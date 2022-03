Endlich naht der Frühling und somit die Zeit, in der der Garten zu neuem Leben erwacht. Zeit für Pflanzungen und Pflege! Was genau dafür nötig ist, verrät Sven Wachtmann, ehrenamtlicher Landesgartenfachberater beim Landesverband Berlin der Gartenfreunde e.V. und selbst seit Jahrzehnten Schrebergärtner in Kaulsdorf. Der Hoppegartener weiß genau, wann welche Arbeiten im Garten ratsam sind und verrät es in der neuen Serie der Berliner Zeitung. In Teil 3 geht es um die Ansprüche unterschiedlicher Gartenpflanzen an den Boden, die verschiedenen Erden im Handel und wie man sie selber anmischen kann.