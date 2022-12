Fehlkauf zu Weihnachten: Kann ich das falsche Geschenk einfach umtauschen?

Manchmal kann man sich noch so viele Gedanken machen, noch so viel Geld ausgeben und noch so liebevoll einpacken: Das Geschenk kommt nicht an. Oder aber man selbst bekommt etwas überreicht, das so gar nicht gefällt oder gebraucht wird. Die meisten Menschen sind zu höflich, um das direkt zu kommunizieren.

Doch klar ist schnell: Der Fehlkauf muss umgetauscht werden. Was man dazu wissen muss, was genau beachten sollte, weiß die Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB). Die Expertinnen und Experten kennen alle Fragen und Antworten.

Grundsätzlich sollte Ihnen klar sein, dass „es beim stationären Kauf kein allgemeines Recht auf eine Rückgabe gibt“, sagt Stefanie Kahnert, Referentin für Recht bei der VZB. Und auch wenn Sie beim Kauf in Ladengeschäften nicht aufs Umtauschrecht wegen Nichtgefallen pochen können, so „bieten viele Händler rund um Weihnachten doch recht großzügige Umtauschfristen an“.

Wichtig ist in jedem Fall, dass Sie das Geschenk nicht lange liegen lassen, sondern möglichst zeitnah zum Händler gehen und um einen Umtausch bitten. Onlinehändler sollten Sie anschreiben, sofern Sie wissen, wo das Geschenk gekauft wurde – oder Sie bitten den- oder diejenige, die oder der Ihnen das Präsent überreicht hat, sich um den Umtausch zu bemühen. Und auch hier gilt: je schneller, desto besser.

Brauche ich einen Kassenzettel, wenn ich ein Geschenk umtauschen will?

Beim Online-Kauf ist die Sache mit den Belegen meistens sehr einfach, weil man die Rechnung in der Regel entweder per Mail bekommt oder im Kundenkonto einsehen kann. Beim Kauf im stationären Handel, also in klassischen Ladengeschäften, bekommt man einen Kassenbon, den man aufbewahren sollte – und zwar generell, denn falls das Gekaufte innerhalb gewisser Fristen unverschuldet kaputtgeht, kann man es im Normalfall reklamieren. Insofern ist es sinnvoll, den Kassenbon aufzubewahren.

Sollten Sie nun keinen Kassenzettel haben, ist es schwer, den Kauf in exakt diesem Geschäft nachzuweisen, was den Umtausch erschwert. Sie könnten notfalls versuchen, den Kauf anhand eines Kontoauszuges nachzuweisen: Wenn erkennbar ist, dass Sie den Artikel vor Ort mit der Geldkarte bezahlt haben – also Datum, Empfänger und Geldbetrag eindeutig sichtbar sind und der Artikel somit zuzuordnen ist –, könnte der Händler Ihnen auch ohne Kassenzettel den Umtausch gewähren.

Kriege ich Geld zurück? Oder einen Gutschein?

In welcher Form ein stationärer Händler den Umtausch – so er ihn denn gewährt – abwickelt, ist ihm überlassen. Da es keine gesetzliche Pflicht zum Umtausch gibt, gibt es auch keine Regularien, wie ein Umtausch ausgestaltet sein sollte. „Der Händler kann Geld auszahlen, muss es aber nicht“, sagt Stefanie Kahnert. „Er kann ebenso gut einen Gutschein ausstellen.“ Dieser ist in der Regel drei Jahre gültig.

„Den Kauf online erworbener Geschenke kann man binnen zwei Wochen widerrufen“, so Stefanie Kahnert weiter. Allerdings weist die Verbraucherschützerin darauf hin, dass man das Präsent dann oftmals auf eigene Kosten zurückschicken muss. Widerrufen Sie in der genannten 14-Tages-Frist, erhalten Sie Ihr Geld vom Händler zurück.

Möchten Sie Ihr Geschenk vom Onlinehändler erst später umtauschen, sind Sie auch hier auf Kulanz angewiesen. Der Händler kann es, genau wie im stationären Handel, gänzlich ablehnen, kann Ihnen das Geld erstatten oder aber einen Gutschein ausstellen.

Kann ich mir einen Gutschein ausbezahlen lassen?

Sofern Sie einen Gutschein geschenkt bekommen haben, der Ihnen nicht zusagt, bleibt fast nur, Ihnen zu raten, ihn anderweitig zu verschenken. „In der Regel zahlen Händler den Geldbetrag von Gutscheinen nicht aus“, so Rechts-Expertin Stefanie Kahnert. Zwar können Sie es versuchen und haben vielleicht sogar Glück, aber einen Anspruch darauf haben Sie nicht.

Welche Geschenke kann ich nicht umtauschen?

„Es gibt Artikel, die vom Widerrufsrecht ausgenommen sein können. Leider gibt es dafür keine feste Liste, an der man sich orientieren kann, sondern es kommt auf den Einzelfall an“, so Kahnert. Vom Umtausch ausgeschlossen sein können alle individualisierten Produkte und Wunschanfertigungen. Hierzu zählen beispielsweise Fotobücher.

„Auch bei Produkten, die nah am Körper angewendet werden und deren Schutzsiegel geöffnet wurde, kann der Händler unter Umständen Widerruf oder Umtausch verweigern“, so Stefanie Kahnert weiter. Falls Sie also Kosmetika oder Parfüm geschenkt bekommen haben und schnell klar ist, dass Sie die Artikel nicht mögen, öffnen Sie sie nicht – weder aus Höflichkeit noch aus Neugier.