Sind die Mücken dieses Jahr aggressiver? Forscherin klärt auf

Und plötzlich sind sie wieder da: Überall sirren die Mücken und stechen erbarmungslos zu. Sind es mehr als sonst? Wo kommen sie so plötzlich her?

Gefühlt kommen sie gerade aus dem Nichts: Noch vor zwei, drei Wochen oder gar wenigen Tagen konnte man abends noch relativ entspannt draußen sitzen, das gute Wetter genießen. Doch auf einmal sind überall Mücken. In Schwärmen sind sie unterwegs und stechen alles, was sich nicht ausreichend schützt.



Die Mückensaison ist also offiziell eröffnet. Früher als sonst. Oder? „Ehrlicherweise nicht“, sagt Dr. Doreen Werner, Diplom-Biologin und Mückenforscherin am Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg (MOL). „Es kommt uns nur so vor, als würden die Mücken zeitiger als in den vergangenen Jahren fliegen, aber das täuscht.“

Tatsächlich sogar sind die Stechmücken in der Regel schon Mitte/Ende April unterwegs, also zwei Wochen früher als derzeit. „Das hängt auch immer von der Witterung ab“, so die Expertin. „Im März 2021 zum Beispiel war es so warm, dass die Mücken quasi vorzeitig losgeflogen sind. Aber zuletzt war es vor allem abends noch recht frisch, weshalb sie sich an den Tagesrandzeiten lieber verkrochen haben. Jetzt aber ist es lange warm, und folglich ziehen die Mücken los.“

Wo kommen all die Mücken so plötzlich her?

Normalerweise ist der Übergang vom Winter zum Frühling schleichender, milder. Es wird allmählich wärmer, was die Mücken nach und nach hervorlockt, sodass wir uns an sie gewöhnen können. Nun aber war es relativ schlagartig warm, weshalb sozusagen alle Mücken gleichzeitig losfliegen. Wir nehmen das als Invasion wahr.

Generell gibt es nur „eine Handvoll Stechmückenarten, die als flugfähige Mücke in zum Beispiel Kellerverschlägen überwintern“, erklärt Werner. „Sobald es wärmer wird, kommen sie aus ihrem Winterquartier und haben nur ein Ziel: die Population zu sichern. Sie sind normalerweise schon begattet und brauchen keine Blutmahlzeit mehr, um das über den Winter gereifte Eipaket ablegen zu können.“



Es ist vor allem die als (Gemeine) Hausmücke bekannte Art, auf die das gerade zutrifft. Sie hat auf diese Weise überwintert und will nun für Nachwuchs bzw. den Aufbau der Population sorgen, die uns dann im Sommer nerven wird.

Die Mücken, die uns jetzt gerade auffallen, sind die sogenannten Frühjahrsmücken, die in Wäldern, auf Wiesen und Auen brüten. Die meisten dieser Arten bringen nur eine Generation im Jahr hervor und sind deshalb gerade jetzt so aggressiv, weil es aktuell um alles für sie geht. „Mücken mögen es feucht und warm. Das Klima der letzten Wochen war also ideal für eine Entwicklung“, sagt die Biologin.



Hinzu kommt, dass die Regentonnen und ähnliche Behälter aufgrund der vielen Niederschläge im ersten Jahresviertel gut gefüllt sind, sodass auch unsere Hausmücken gute Startchancen haben und die erste Generation für dieses Jahr bald schlüpft.



Zudem sind viele Bach- und Flussläufe gut gefüllt. Diese sind vor allem derzeit auch für Kriebelmücken ein Paradies. Sie brauchen für die Entwicklung fließende Gewässer. „Jetzt ist die Phase zum Schlupf der ersten Generation, die besonders aggressiv sein kann“, sagt Werner.

Warum jucken Mückenstiche?

Kriebelmücken stechen anders als Hausmücken; genau genommen stechen sie gar nicht, sondern beißen. Die Hausmücken saugen unser Blut, indem sie ihren langen Saugrüssel in unsere Haut bohren. Die Kriebelmücke jedoch reißt mit ihrem Beißwerkzeugen die Haut auf und wartet, bis sich ein Blutstropfen gebildet hat, den sie dann schlürfen kann.

„Mücken geben Speichel in die Wunde, der einen Gerinnungshemmer enthält, um das Blut für den Saugakt flüssig zu halten und die Stelle ein wenig zu betäuben“, sagt Doreen Werner. Sobald die Mücke weggeflogen ist, lässt auch die Wirkung des Speichels nach, und wir spüren die Reaktion unseres Körpers, weil unser Immunsystem auf die Mini-Verletzung reagiert.

„Kriebelmückenstiche rufen bei vielen Menschen im Vergleich zu den Stechmückenstichen verstärkte Reaktionen hervor“, so die ZALF-Expertin. „Aufgrund ihrer Größe und der Gefahr des Einreibens von Bakterien entzünden sich die Wunden schneller. Auch klassische Mückenstiche entzünden sich erst durchs Kratzen.“

Das im Blut enthaltene Eiweiß brauchen die Weibchen übrigens für die Reifung der Eier. Deshalb stechen auch nur sie, nicht jedoch die Männchen. Von der Eiablage bis zur geschlüpften Mücke vergehen im Sommer etwa sieben bis zehn Tage, auch das witterungsabhängig. Um ihre Eier ablegen zu können, brauchen Mücken immer eine Wasserstelle. Zur Vermeidung von Bruthabitaten im eigenen Umfeld raten Fachleute deshalb dazu, jegliche Wasserstände zu eliminieren.

Sind die Mücken dieses Jahr aggressiver?

Dadurch, dass es in den letzten Wochen vergleichsweise noch kühl war, sind die Mücken in diesem Jahr eher spät dran und „haben massiven Druck, ihrer natürlichen Aufgabe nachzukommen“, sagt Werner. Was aber nicht heißt, dass die Mücken anders oder mehr stechen als sonst. Vielmehr kommen sie nur gerade alle auf einmal, wie oben beschrieben.

„Je nachdem, wo man sich aufhält, wird man mehr angeflogen“, weiß die Fachfrau. „Mücken mögen weder die pralle Sonne noch Zugluft oder Wind.“ Falls Sie also schön geschützt im Biergarten unter einer großen Baumkrone sitzen, ist das für die Mücken oft wie eine schriftliche Einladung. Ebenso fühlen Mücken sich in Sträuchern und Hecken wohl, weil es gute Verstecke sind.

Und wie schützt die Mücken-Expertin sich vor Stichen?

Werner sagt, sie habe das Glück, nicht sehr oft angeflogen und gestochen zu werden. „Jeder Mensch produziert ein unterschiedliches Niveau an Atem-Kohlendioxid. Bei mir scheint das für die Mücken nicht ausreichend zu sein.“ Deshalb benutzt die ZALF-Expertin auch keine Anti-Mücken-Mittel.

Anders verhält sich das beispielsweise bei Menschen, die im Garten arbeiten: Man atmet vielleicht schwerer, schwitzt. Auch Schweiß wirkt anziehend auf Mücken. Da hilft nur: Gut einsprühen und am besten Kleidung tragen, die viel Haut abdeckt und nicht zu dünn ist, damit die Mücken nicht durch den Stoff hindurchstechen können. Wichtig ist aber immer: Falls Sie einen Stich davontragen, nicht kratzen!