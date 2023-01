Hilfe, der Popo juckt! Was kann das sein?

Eigentlich kennt jeder Mensch das merkwürdige Gefühl, wenn der Popo juckt und man nicht so recht weiß, warum das so ist. Hat man Würmer? Hämorrhoiden? Eine Infektion? Was kann es nur sein? Reden mag kaum jemand darüber, denn untenrum ist alles irgendwie pikant und peinlich. Man schämt sich, leidet, googelt und hofft, das Problem möge sich von alleine erledigen.

Mitunter ist Abwarten aber die schlechteste aller Optionen, wie der Charlottenburger Proktologe Dr. Daniel Sterzing weiß: „Insbesondere wenn am Anus kleinste Verletzungen entstanden sind, kann sich das schnell entzünden und zu einer sehr schmerzhaften Angelegenheit werden.“ Zudem warnt der Fachmann vom Gang zur Apotheke, wenn man nicht weiß, was die Ursache des Problems ist.

Juckender Po: Sind das Hämorrhoiden?

„Viele Menschen vermuten, dass sie Hämorrhoiden haben, wenn es am After juckt, aber tatsächlich jucken Hämorrhoiden nicht“, erklärt der Mediziner. „Grundsätzlich haben wir alle Hämorrhoiden, sie sind ein ringförmiges Polster im Inneren des Anus und bereiten im Alltag keine Probleme.“ Erst wenn sie vergrößert sind, können sie nässen oder bluten, auch schmerzen.

Die Absonderung der Sekrete, also das Nässen, kann die äußere Haut in der Afterregion reizen, weshalb es auch zu einem Jucken kommen kann. Dann sind die Hämorrhoiden aber bereits sehr groß. „Eine Hämorrhoidensalbe, die es frei verkäuflich in Apotheken gibt, lässt die Hämorrhoiden abschwellen, hilft aber nicht gegen den Juckreiz“, weiß Dr. Daniel Sterzing.

Aus diesem Grund ist es auch sinnlos, sich eine Hämorrhoidensalbe auf Verdacht zu kaufen, wenn es am Popo juckt. Die Salbe wirkt gegen die eine, spezifische Ursache, lindert aber nicht die Symptome.

Juckreiz am Hintern: Habe ich Würmer?

Falls Sie mit Kindergartenkindern zusammenleben beziehungsweise Kontakt haben, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sie Würmer haben. In den Kitas gehen Würmer regelmäßig rum und werden dann auch gern an die Erwachsenen weiter gereicht, wie Dr. Daniel Sterzing erklärt: „Die Madenwürmer leben im Darm und legen ihre Eier nachts außen am Anus ab. Das Raus- und Reinkriechen juckt, weshalb die Kinder sich an den Po greifen, um zu kratzen. Die Eier sind dann an den Fingern, mit denen alles mögliche angefasst wird.“

Durch eine Schmierinfektion bekommt man es schließlich selbst an die Hand, kratzt sich vielleicht kurz an der Lippe, die dann abgeleckt wird oder man isst etwas mit ungewaschenen Fingern – und schon ist es passiert: Die Eier wandern in den Darm, wo die Würmer entstehen.

Die einzige Methode, eine Ansteckung mit Würmern zu verhindern, ist also: regelmäßiges und gewissenhaftes Hände waschen. Um herauszufinden, ob Sie Würmer haben, können Sie einen einfachen Test durchführen: „Kleben Sie sich morgens ein Stück Klebestreifen auf den Anus. Die Eier haften daran“, so Sterzing.

Das Stück Klebestreifen kleben Sie sodann auf einen Objektträger, den Sie sich von Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin geben lassen können. Im Labor wird dann mithilfe des Mikroskops nachgesehen, ob sich tatsächlich Eier am Klebestreifen befinden. Diese sind maximal einen Millimeter groß. Die Würmer selbst sind höchstens einen Zentimeter groß. Manchmal kann man sie auch auf dem Stuhl entdecken.

„Sofern die Diagnose gesichert ist, bekommt man eine Tablette und dann sind die Würmer ganz schnell eliminiert. Normalerweise werden auch alle anderen Familienmitglieder gleich mit behandelt, auch prophylaktisch, sonst steckt man sich immer wieder neu an“, verspricht der Experte. „Würmer kommen sehr häufig vor. Das ist nichts Schlimmes, aber eben durch das nächtliche Jucken sehr nervig.“ Das Wurmmittel-Medikament muss man sich verschreiben lassen, man kann es nicht einfach so in der Apotheke kaufen. Es gilt als gut verträglich und nebenwirkungsarm.

Häufigster Grund für Po-Jucken: falsche Hygiene

„Die meisten Menschen glauben, das Gesäß sei eine besonders robuste und zugleich besonders schmutzige Körperregion“, so Dr. Daniel Sterzing. „Beides stimmt nicht.“ Aber ausgehend von diesen Annahmen neigen viele von uns dazu, den Po besonders gründlich reinigen zu wollen. Und das kann zu Irritationen führen, die der Körper uns mit einem Juckreiz zurückmeldet.

