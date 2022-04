Einfach mal hemmungslos rennen, toben, schreien vor Spaß und Glück - für viele Kinder keine Selbstverständlichkeit, weil sie oftmals schon früh lernen müssen, auf Nachbarn, kleine Geschwister oder müde Eltern Rücksicht zu nehmen. Aber natürlich gibt es für jedes Problem eine Lösung. Und in diesem Fall heißt sie: Indoor-Spielplatz. Denn in den riesigen Hallen können Kinder bei jedem Wetter ordentlich loslegen, mal so richtig laut sein, schwitzen bis zum Umfallen. Wo das besonders gut geht, lesen Sie hier.

1. Tommy’s turbulente Tobewelt, Weißensee

Vor allem der charakteristische Tiger mit dem sich öffnenden Maul hat es den Kindern angetan – eine tolle Mutprobe für die Kleinen. Aber das ist nur ein Highlight, mit dem das Spielparadies lockt. Neben einer dreibahnigen Wellenrutsche, Trampolinanlage, Basketballfeld, Kletterwand und Kartbahn gibt es drinnen wie draußen noch unzählige weitere Attraktionen, die nicht nur Kinder begeistern. Wer hier nicht ins Schwitzen kommt, macht irgendwas falsch! Für Kleinkinder (unter 3 Jahren) gibt es einen speziellen Bereich mit weichen XXL-Bauklötzen und riesigen Klemmbausteinen. Wertsachen kann man in Schließfächern verstauen, und es gibt jede Menge Kinder-Lieblingsessen und Süßes.

Roelckestr. 106, Weißensee, Preise zwischen 8 und 12 Euro, Öffnungszeiten: Mo – Fr 14 bis 19 Uhr, in den Ferien sowie am Wochenende und feiertags 10 bis 14 und 15 bis 19 Uhr. www.tobewelt.de

2. Café Zaunkönig, Wedding

Eine echte Weddinger Perle: Im Erdgeschoss eines Altbaus findet sich die ideale Mischung aus coolem Café und Kinder-Tobeplatz. Im vorderen Bereich warten leckere Kuchen, Bagels, Bio-Kaffee, frische Tees und allerhand Selbstgemachtes, ebenso eine Kleinkind-Spielecke mit Höhle, XXL-Bauklötzen und Kinderküche. Im Hinterzimmer findet sich ein verwinkelter Kletterturm mit Röhrenrutsche, Holzschaukel, einem Sofa für die Eltern und Bücher oder Brettspiele, falls man mal eine Pause vom Toben braucht. Besonders toll: Die Mitarbeitenden sind immer super nett, hilfsbereit und verständnisvoll.

Lüderitzstr. 14, Wedding, geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Der Eintritt ist frei. Familiencafé Zaunkönig

3. Jump House, Reinickendorf

Nach eigener Aussage die größte „Trampolinhalle der Hauptstadt“ – und das möchte man gern glauben. Trampolins so weit das Auge reicht; da kribbelt es bis in die Zehenspitzen! „Insgesamt 11 abwechslungsreiche Attraktionen erwarten Euch hier auf 4000 Quadratmetern Fläche. Absolutes Highlight: die Weltneuheit Sky Ninja – ein Kletterparcours in 11 Metern Höhe mit Zip-Lines durch die Halle“, steht auf der Jump House Website. Ja, man muss auch ein bisschen mutig sein. Aber dafür wird man mit einem echten Thrill belohnt und dem beglückenden Gefühl, etwas Außergewöhnliches geschafft zu haben. Toll auch für Erwachsene! Springen dürfen Kinder ab sechs Jahren; bei vier- bis fünfjährige Kindern müssen die Eltern die ganze Zeit beim Kind bleiben. Kinder unter drei Jahren dürfen nicht rein.

Miraustraße 38, Reinickendorf. Es müssen Zeitfenster gebucht werden, die Preise variieren. 60 Minuten beispielsweise kosten bei einer Online-Buchung 14,90 Euro und vor Ort 15,90 Euro; ein drei-Personen-Familienticket kostet 55,20 Euro für 90 Minuten. Hinzu kommen 3 Euro für die hauseigenen Anti-Rutsch-Socken. Jump House

4. Bim und Boom, Marzahn

Hindernisparcours, Labyrinthe, eine coole Kanonenanlage, ein Kleinkindbereich mit Bällebad und Rutschen, Hüpfburgen bis zum Abwinken, Fußballfeld, ein Theater mit Big Screen, Musik und Lichteffekten – hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Und die Kinder lieben es! Nach Hause gehen? Och, nöö. Na gut, dann können Eltern einen Aufpass-Zettel ausfüllen und das Kind (ab acht Jahre!) länger spielen lassen, während man selbst draußen spazieren oder shoppen geht. Kleiner Wermutstropfen: Nur Kinder bis zwölf Jahren dürfen hier toben.

Beilsteiner Straße 109, Marzahn. Die – Fr 14 bis 19 Uhr, montags geschlossen. Wochenende, Feiertage und Ferien immer 10 bis 19 Uhr. Eintritt zwischen 7,50 Euro und 12,50 Euro, je nach Alter und Wochentag. Bim & Boom

Das Spielzimmer, Prenzlauer Berg

Früher gab es etliche Indoor-Spiel-Cafés in Prenzlauer Berg und Pankow, doch so ziemlich alle mussten aufgeben. Ein herber Verlust. Umso schöner, dass das Spielzimmer am Helmholtzplatz überlebt hat und mit seinem tollen Ambiente junge Familien glücklich macht. Das Kleinkind-Bällebad mit großen weißen und blauen Kullern ist ein echter Hingucker. Selbstverständlich gibt es auch ein richtiges Klettergerüst mit Kletternetzen, eine Rutsche, einen Punchingball und so viel mehr zum ausgiebigen Spielen, während die Großen sich Quiche, Obstsalat, frische Waffeln oder andere Leckereien schmecken lassen können.

Schliemannstr. 37, Prenzlauer Berg, geöffnet wochentags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Mittwoch geschlossen, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Spielzimmer