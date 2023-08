Maria W., 54: Sehr geehrte Frau Dr. Hallof, ich habe eine etwas delikate Frage an Sie: Jeden Morgen, vor allem, wenn es ein bisschen wärmer ist, steht mein Nachbar, wie Gott ihn geschaffen hat, auf seinem Balkon und raucht eine Zigarette. Am Anfang ist es mir nicht so aufgefallen, weil bestimmte Bereiche durch eine Topfpflanze verdeckt waren. Selbst diese Pflanze hat den Anblick offensichtlich nicht mehr ertragen und ist von uns gegangen. Ich trinke gerne morgens auf meinem Balkon einen Latte Macchiato und muss dabei jedes Mal auf die Kronjuwelen meines Nachbars gucken. Dies ist meinem Genuss durchaus abträglich! Darf mein Nachbar nackt auf dem Balkon herumstehen? Regelmäßig? In Prenzlauer Berg, der dicht bebaut ist?



Liebe Frau W., ob Rauchen, Turnen, Lieben oder Nacktsein – in den eigenen vier Wänden darf grundsätzlich jeder tun und lassen, was er oder sie mag – solange dies nicht gegen Gesetz oder Hausordnung verstößt. Zum Thema Balkonrauchen hatte ich bereits einmal näher ausgeführt. Nun ist Rauchen mit störenden Emissionen verbunden. Wer nackt auf seinem Balkon steht, verursacht nicht einmal störende Geräusche oder Gerüche – nur der Anblick mag verstören. Aber ist es auch verboten? In Deutschland grundsätzlich nicht; Freikörperkultur hat bei uns immerhin Tradition.

Doch auch dieser und selbst zu Hause sind Grenzen gesetzt: Im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) heißt es in § 118 (Belästigung der Allgemeinheit): „Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen.“ Solches kann dann mit einer Geldbuße geahndet werden.

Hier kommt es immer auf die Besonderheit des Einzelfalls an – Nacktheit in der eigenen Wohnung, selbst auf dem Balkon und im Garten ist grundsätzlich nicht ordnungswidrig. Anders verhält es sich, wenn Kinder im Spiel sind. Wer sich nackt auf einem Balkon sonnt, der von einem benachbarten Kindergarten oder dem Hof einer Schule aus einsehbar ist, muss eher mit einem Bußgeld rechnen.

Eine Frage dürfte auch sein, wie sehr sich der Anblick den Nachbarn aufdrängt. Einem nackten Mitmieter im Treppenhaus wird man kaum ausweichen können – einem Nachbarn auf dem Balkon unter dem eigenen, wo man sich über das Geländer lehnen müsste, um überhaupt einen Blick zu erhaschen, eher. Das ganztägig nackte Herumlaufen in einer nicht von Vorhängen verdeckten Erdgeschosswohnung mit bodentiefen Fenstern ist eine andere Liga als der schnelle Weg von Badezimmer zu Schlafzimmer in einer Wohnung im oberen Geschoss.

Suchen Sie das Gespräch mit dem Nachbarn

Natürlich verlaufen die Grenzen des Zumutbaren für jeden und jede woanders. Klar ist, dass das Aussehen des konkreten Nachbarn bei dieser Abwägung keine Rolle spielt. Klar ist auch, dass es Ihnen womöglich unangenehm ist, mit Ihrem Nachbarn das Gespräch zu suchen. Dennoch rate ich dazu. Vielleicht finden Sie einen Weg, dass Sie ungestört Ihren Latte schlürfen und er ungestörte seine Latte, äh … Nacktheit genießen kann. Vielleicht schafft er sich ja eine Schilfwand zu Ihrer Seite hin an – oder spendiert Ihnen eine neue Pflanze.

Im Kontext der Balkonraucher hatte ich bereits darauf hingewiesen, dass Sie – wenn ein strafbares oder ordnungswidriges Verhalten nicht vorliegt – unbedingt einen Blick in die Hausordnung werfen sollten, die mitunter Regelungen zum Verhalten auf dem Balkon vorsieht. Ansonsten können Sie nur den Weg über Ihren Vermieter gehen, da Sie und Ihr Nachbar keine direkte Vertragsbeziehung haben.



Es gibt einige Fälle, in denen Mieter versucht haben, wegen nackter Nachbarn die Miete zu mindern. Die Gerichte sind hier eher zugeknöpft. Ein nackter Vermieter im Hof wurde nicht als Mietmangel angesehen, wobei wesentlich für die Entscheidung auch der Umstand war, dass diesen Nackten nur sehen konnte, wer sich weit aus seinem Fenster beugte.