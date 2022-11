Armutsrisiko: Wie kriegt man als Alleinerziehende(r) die Finanzen in den Griff?

Wenn die Beziehung gescheitert ist und man plötzlich wieder allein dasteht, ist das für die meisten Menschen eine enorme Belastung – für die Psyche ebenso wie für die Finanzen. Vor allem wenn man alleinerziehend ist, steht man vor einer Reihe von Problemen, die mitunter kaum zu bewältigen scheinen.

Allein das liebe Geld bereitet vielen Alleinerziehenden Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte. Ein Zaubermittel dagegen gibt es nicht, aber ein paar Kniffe, die Sie beherzigen sollten und die Ihnen das Leben ein Stück weit erleichtern können.

Die Finanzwirtin Susan J. Moldenhauer hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung, war in leitenden Positionen tätig und arbeitet heute als Karriere- und Finanzcoach. Sie kennt die klassischen Stolperfallen, in die Alleinerziehende tappen, und sagt: „Zuallererst sollten Sie sich ein Netzwerk aufbauen, damit Sie Unterstützung haben und eben nicht mit allem alleine dastehen. Es gibt viele nützliche Eltern-, Mütter- oder Alleinerziehenden-Netzwerke, die Sie im Netz auch für Ihren Wohnort finden können.“

Hierbei geht es um Entlastung im Alltag: Wechseln Sie sich beispielsweise mit anderen Eltern beim Abholen der Kinder aus Schule oder Kita ab. Das schafft Freiräume – und sei es nur, um halbwegs in Ruhe einkaufen zu gehen und nicht zusammen mit dem Kind durch die Gänge zu hetzen.

Außerdem können Sie so viel konzentrierter einkaufen, müssen kein Geld für Quengelware ausgeben, also die kleinen Süßigkeiten an der Kasse, die für Kinder so verlockend sind und die man als Elternteil häufig kauft, damit man am Laufband kurz Ruhe hat und bloß schnell fertig wird.

„Suchen Sie sich Unterstützung, nehmen Sie Hilfe an, denn Sie brauchen Ihre Ressourcen an anderer Stelle“, rät Moldenhauer. Egal ob es Überstunden sind, ein Arzttermin, ein Bewerbungsgespräch oder die Steuererklärung – Sie brauchen regelmäßig kinderfreie Zeit, in der Sie andere dringliche Dinge erledigen können.

Sie könnten auch Nachbarn bitten, Ihnen ein paar Dinge beim Einkaufen mitzubringen. Für den Weg zur Arbeit könnten Sie schauen, ob es sich anbietet, eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Das kann Ihre Ausgaben senken.

Apropos Steuererklärung: Das sollten Alleinerziehende beachten

Wenn Sie als Verheiratete in Trennung leben, können Sie im Trennungsjahr noch die Zusammenveranlagung für die Steuererklärung wählen: „Wenn Sie im Jahr der Trennung Ihre Steuererklärung gemeinsam machen, fällt es meist günstiger aus“, weiß die Finanzexpertin. „Eine mögliche Rückerstattung kann Ihnen über die erste Zeit hinweghelfen. Nach dem Jahr der Trennung fällt die Wahlmöglichkeit der Ehegattenveranlagung weg und jeder ist alleinveranlagt. Holen Sie sich für Ihre Situation Rat beim Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder juristischen Beistand.“

Und noch ein Tipp von der Expertin: „Wenn Sie alleinstehend sind, also kein weiterer Erwachsener in Ihrem Haushalt lebt, können Sie die Steuerklasse 2 beantragen. Hier haben Sie einen höheren Entlastungsbetrag pro Kind, nämlich 4008 Euro fürs erste Kind und 240 Euro für jedes weitere. Damit wird Ihre Steuerlast gesenkt“, so Moldenhauer.

Die Freibeträge bekommen Sie so lange, wie Sie für Ihr Kind Kindergeld erhalten und nicht in einer Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person leben.

Die Änderung der Steuerklasse muss beim Finanzamt beantragt werden. Sie können sich die entsprechenden Formulare entweder auf den Formularseiten des Bundesfinanzministeriums herunterladen oder bei Ihrem zuständigen Finanzamt anrufen und um Zusendung der benötigten Unterlagen bitten.

Wie soll man die Mietkaution bezahlen?

Einer der größten Ausgabeposten nach einer Trennung ist der Umzug, und in diesem Zusammenhang belastet die Mietkaution die Finanzen ungemein. Falls Sie das Geld nicht haben oder andere Ausgaben wichtiger sind, können Sie bei Ihrer Bank um eine Bürgschaft bitten. In dem Fall übernimmt die Bank die Sicherheit für Sie.

Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank und holen Vergleichsangebote von anderen Banken ein. In der Regel müssen Sie einen gewissen Betrag für eine Bankbürgschaft bezahlen; dieser richtet sich nach Ihrer eigenen finanziellen Situation (Bonität) sowie der Höhe der Mietkaution.

