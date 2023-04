Wer gerne am Kopf seines Kindes schnuppert, sagt unbewusst viel über die Beziehung zu ihm aus. Was das genau bedeutet, erklärt ein Experte.

Viele Eltern tun es – bewusst und unbewusst: Sie riechen am Kopf ihres Kindes, vergraben die Nase in seinem Nacken, schnuppen an den Haaren. Eine harmlose Geste. Denkt man zumindest! Doch tatsächlich sagt das Riechen am kindlichen Kopf viel über die Beziehung zu den Eltern aus.