthin gelangen Sie sowohl aus Richtung Alexanderplatz, als auch vom Hauptbahnhof aus. Es halten auch mehrere Buslinien an der Museumsinsel, unter anderem der 100er und der 300er. Der Bus 100 gilt übrigens als preisgünstige Alternative zu Sightseeing-Bussen, weil er auch an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbeifährt, aber natürlich deutlich billiger ist. Allerdings dürfen Sie keine Erklärungen und Ansagen erwarten, denn der Bus ist Teil des regulären Netzes.

Falls Sie also Unter den Linden aussteigen oder dorthin laufen, sehen Sie vor sich als erstes das Alte Museum mit den monumentalen Kolonnaden, davor eine riesige Wiese, Wege, Pflanzen sowie ein herrlich sprudelnder Springbrunnen. Das ist der Lustgarten, der gern zum Herumliegen genutzt wird, aber auch zum Planschen und Abkühlen.



Wenn Sie mit der Stadtbahn (S3, S5, S7, S9) kommen – also jenen S-Bahnen, die einmal quer durch die Stadt fahren (anders als die Ringbahn S45/46 oder die Nord-Süd-Bahn S1/2) – und an der Friedrichstraße aussteigen (dort halten auch die Tramlinien 12 und M1), laufen Sie ungefähr fünf Minuten, bis Sie am Pergamonmuseum ankommen.



Vom S-Bahnhof Hackescher Markt (gleiche S-Bahnlinien wie oben; außerdem noch Tram M1, M4, M5, M6) aus brauchen Sie keine zehn Minuten, bis Sie zur Museumsinsel gelangen. Eine herrlich geschwungene alte Brücke führt über die Spree zum Bode-Museum.

Wo steht die Nofretete?

Die Büste der Nofretete befindet sich im Ägyptischen Museum, das im Neuen Museum untergerbacht ist. Sie steht – von Glas geschützt – auf einer Empore, sodass man der einstigen Pharao-Gemahlin mit den ebenmäßigen Gesichtszügen direkt in die Augen schauen kann.



„Nach Berlin gelangte die Büste bereits im Jahr 1913. Zusammen mit den anderen der deutschen Seite zugesprochenen Amarna-Funden der Grabungen von 1911–13 war sie in das Eigentum von James Simon übergegangen“, steht auf der Website der Staatlichen Museen zu Berlin, zu denen das Neue Museum gehört. Der Mäzen schenkte seine Funde später dem Ägyptischen Museum, das die Büste erstmals 1924 im Neuen Museum ausstellte.

Nachdem sie während der deutsch-deutschen Teilung in West-Berliner Museen untergebracht war, kehrte die Nofretete 2009 ins Neue Museum zurück und wird dort heute im Nordkuppelsaal als Höhepunkt der Ausstellung präsentiert. Ein ganzer großer Raum nur für sie. Das Fotografieren ist im Übrigen verboten; sie können allerdings von den Nebenräumen ein Foto machen – aber bitte unbedingt ohne Blitz!

„Zur Eröffnung des Neuen Museums 2009 war das Fotografieren – wie in allen Sammlungspräsentationen der Staatlichen Museen zu Berlin – zunächst gestattet. Doch schnell wurde deutlich, dass die Menge der Menschen, die vor der Büste zu Kamera oder Handy greifen – und dabei sehr häufig vergessen, den Blitz abzustellen – zu groß ist, um allen Gästen die ungestörte Betrachtung dieses einzigartigen Kunstwerks zu ermöglichen“, so die Staatlichen Museen zu Berlin.

Was sind die Highlights der Museumsinsel?

Die unumstrittenen Highlights der Museumsinsel ist die Büste der Nofretete im Neuen Museum sowie die Monumentalbauten im Pergamonmuseum (Pergamonaltar, Tor von Ischtar, Markttor von Milet). Wer sich für die ägyptische, römische und griechische Antike interessiert, kommt hier und auch im Alten Museum voll auf seine Kosten.



Wer hingegen lieber Gemälde und Skulpturen betrachtet, ist in der Alten Nationalgalerie sowie im Bode-Museum sehr gut aufgehoben. Letzteres präsentiert darüber hinaus alle möglichen Zahlungsmittel, die es in den vergangenen Jahrhunderten im Mittelmeerraum so gab.