Sollten Sie Transferleistungen beziehen, kann es sein, dass das Sozialamt die Mietkaution für Sie übernimmt. Scheuen Sie sich nicht nachzufragen. Sie müssen die Übernahme beantragen. Fragen Sie zudem, was sonst noch möglich ist, ob man Ihnen vielleicht einen Zuschuss für Möbel oder andere notwendige Anschaffungen gewährt.

Sollten Sie die Mietkaution selbst zahlen, fragen Sie Ihren Vermieter nach einer Ratenzahlung und klären Sie ab, ob es möglich ist, dass Sie das Geld selbst anlegen. „Über ein Mietkautionsdepot können Sie Ihre Mietkaution zum Beispiel in Form von Fondsanteilen anlegen und hätten dadurch die Chance auf eine Wertentwicklung Ihrer Anlage. Bitte informieren Sie sich über die Chancen und Risiken von Fonds/ETF und holen Sie sich hierzu gegebenenfalls fachkundigen Rat “, empfiehlt Moldenhauer.

Einnahmen, Ausgaben: Wie sollten Alleinerziehende ihre Finanzen regeln?

Alleinerziehende sollten regelmäßig Ihre eigene finanzielle Situation überprüfen: Wie sieht meine Einkommenssituation aus? Was kann ich optimieren? Legen Sie ein Haushaltsbuch über die eigenen Einnahmen, Ausgaben und Fixkosten an, das verhilft Ihnen zur Klarheit.

Ob Sie sich eine Excel-Tabelle anlegen, in ein Notizbuch schreiben oder das Ganze per App regeln, ist im Prinzip egal. Wichtig ist, dass Sie wissen, wo Ihr Geld bleibt, und dann schauen können, an welchen Stellen Optimierungs- oder Einsparbedarf gegeben ist.

Sollten Sie noch gemeinsame Konten oder Depots mit dem/der Expartner(in) haben, sollten Sie die Bestände aufteilen, denn gerade nach einer Trennung sind hier klare Verhältnisse wichtig. Gleiches gilt für Möbel und andere Dinge, die Sie gemeinsam während Ihrer Beziehung angeschafft haben: „Teilen Sie Ihr Hab und Gut möglichst gerecht auf, sodass Sie nicht komplett bei Null anfangen müssen“, rät Susan J. Moldenhauer.

Die Fachfrau rät: „Hinterfragen Sie Ihre Jobsituation.“ Sind Sie zufrieden? Wie können Sie sich im aktuellen Job weiterentwickeln? Bleiben Sie offen für Veränderung und scheuen Sie sich nicht vor einem Neustart.

„Zudem möchte ich allen arbeitssuchenden Alleinerziehenden raten, möglichst schnell einen Job zu finden. Der Arbeitsmarkt ist derzeit in vielen Bereichen wie leergefegt, gerade Fachkräfte werden gesucht. Auch als Quereinsteigerin haben Sie heute gute Möglichkeiten. Denn Arbeit sichert nicht nur die Existenz und macht finanziell unabhängiger, sondern sie ermöglicht auch einen kollegialen Austausch und damit den Aufbau neuer Netzwerke“, so Susan J. Moldenhauer.

Anlaufstelle ist die Arbeitsagentur für Arbeit (Arge), wo man sich auch über Weiterbildungsmöglichkeiten in der Arbeitslosigkeit informieren kann. „Des Weiteren sind viele Alleinerziehende wohngeldberechtigt, ohne es zu wissen“, weiß die Finanzfachfrau. Zuständig ist die Wohngeldstelle beziehungsweise das Wohnungsamt, den Antrag kann man in Berlin auch online einreichen. Ob Sie berechtigt sind, können Sie mit dem Wohngeldrechner der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen herausfinden.

Sollten Sie noch in Elternzeit sein, stehen Ihnen 14 statt zwölf Monate Elternzeit inklusive Elterngeld zu. „Vergessen Sie aber nicht, in dieser Zeit den Kontakt zu Ihrem Arbeitgeber aufrecht zu halten“, rät Moldenhauer. „Gerade als Alleinerziehender sollten Sie sich engagiert zeigen und versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben, damit man Sie nach Ihrer Rückkehr nicht so leicht auf einen weniger attraktiven Posten versetzen kann.“

Die Expertin rät zudem, trotz der schwierigeren Umstände nicht auf alle Karriereambitionen – und somit mehr Geld – zu verzichten: „Fragen Sie nach, welche Möglichkeiten der Weiterentwicklung es für Sie gibt, ob für Leitungspositionen auch Job-Sharing möglich ist oder geschaffen werden kann, zum Beispiel.“

Susan J. Moldenhauer: „Kenne Deinen Wert!“, Eden Verlag, 304 Seiten, ca. 19 Euro