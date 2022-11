Sprachfehler, Sprechfehler: Wann sollte mein Kind zum Logopäden?

Es klingt so süß: „Tannst du mir das deben?“ – „Na klar, kann ich dir das geben, Schatz!“ Kindergartenkinder vertauschen häufig Laute, können k und t nicht voneinander unterscheiden oder auch g und d, lispeln das S, kriegen das Sch nicht ausgesprochen. Ist das normal? Ab wann sollte man gegensteuern? Und wie?

Laut einer Erhebung der Techniker Krankenkasse (TK) aus dem Jahr 2019 benötigt in Deutschland jedes achte 6-jährige Kind eine Sprachtherapie, die Zahlen steigen seit Jahren. Das liegt auch daran, dass Erwachsene vermehrt darauf achten, wie Kinder sich artikulieren. Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, aber auch andere Bezugspersonen haben ein Ohr auf das Sprechen der Kinder.

Dennoch herrscht viel Unsicherheit: Wann ist der richtige Zeitpunkt, mit dem Kind zur Logopädie zu gehen? Oder „verwächst“ sich manches von allein? Wann wäre es zu spät? Die Schöneberger Logopädin Frauke Kern vom Deutschen Bundesverband für Logopädie (dbl) erklärt, worauf man achten, was man wissen sollte.

Grundsätzlich sprechen Fachleute im Zusammenhang mit dem Erlernen von Sprache und Sprechen nicht von Buchstaben, sondern von Lauten. Eltern von Grundschulkindern wissen das: Da spricht man nicht von einem Kaa, sondern von einem etwas abgehackten, vokallosen K. Oder von einem Mmm, nicht von einem Em. „Wir lautieren also“, sagt Frauke Kern. „Andernfalls ist das Erlernen von Sprechlauten für Kinder verwirrend.“

Wie funktioniert der Spracherwerb bei Kindern?

„Die Sprache, oder vielmehr das Verstehen, beginnt schon im Mutterleib“, weiß die Logopädin. „Bereits ab dem fünften Schwangerschaftsmonat können Babys hören und erkennen die Stimme der Mama nach der Geburt wieder.“

Der Geburtsschrei ist die erste stimmliche Kommunikation eines Menschen. Es werden Vokale artikuliert, die Stimme entfaltet sich. Und so geht es weiter: Das Schreien ist die einzige Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Eltern wissen schnell, dass das Weinen ihres Babys je nach Anlass anders klingt.

„Ab dem zweiten Monat beginnt dann die erste Lall-Phase, in der das Baby mit Lauten und Mimik zu experimentieren beginnt. Das trainiert unter anderem die Beweglichkeit beziehungsweise die Kraft der Zunge und der Lippen, beides wichtige Muskelgruppen, die man zum Sprechen braucht“, erklärt Frauke Kern. „Eltern fördern das meist instinktiv, indem sie die Laute und die Mimik nachahmen und dem Kind so eine positive Rückmeldung geben.“

Mit dem fünften Lebensmonat fängt das eigentliche Verstehen an: Das Kind wird gerufen und dreht seinen Kopf. Nach und nach lernt es auch, unterschiedliche Stimmlagen voneinander zu unterscheiden, ob jemand ernst mit ihm spricht oder was Singen bedeutet. „Mit sechs bis acht Monaten etwa kommen Babys in die zweite Lall-Phase, in der sie Silbenketten bilden: babababa“, sagt Frauke Kern.

In dem Alter variieren die Kleinen auch Tonhöhen und Lautstärken, ahmen Gehörtes nach. Mit rund neun Monaten schließlich werden die Wortketten kürzer und das Kind lernt, dass bestimmte Worte zu Gegenständen gehören, dass etwa „Ball“ ein Ball ist. Rund um den ersten Geburtstag kommen dann meist die ersten Worte: Mama, Papa.

„Das Erlernen von Sprache und Sprechen ist eine enorme Hirnleistung, ebenso wie das Laufenlernen. In der Regel passiert beides um das erste Lebensjahr herum, ungefähr gleichzeitig, aber bei manchen Kindern stellt sich in der Lauflernphase die Sprachentwicklung etwas zurück, weil es sich dann auf eines von beidem konzentriert“, erklärt die Logopädin. „Das ist normal und kein Grund zur Sorge.“

Im Alter von zwei Jahren sprechen Kinder Zwei- oder Drei-Wort-Sätze und sollten einen Wortschatz von rund 50 Wörtern haben. Dann beginnt auch das Fragealter: Was? Wo? Und natürlich irgendwann auch das Warum, das Eltern manchmal fast in den Wahnsinn treiben kann.

„Mit vier Jahren wird der Satzbau umfangreicher, Pronomen – er, sie, ich, mich – werden richtig angewandt, Präsens und Vergangenheit kommen hinzu, gegebenenfalls auch schon mal ein Konjunktiv“, fasst Frauke Kern zusammen. „Und im Alter von fünf Jahren ist die Satzbauentwicklung weitestgehend abgeschlossen, wird aber natürlich kontinuierlich erweitert.“

Deshalb gilt aus fachlicher Sicht: „Mit den meisten Sprach- und Sprechproblemen sollte man nicht bis zum fünften Lebensjahr warten, weil zu diesem Zeitpunkt sich entweder ein entscheidender Entwicklungsschritt noch nicht gezeigt oder sich die Störung schon verfestigt hat und es schwieriger wird, daran zu arbeiten.“

Wann sollte man mit dem Kind zur Logopädie?

Grundsätzlich gilt: Eine Sprechstörung ist das falsche Aussprechen von Lauten, also eine nicht einwandfreie Artikulation. Hierzu zählen Fachleute zum Beispiel das Lispeln. Zu den Redeflussstörungen zählen das Stottern und Poltern.

