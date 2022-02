Blut am Toilettenpapier, Schmerzen beim Stuhlgang – für die meisten Menschen ist in solch einem Moment klar, dass sie Hämorrhoiden haben. Das jedoch ist ein Trugschluss, wie Proktologe Dr. Daniel Sterzing aus Charlottenburg weiß: „Wenn die Beschwerden länger anhalten, kaufen sich Betroffene häufig eine Hämorrhoidensalbe in der Apotheke und wundern sich, warum es trotz regelmäßigen Eincremens nicht besser wird.“ Dabei ist das logisch: Wenn es keine Hämorrhoiden sind, kann man sie auch nicht mit einer entsprechenden Salbe behandeln.