Viele Verliebte wollen sich am Valentinstag etwas Besonderes gönnen, um den Tag miteinander zu feiern. Und Berlin hat sich darauf eingestellt! Wo geht man am Valentinstag gut essen? Welche Ausstellung ist die richtige für Paare und solche, die es werden wollen? Wie feiert man die Liebe in der Hauptstadt angemessen? Die Berliner Zeitung verrät es.