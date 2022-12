Besuchskind erzählt von Schlägen: Wie verhält man sich da richtig?

Es ist ein Moment, der hilflos und wütend macht: Ein Kind, das zu Besuch ist, mit dem eigenen Kind spielt und lacht, berichtet plötzlich, vielleicht eher nebenbei oder im Spiel, dass es zu Hause geschlagen wird. Eine schwierige Situation, weil die meisten von uns kaum wissen, wie sie (richtig) darauf reagieren sollen.

Rein rechtlich ist die Situation klar: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig“, heißt es in Paragraph 1631, Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Konkret heißt das, dass Eltern ihre Kinder nicht züchtigen dürfen. Verboten sind der Klaps auf der Po oder auf die Finger, ebenso wie eine Backpfeife. Auch permanentes Anschreien oder Herabwürdigen, unangemessene Ansprachen sind gesetzlich untersagt. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe rechnen, denn geregelt ist das Ganze auch im Strafgesetzbuch.

Je nach Ereignis können verschiedene Straftatbestände erfüllt sein, beispielsweise eine Körperverletzung, Beleidigung oder Misshandlung von Schutzbefohlenen. Bestraft werden kann eine verbale Entgleisung ebenso wie eine Ohrfeige. Das Strafmaß kann von einer Geld- bis hin zu einer Haftstrafe reichen, je nach Tatumstand und etwaiger Vorstrafen.

Aber natürlich gilt hier wie anderswo: wo kein Kläger, da kein Richter. Umso mehr bräuchte ein Kind, das Ihnen von Gewalt im Elternhaus erzählt, Ihre Unterstützung, weil es sich ja nicht selbst helfen kann. Kinder sind gegenüber Erwachsenen immer in einer schwächeren Position. Daher rät der Kinder- und Jugendtherapeut Dr. Christian Lüdke: „Nehmen Sie es auf jeden Fall ernst, wenn ein Kind Ihnen erzählt, dass es zu Hause geschlagen wird, selbst wenn es das mit eher harmlosen Worten umschreibt.“

Fakt ist nämlich: „Jedes dritte Mädchen und jeder siebte Junge erfahren zu Hause körperliche Gewalt, und da sind seelische und sexuelle Misshandlungen noch nicht mit eingerechnet. Das heißt, dass man im Schnitt pro Schulklasse rund zehn Kinder hat, die zu Hause geschlagen werden“, sagt der Experte. „Die Zahlen sind seit rund 20 Jahren weitgehend gleichbleibend, verdoppelten sich allerdings in den Lockdowns.“

Wie reagiert man, wenn ein Kind von Schlägen berichtet?

Wenn ein Kind Ihnen erzählt, dass es zu Hause geschlagen wurde, sollten Sie zunächst sagen, dass das absolut nicht in Ordnung ist. „Sagen Sie dem Kind ganz direkt, dass es schlimm ist, ein Kind zu schlagen“, so Dr. Christian Lüdke. „Zweifeln Sie nicht daran, und verharmlosen Sie nichts. Bieten Sie stattdessen Ihre Hilfe an.“

Sie könnten dem Kind sagen, dass es sich jederzeit wieder an Sie wenden kann und sagen soll, wenn es Hilfe braucht. Darüber hinaus sollten Sie dem Kind sagen, dass es sich auch an andere Vertrauenspersonen, vielleicht Lehrende oder Erzieherinnen und Erzieher wenden kann.

Darüber hinaus können Sie Nachfragen stellen: Wann ist das passiert? In welcher Situation? Wohin wurdest du geschlagen? Gab es jemanden, der das mitbekommen hat? Wie haben er oder sie reagiert? Wie hast du dich gefühlt? „Versuchen Sie, so viele Informationen wie möglich zu der Tat zu sammeln, um sich ein Bild machen zu können, und merken Sie sich das genau“, rät der Therapeut.

Falls das Kind nicht sagen kann, wie es sich gefühlt hat, sollten Sie die Einordnung übernehmen: „Bestimmt warst du erst überrascht und dann wütend …“ Es ist wichtig, dass ein Kind lernt, dass Menschen vielerlei Gefühle haben, alle erlaubt sind und dass sie einen Namen haben. Wir können wütend oder traurig sein, uns fröhlich fühlen oder auch hilflos. Alles ist vom Grundsatz her in Ordnung, sofern man seine eigenen Gefühle einordnen und aufgrund dessen damit umgehen kann.

Wenn ein Kind beispielsweise einfach nur Wut empfindet, ohne zu verstehen, was diese ausgelöst hat und was es ist, kann es keine Bewältigungsstrategien entwickeln. Deshalb müssen wir Erwachsenen fortwährend erklären, welches Gefühl da gerade im Vordergrund steht. Das Kind wird schnell merken, dass es zunächst hilft, darüber zu sprechen, damit es einem besser geht.

Sollte man die schlagenden Eltern ansprechen?