Häufig genug reinigt man den Po zu intensiv, wie der Proktologe immer wieder feststellt: „Es wird zu viel gerubbelt, und viele Menschen verwenden auch diverse Intimpflegeprodukte, die in dieser sensiblen Region nichts zu suchen haben, darunter feuchtes Toilettenpapier – das enthält viel zu viele Zusatzstoffe, die reizen können. Um die Afterregion zu reinigen, genügt normales trockenes Toilettenpapier und im Rahmen der regulären Körperpflege benutzt man am besten klares Wasser.“

Welches Toilettenpapier Sie verwenden, bleibt Ihnen überlassen. Ob Sie nun dreilagiges Recycling-Klopapier nehmen oder das extra weiche mit fünf Lagen, hängt von Ihren individuellen Vorlieben ab. Aus medizinischer Sicht gibt es da kein Richtig und kein Falsch. Einzige Bedingung: „Das Toilettenpapier sollte unparfümiert sein, weil die in den Duftstoffen enthaltenen Zusätze die Haut reizen können“, so der Fachmann.

Falls Sie spezielle Intimpflegeprodukte verwenden, sollten Sie diesen Umstand immer im Hinterkopf haben, wenn es am Po juckt. „Sämtliche Waschlotionen und Cremes können Hautirritationen verursachen“, sagt der Experte. „Diese können auch plötzlich auftreten und obwohl Sie das Produkt vielleicht schon länger ohne Probleme benutzt haben.“

In solch einem Fall rät der Proktologe, das Gesäß mit warmem Wasser abzuduschen und behutsam trockenzutupfen. Alternativ gibt es auch sogenannte Po-Duschen. Das sind längliche Gefäße mit einer Öffnung am unteren Ende, mit denen man treffsicher die Afterregion mit Wasser benetzen und reinigen kann. Sie kosten in der Regel nicht mehr als 20 Euro, und es gibt sie in vielen Drogerien.

Es kann aber auch möglich sein, dass Sie sich nach dem Toilettengang zu zaghaft abgewischt haben und Stuhlreste am Anus verblieben sind. „Die Überreste reiben dann an der zarten, empfindlichen Haut, es juckt und es entstehen sehr schnell Entzündungen“, warnt Dr. Daniel Sterzing. In diesem Fall kann es helfen, zunächst mit einem lauwarmen Lappen vorsichtig nachzureinigen und etwas Wund- oder Fettcreme, jeweils unparfümiert, auf die betroffenen Stellen zu geben.

Was tun, wenn es juckt und der Po wund ist?

Unabhängig davon, woher die Irritation rührt, sollten Sie die betroffenen Stellen möglichst nicht weiter reizen. Bleiben Sie beim vorsichtigen Abwischen mit trockenem Toilettenpapier und klarem, lauwarmem Wasser.

„Wenn Sie wund sind, können Sie etwas Zinksalbe aus der Apotheke darauf geben oder einen Baby-Wundcreme aus der Drogerie“, empfiehlt der Proktologe. Das kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn man Durchfall hat(te) und die Afterregion brennt.

Sonderfall: Der juckende Männer-Po

Männer sind normalerweise stärker behaart als Frauen. Sie haben mehr Haare an verschiedenen Körperstellen und diese sind meistens auch stärker, so auch am Gesäß. „Das empfinden viele Männer als störend und wollen die Haare entfernen“, weiß Dr. Daniel Sterzing. „Durch das Abrasieren bleiben Stoppeln zurück, die reiben können und ein Jucken verursachen.“

Deshalb rät der Charlottenburger Fachmann, lieber seinen Frieden mit dem unerwünschten Haar zu machen. Als SOS-Maßnahme beim Jucken aufgrund von Behaarung empfiehlt der Mediziner, ein Stück Toilettenpapier, ein Wattepad oder ein Stückchen von einem Taschentuch zwischen die Pobacken zu legen, um ein Reiben von Haut auf Haut zu verhindern.

Nachts ist der Juckreiz meist stärker als tagsüber. Das liegt an den diversen Ablenkungen, die uns durch den Tag begleiten. Aber sobald wir zur Ruhe kommen (wollen), meldet der Körper deutlich den Juckreiz. „Deshalb sollte man sich ein Taschentuch oder ähnliches auf den Nachttisch legen, um schnell reagieren zu können“, so Sterzing. Ein wenig Zinksalbe kann auch helfen.

Allergien oder Ekzeme können auch Juckreiz verursachen

Ein Analekzem, beispielsweise durch zu starkes Reiben mit dem Toilettenpapier, kann ebenso stark jucken wie eine allergische Reaktion, beispielsweise auf parfümierte Intimpflegeprodukte. Ein Klassiker ist hier das feuchte Toilettenpapier, das sowohl mechanisch, als auch aufgrund seiner chemischen Beschaffenheit zu Irritationen führen kann.

Ekzeme können auch entstehen, wenn sich zu viel Feuchtigkeit an einer Stelle gesammelt hat. Das kann Schweiß sein, ebenso wie das Nässen durch Hämorrhoiden. „Das muss man sich ansehen und dann behandeln“, so Dr. Daniel Sterzing. „Von selbst wird man das in der Regel nicht wieder los.“

Wann sollte man wegen Po-Juckens zum Arzt?

„Wenn der Juckreiz am Gesäß nach einer Woche trotz Gegenmaßnahmen nicht nachlässt, sollte man sich medizinischen Rat holen“, sagt der Proktologe. Erste Anlaufstelle ist immer die Hausarztpraxis, wo Ihnen entweder direkt geholfen werden kann oder aber Sie eine Überweisung zu entsprechenden Fachleuten bekommen. Sie könnten auch direkt zur Hautärztin oder zum Hautarzt gehen. Diese kennen sich meistens auch aus, wenn’s untenrum juckt.

Je nach Ursache kann schon eine leichte Kortisonsalbe helfen, den Juckreiz zu bekämpfen. „Allerdings sollten Sie diese nicht auf Verdacht auftragen, etwa wenn Sie noch Rest zu Hause haben“, warnt Dr. Daniel Sterzing.