Eine Sprachstörung hingegen ist eine verzögerte oder gestörte Entwicklung des Wortschatzes, der Grammatik, des Satzbaus. „Sprache beinhaltet zudem das richtige Konjugieren und Deklinieren“, weiß Frauke Kern. „Und zur Kommunikation gehören auch Sprachrhythmus, Atmung, Lautstärke und Betonung.“

Wenn Ihr zweijähriges Kind beispielsweise Aufforderungen nicht versteht oder nur wenige Wörter aktiv beherrscht, sei es „höchste Eisenbahn“, so die Expertin. „Die Eltern sind häufig frustriert und ratlos. Sie brauchen ebenso wie das Kind Unterstützung, damit sie so reagieren, dass sie ihrem Kind helfen und die Beziehung zu ihm geschützt wird.“

Das Problem: „Man braucht immer eine Überweisung zur Logopädie durch eine verordnende Ärztin. Selbst wenn man nur einen fachlichen Rat bräuchte, kann man nicht einfach zu uns kommen“, sagt die Verbands-Fachfrau. „Hinzu kommt, dass viele Kinderärztinnen und Kinderärzte sehr zögerlich sind, eine Überweisung auszustellen, weil sie fatalerweise der Meinung sind, dass sich das Sprechen beim Kind allein regulieren wird.“

In der Folge kommen viele Kinder zu spät in die Logopädiepraxis. Zu oft werde zu lange abgewartet. Daher rät Kern: „Wenn sich Ihr Kind bis zum dritten Lebensjahr nicht verständlich ausdrücken kann, es nicht altersgemäß auf Sprache reagiert, schwer zu verstehen ist, dann sollte man schauen, warum das so ist, ob und wie man helfen kann.“

Einzige Ausnahme sind die Zischlaute. „Das S ist einer der schwierigsten Laute“, weiß die Logopädin. „Mit zwei Jahren sollte ein Kind ein s-ähnliches Geräusch hinbekommen. Das saubere S sollte ein fünfjähriges Kind beherrschen.“ Gleiches gilt für das R, das Ch sowie das Sch. „Sofern ein Kind das vor der Einschulung noch nicht beherrscht, sollte man logopädische Hilfe in Anspruch nehmen.“ Lispeln hingegen wird erst mit sechs oder sieben Jahren behandelt.

Ein anderes Beispiel: Viele Kinder sagen „lamsam“ statt „langsam“. Das liegt daran, dass sie zum einen das sprechen, was sie sehen beziehungsweise hören. Und zum anderen an der Tatsache, dass es gewisse motorische Fähigkeiten braucht, das -ng zu sprechen. „Hierfür muss die Zunge weit nach hinten gehen. Das wird erst später erlernt. Im Alter von fünf Jahren sollte ein Kind das aber aussprechen können“, so die Expertin.

Für Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren klingen die Laute t und k gleich, weshalb sie bei der Aussprache nicht differenzieren. „Irgendwann merken sie aber, dass es bei den Großen anders klingt, und sie probieren, es nachzuahmen. Das klappt dann bei bestimmten Wörtern schon, bei anderen noch nicht“, erklärt Frauke Kern. „Sollte das Kind nach dem dritten Geburtstag noch immer T und K verwechseln, wäre eine Vorstellung in einer Logopädiepraxis ratsam.“

Wo kriegt man Hilfe?

Eine Überweisung zur Logopädie kann man auch von einem HNO-Arzt beziehungsweise einer HNO-Ärztin bekommen oder von einer Phoniater-Praxis, von denen es jedoch nur sehr wenige in Berlin gibt. Frauke Kern rät: „Wenn Sie der Meinung sind, Ihr Kind bräuchte logopädische Unterstützung, lassen Sie sich nicht zu schnell abwimmeln, sondern versuchen es im Zweifel noch mal bei einer anderen Facharztpraxis.“

Zudem können Sie sich an eines der sozialpädiatrischen Zentren der Stadt wenden. Diese sind meist an großen Kliniken (Charité, Vivantes, Helios, Sana u. a.) angesiedelt. Darüber hinaus gibt es sogenannte Sprachberatungsstellen, bei denen man sich einen Termin geben und dort von einer Fachkraft beraten lassen kann. Die Sprachberatungsstellen sind bei den Bezirken angesiedelt und werden auch von diesen finanziert.

In Mitte gibt es das Sprachförderzentrum (SFZ, Badstraße 10, Tel. 030 4039492210), in Friedrichshain-Kreuzberg das Zentrum für Kindesentwicklung (Ritterstraße 3, Tel. 030 6981410), für das man jedoch eine ärztliche Überweisung benötigt. Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat eine eigene logopädische Beratung im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (Königstraße 36, Tel. 030 902995276), kostenlos und ohne Überweisung.

In Reinickendorf befindet sich die zentrale Beratungsstelle für Menschen mit Sprachbehinderung (Teichstraße 65, Haus 4, Tel.: 030 902945035), an die man sich jedoch nur wenden sollte, „falls der Gang zu einem Arzt oder Kinderarzt nicht möglich sein sollte oder kein eindeutiges Ergebnis erbracht hat“, teilt die Gesundheitsabteilung des Bezirksamtes mit.

Die Reinickendorfer Beratungsstelle ist auch für Menschen aus anderen Bezirken zuständig, da „die Aufgabe der Sprachberatung als Aufgabe des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Berlin zentralisiert ist“, so das Bezirksamt Pankow. Auch andere Bezirke verweisen auf Nachfrage auf das Angebot in Reinickendorf.