Ja, aber das erfordert Zivilcourage. „Je nach Verhältnis zu den Eltern des geschlagenen Kindes sollte man angemessene Worte finden, um anzusprechen, dass es offenbar häusliche Gewalt gibt. Damit senden Sie das Signal, dass es eine Aufmerksamkeit gibt und die Schläge nicht mehr im Verborgenen stattfinden“, rät der Kindertherapeut. „Darüber hinaus würde ich einmal spiegeln, was der Vorfall für das Kind bedeutet, wie schmerzhaft die Erfahrung sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene war.“

Sollten die Angesprochenen abwehrend, wütend oder mit einem Lachen reagieren, sollten Sie sich davon nicht beirren lassen. Eine derartige Reaktion ist normal, aber nicht in Ordnung. In jedem Fall könnten Sie Hilfe anbieten, und sei es nur eine Entlastung in Form von Kinderbetreuung. Vielleicht würde es den anderen Eltern schon helfen und sie gelassener im Umgang mit ihrem Kind machen, wenn sie wüssten, dass es regelmäßig einmal pro Woche den Nachmittag anderswo – bei Ihnen – verbringt.

Fragt man beim Kind nach, ob sich die Situation gebessert hat?

Sofern das Kind die Schläge oder andere Gewaltsituationen von zu Hause nicht von sich aus anspricht, sollten Sie sich zurückhalten, empfiehlt der Kinder- und Jugendtherapeut: „Warten Sie, bis das Kind selbst Redebedarf hat. Zwingen Sie ihm das Thema nicht auf, weil Sie wissen wollen, wie es weitergegangen ist.“

Besser sei es, so Lüdke, „das Kind genau zu beobachten, ob es Verhaltensänderungen zeigt. Daraus lässt sich manchmal mehr schließen als aus Worten.“ Schauen Sie auch, was das Kind malt, zum Beispiel. Welche Motive zeichnet es, welche Farben verwendet es? Wie verhält es sich im Rollenspiel, wie kommuniziert es, wie trägt es Konflikte aus?

„Kinder bilden ihre Erlebniswelt im Spiel nach, sie erzählen Geschichten oder malen Bilder, in denen manchmal auch nur versteckt vorkommt, wie es ihnen geht und was sie beschäftigt“, weiß der Experte.

Woran merke ich, dass ein Kind zu Hause misshandelt wird?

Kinder, die seelische oder körperliche Gewalt erfahren, versuchen meistens, sich anderswo Aufmerksamkeit und Liebe zu suchen. „Sie wollen die mangelnde Nähe kompensieren. Und das tun sie, indem sie zum Beispiel sehr anhänglich sind“, weiß Lüdke. „Zugleich gibt es aber auch Kinder, die eher negativ auffallen und sich so die Aufmerksamkeit holen. Indem sie beispielsweise aggressiv sind, bekommen sie durch die Zurechtweisung eine Form der Aufmerksamkeit. Man steht ihnen nicht gleichgültig gegenüber, und das zählt in deren Welt.“

Generell sollte man aufmerksam werden, wenn ein Kind Verhaltensauffälligkeiten oder -änderungen zeigt. „Sobald ein Kind plötzlich verstummt und sich zurückzieht oder auf einmal sehr laut wird und renitent wirkt, müsste man genauer hinschauen und nachfragen, woher das kommt“, so der Fachmann.

Es kann im Übrigen auch sein, dass ein Kind, das es zu Hause sehr schwer hat, zu einem Leistungsträger wird, in der Schule nur Einsen schreibt und überhaupt total ordentlich ist. „Diese Kinder versuchen zu gefallen und glauben, sie müssten sich eine wohlwollende Aufmerksamkeit verdienen, sie erarbeiten. Kinder, die immer brav sind, sollten alle Alarmglocken schrillen lassen“, warnt Lüdke.

Wann sollte man Polizei oder Jugendamt alarmieren?

Die Polizei sollte man rufen, wenn es eine akute Situation gibt, die aus dem Ruder läuft und bei der Sie nicht intervenieren können oder wollen, beispielsweise wenn Sie hören, dass es bei den Nachbarn (immer wieder) sehr laut zugeht, das Kind lauthals angeschrien und vielleicht sogar geschlagen wird. Gleiches gilt, wenn Sie etwa auf dem Spielplatz beobachten, wie jemand ein Kind misshandelt.

Das Jugendamt sollten Sie informieren, wenn Sie davon ausgehen, das ein Kind dauerhaft zu Hause Gewalt erfährt, also wenn ein Besuchskind Ihnen wiederholt davon berichtet und Gespräche mit den Eltern offenbar nicht fruchten.

In Berlin hat jeder Bezirk ein Jugendamt; zuständig ist immer jenes Jugendamt, in dem das Kind lebt. Dahin sollten Sie sich wenden. Das geht auch anonym. Man kann Ihnen dort erklären, wie Sie sich am besten verhalten, oder eben auch veranlassen, dass mit der Familie ein Gespräch gesucht wird. Möglicherweise sind Sie nicht die Ersten, die sich mit einer solchen Beobachtung melden.

Darüber hinaus gibt es diverse Hotlines, beispielsweise den Krisendienst Kinderschutz (Tel. 030 90296-55555) oder die Berliner Hotline Kinderschutz (030 610066). Es gibt auch einen Kindernotdienst (030 610061) , einen Jugendnotdienst (030 610062) sowie einen Mädchennotdienst (030 610063).