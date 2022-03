In kaum drei Wochen beginnt endlich der Frühling – bis dahin freut sich Ihr Garten über Aufmerksamkeit und wird es Ihnen den Sommer über danken. In der neuen Garten-Serie der Berliner Zeitung erfahren Sie, was jetzt zu tun ist und welche Fehler man vermeiden sollte. Unser Experte Sven Wachtmann aus Hoppegarten, selbst Schrebergärtner in dritter Generation, ist seit fast 30 Jahren Gartenfachberater aus Leidenschaft und seit 2013 ehrenamtlicher Landesfachgartenberater beim Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. – heute verrät der Profi alles rund um den Gartenteich.

Wie lege ich einen Gartenteich richtig an?

Zuerst brauchen Sie den optimalen Standort, wie Sven Wachtmann empfiehlt: „Pralle Mittagssonne sollten Sie vermeiden, denn das mögen weder die Pflanzen im Teich noch die Tiere. Ideal ist ein halbschattiger Standort, vielleicht im Schatten eines Baumes, sodass der Teich ab und zu Sonne ist oder ganztägig lichten Schatten abbekommt.“

Beachten sollten Sie, dass ein Teich im Schrebergarten laut Kleingartenverordnung nur maximal zehn Quadratmeter groß sein darf. In Ihrem Privatgarten gibt es keine derartigen Vorschriften. Bedenken Sie nur, dass Sie möglicherweise einen Zaun oder andere Schutzmaßnahmen errichten sollten, falls kleine Kinder in der Nähe wohnen.

Schritt zwei vor dem Anlegen eines Teiches lautet: Was für einen Teich will ich eigentlich? Sie können sich ein Fertigbecken im Fachhandel kaufen und die Erde lassen. „Das ist sicher die einfachste Variante, aber auch die am wenigsten variable“, fasst Sven Wachtmann zusammen. „Wer kreativ werden möchte, entscheidet sich eher für einen naturnahen Teich. Da kann man die Grundfläche modellieren wie man möchte. Diese wird dann mit einer Teichfolie ausgeschlagen, die ihrerseits am Ufer befestigt werden muss.“ Eine weitere Möglichkeit ist der Naturteich, für den Sie allerdings einen morastigen Boden brauchen. Falls dem nicht so ist, müssen Sie etwas mehr Arbeit investieren. „Aber das lohnt sich“, verspricht der Garten-Profi. „Denn so haben Sie keinerlei Plastik in Ihrem Teich, und das ganze Ökosystem Teich profitiert von natürlichen Materialien.“

Machen Sie sich einen Plan, dafür ist jetzt der beste Zeitpunkt. Ein Teich sollte mindestens einen Meter tief sein, damit er am Boden nicht zufrieren kann, und an seiner tiefsten Stelle 1,5 Meter tief sein. Außerdem braucht er drei verschiedene waagerechte Etagen beziehungsweise Zwischenebenen, auf denen Pflanzen wachsen können. Überlegen Sie sich, welche Form Ihr Teich haben soll und wo Sie welche Tiefen anlegen wollen.

Zeichnen Sie all das maßstabsgetreu auf und berechnen, wie viel Kubikmeter Erde Sie ausheben müssen, wie viel Material Sie zum Auskleiden brauchen und planen Sie auch, wo welche Pflanzen hinkommen. „Es gibt Teichpflanzen, die komplett unter Wasser sein können wie Teichrosen und andere, die einfach nur nasse Füße haben wollen und über der Oberfläche in die Höhe wachsen“, so Sven Wachtmann. „Schauen Sie, wo wie viel Platz ist und welche Pflanzen Sie bevorzugt im Teich haben wollen.“

Dann geht es an die Arbeit! Egal, für welche Teichart Sie sich entschieden haben, am Anfang steht immer der Aushub. Einen kleinen Teich können Sie sicher mit Spaten und Schaufel selbst ausheben. Sinnvoller ist es jedoch, sich einen Bagger fürs Wochenende auszuleihen, beispielsweise in einem Baumarkt. Den Aushub können Sie auf Ihre Beete oder in Hochbeete geben, in dünnen Schichten auf dem Kompost verteilen oder zu einem Kompostierwerk fahren.

Sodann setzen Sie entweder die Fertigwanne in das Loch oder kleiden es mit der Teichfolie aus. Sollten Sie sich für einen Naturteich entschieden haben, müssen Sie auf dem Boden Tonplatten verlegen, um ein komplettes Versickern des Wassers zu verhindern. „Ideal ist ein eher schwerer Boden als Grundlage, beispielsweise aus Lehm. Darauf legt man Tonziegel dicht an dicht. Lehm und Ton verbinden sich miteinander, das funktioniert wirklich gut, ist aber eben auch teuer und aufwendig“, erklärt Sven Wachtmann. „Sollten Sie einen eher sandigen Boden haben, wird es schwerer, einen Naturteich anzulegen, weil Sand Wasser eben nicht gut hält. Sie müssen den Boden dann gut verdichten, etwa indem Sie Lehm einbringen.“

Wenn die Grundarbeiten erledigt sind, bringen Sie Teicherde ein. „Diese ist nährstoffarm, was extrem wichtig ist. Kaufen Sie keine herkömmliche Erde“, rät Sven Wachtmann. „Das Einbringen von Nährstoffen fördert das Algenwachstum. Das sieht nicht schön aus und verhindert darüber hinaus eine gesunde Entwicklung von Flora und Fauna im Teich.“ Die Erdschicht sollte überall dort, wo angepflanzt wird, etwa 20 Zentimeter betragen. Auch auf dem Teichboden sollten Sie eine entsprechend dicke Erdschicht einbringen.

Die vielleicht schönsten Tätigkeiten kommen zum Schluss: Setzen Sie Ihre Teichpflanzen und lassen danach das Wasser ein. Sie können es auch umgekehrt machen – allerdings ist das dann deutlich anstrengender und macht Sie deutlich schmutziger. „Sofern Sie die Möglichkeit haben, nehmen Sie so viel Regenwasser wie möglich. Es ist nicht so hart wie unser Leitungswasser und darüber hinaus kostenneutral.“

Welche Tiere und Pflanzen brauche ich?

Schauen Sie, wie viel Platz Sie an den Sumpf- und Tiefwasserzonen zur Verfügung haben und gucken Sie, welche Pflanzen die jeweiligen Standorte bevorzugen. Achten Sie beim Kauf auch darauf, wie viel Pflanzabstand empfohlen wird. „Meistens sind es junge Pflänzchen, die man setzt“, so Sven Wachtmann. „Aber natürlich werden die größer und beanspruchen dann mehr Platz. Wenn Sie sie zu dicht gesetzt haben, nehmen sie sich gegenseitig Luft, Licht und Nährstoffe weg.“

Die meisten Tiere kommen von ganz allein und relativ schnell: Frösche, Molche, Libellen, Wasserläufer. „Sie werden merken, wie zügig das Leben in ihren Teich einzieht“, sagt der Fachmann. „Und aus diesem Grund rate ich von Fischen ab: Sie fressen wahnsinnig gern den Laich von Fröschen oder die Larven von Libellen; so vertreiben sie viele Nützlinge. Das ist für die ökologische Vielfalt sowohl am Teich, als auch im Garten sehr schade.“ Ein beliebtes Argument für Fische ist: Die fressen Mückenlarven. Und das stimmt auch. Aber: „Wenn Frösche in ihrem Teich leben, und das werden sie bald, haben Sie ganz sicher kein Problem mit Mücken, weil die Frösche Mückenlarven ebenso gern verspeisen.“

Was muss ich machen, wenn ich bereits einen Teich habe?

Jetzt ist die ideale Zeit für die Teich- und Uferpflege. „Alle zwei Jahre sollte man die Schilfstände herunter schneiden. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich das richtig gut abbrechen, was deutlich schneller geht, als wenn man mit Astscheren oder ähnlichem arbeitet. Je kälter, desto besser bricht das Schilf“, weiß der Fachmann. „Warten Sie nicht zu lange. Ab Mitte März bilden sich von unten die neuen Triebe. Sie könnten sie beschädigen, wenn Sie mit dem Rückschnitt beschäftigt sind. Beim Schneiden können Sie immer ein Bündel in die Hand nehmen und ganz kompakt abschneiden. Und: Egal, ob Sie schneiden oder brechen, bitte immer so bodennah wie möglich.“

Im Übrigen gilt für jeden Gartenteich: Die Oberfläche sollte nie komplett zufrieren. Es muss immer mindestens eine Stelle geben, durch die der Gasaustausch stattfinden kann. Das ist wichtig für die Pflanzen im Teich, aber auch für alle Lebewesen darin. „Sie können händisch ein Loch in die Eisdecke schlagen, sofern sich eine gebildet hat. Oder Sie nehmen ein Bündel Reisig oder Schilf, etwa 20 Zentimeter im Durchmesser, und positionieren das schräg oder senkrecht in den Uferbereich, sodass durch die Zwischenräume noch immer der Luftaustausch möglich ist“, rät Sven Wachtmann. Darüber hinaus gibt es sogenannte Eisfreihalter, die man im Fachhandel kaufen kann. „Falls Sie bis jetzt keine Möglichkeit hatten, für dauerhaft offene Stellen am Teich zu sorgen, wäre jetzt, wo man sich ohnehin um die Instandhaltung kümmert, ein guter Zeitpunkt. Es kann außerdem immer noch Frost geben.“

Wenn Sie einen Teich haben, in dem Fische leben, stellen Sie vielleicht fest, dass diese bereits wach sind. Mit steigenden Außentemperaturen erwärmt sich auch das Teichwasser, sodass die Fische aktiver werden. „Wenn Sie sie sehen, dann brauchen die Tiere auch wieder Futter“, weiß Sven Wachtmann. „Legen Sie aber nicht gleich mit der vollen Ladung los, sondern beginnen mit einer reduzierten Gabe. Die Fische sind ja auch noch nicht zu hundert Prozent wieder aktiv, ihr Stoffwechsel kommt erst langsam in die Gänge.“

Übrigens: Falls Sie überlegen, jetzt schon die Wasserpumpe wieder anzuschmeißen – warten Sie noch! Die Technik ist kälteempfindlich, und es ist nicht sicher, ob es noch mal knackig kalt wird. Bis in den Mai hinein muss man immer mal wieder mit Bodenfrost rechnen. „Erst ab Mitte April kann man Pumpe und Filter wieder ins Freie räumen“, sagt Sven Wachtmann. „Alternativ kann man sich eine fünf-Watt-Pumpe zulegen, die das ganze Jahr laufen kann und zudem für eine permanent frostfreie Wasseroberfläche sorgt.“

