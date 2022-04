Endlich Frühling, leider mit viel April-Wetter-Kapriolen. Dennoch stehen uns ein paar freie Tage bevor, die Prognosen zufolge zumindest nicht komplett verregnet, sondern eher sonnig-durchwachsen sein sollen. Oster kann also kommen, zur Not eben unterm Regenschirm. Was es so zu erleben gibt, was man schönes unternehmen kann, wie man Kinder zum Staunen bringt und sich selbst ein bisschen die Seele streicheln, lesen Sie hier.

Kinder-Mitmach-Zirkus

Was ist das? Der Kinderzirkus Cabuwazi bietet wie üblich Zirkus-Ferien an: eine Woche lang die herrlichsten Dinge lernen, vom Jonglieren über Seillaufen bis hin zur Clownerie. Am Ende soll es eine eigene Zirkus-Show geben. Es gibt noch verschiedene Restplätze. Tipp: Wer aktuell zu Ostern nichts mehr findet, kann bereits jetzt für die Sommerferien einen Platz an einem der insgesamt sechs Standorte buchen.

Wann und wo findet es statt? Entweder in der ersten Ferienwoche (11.-14. April) in Tempelhof oder in der zweiten Ferienwoche (19-22. April) in Altglienicke und Hohenschönhausen. Jeweils täglich von 10 bis 16 Uhr.

Was kostet es? 139 bis 159 Euro pro Kind.

Ostern in den Gärten der Welt

Was ist das? Puppentheater, Eiertanz und Livemusik – alles inmitten einer blühenden Frühlings-Landschaft, zwischen Japanischem Garten und Irrgarten. Leider ist der Seilbahnbetrieb derzeit eingestellt.

Wann und wo findet es statt? 17. und 18. April (Ostersonntag und Ostermontag), jeweils 12 bis 16 Uhr. Die Gärten der Welt sind in der Eisenacher Str. 99 in Marzahn.

Was kostet es? Sie zahlen nur den regulären Parkeintritt: Erwachsene sieben Euro, ermäßigt drei Euro, Kinder bis einschließlich fünf Jahre frei.

Kunstmarkt auf der Museumsinsel

Was ist das? Ein Klassiker unter den Berliner Märkten: Handwerk, Design, Malerei, Fotografie, Schönes und Begehrenswertes. Selbst wenn man nichts kauft, ist das Schlendern und Gucken schon ein großer Spaß.

Wann und wo findet es statt? An jedem Wochenende, zusätzlich an Ostermontag (18. April), von 11 bis 17 Uhr auf der Museumsinsel in Mitte.

Was kostet es? Für Besucher ist der Eintritt frei. Gucken kostet natürlich nichts, aber wenn Sie etwas kaufen möchten, sollten Sie Bargeld dabei haben.

Trabrennbahn Mariendorf

Was ist das? Neben dem ganz großen Kinderbespaßungs-Programm mit Kletterwand, Ponyreiten, Hüpfburg und Kinderschminken, bieten die Macher an Karfreitag auch einen Oster-Brunch ab. Am Samstag findet kein Rennen statt, dafür sorgt ein DJ für Live-Musik.

Wann und wo findet es statt? 15. und 16. April, ab 11 Uhr, Mariendorfer Damm 222 in Tempelhof.

Was kostet es? Drei Euro am Karfreitag, aber am Samstag ist der Eintritt gratis. Personen unter 18 Jahren haben generell freien Eintritt.

Galopprennbahn Hoppegarten

Was ist das? Saisoneröffnung mit jeder Menge Highlights. Neben dem ersten Pferderennen der Saison gibt es unter anderem eine Ostereiersuche im Stroh, Ponyreiten, eine Hüpfburg sowie Kinderschminken.

Wann und wo findet es statt? 17. April, ab 10.30 Uhr auf der Galopprennbahn, Rennbahnallee in Hoppegarten.

Was kostet es? Im Vorverkauf kosten Eintrittskarten in der günstigsten Kategorie (Sattelplatzkarte) zwischen 7,50 und 15 Euro. Damit erhält man Zugang zum Gelände sowie zu den Tribünen zwei und drei. Plätze auf der Haupttribüne kosten je nach Sitzplatz beispielsweise ca. 35 Euro.

Osterfeuer im Strandbad Wendenschloss

Was ist das? Osterfeuer gehören zu Ostern dazu. Unzählige finden am Wochenende statt, doch eines vor besonders schöner Kulisse, nämlich im Strandbad Wendenschloss. Als Warum-Up findet eine Schatzsuche statt und Kinder können sich schminken lassen. Eine Feuershow ist auch geplanrt. Darüber hinaus gibt’s Live-Musik und auch Kuchen und Herzhaftes zu essen.

Wann und wo findet es statt? Ostersamstag, 16. April, Eintritt ab 12 Uhr, Schluss ist gegen 20 Uhr. Möllhausenufer 30 in Köpenick.

Was kostet es? Der Eintritt ist frei.

Kinder-Theater im FEZ

Was ist das? Theater-Spaß für Kinder ab sechs Jahren: „Bisher war es immer so, dass die Osterhasenfamilie Bunny die Ostereier zu den Kindern bringt. Und bisher waren die Osterhasen und Henne Hanni beste Freunde. Doch ausgerechnet jetzt! - kurz vor dem Osterfest - will Henne Hanni auf einmal keine Eier mehr für die Hasen legen. Ihr ist nämlich aufgefallen, dass sie die ganze Arbeit macht und die Hasen den ganzen Ruhm dafür einheimsen. Also streikt sie und will die Super-Osterhenne werden. Erst wenn das klar ist, möchte sie wieder Eier legen“, beschreibt das FEZ das neueste Stück. Es gibt viele Mitmach-Aktionen, kreatives Basteln, eine Eierschatzsuche, Musik und Tanz sowie vieles mehr.

Wann und wo findet es statt? Im FEZ Wuhlheide. „Der große Ostereierkrach in Hasenhausen“ wird vom 9. Bis zum 18. April aufgeführt, wochentags von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr, am Wochende sowie feiertags von 11 bis 14 und 15 bis 18 Uhr. Alle anderen Veranstaltungen sind auf der Homepage gelistet.

Was kostet es? Tickets gibt es online, und sie kosten zwischen einem und fünf Euro pro Person.

Club-Nächte im Berghain

Was ist das? Bei der Oster Klubnacht legen mehr als zwei Dutzend DJs auf

Wann und wo findet es statt? Das Berghain ist bekanntermaßen in Friedrichshain, Am Wriezener Bahnhof 70. Start des Events ist der 16. April um 23.59 Uhr, und es endet am 19. April um 6 Uhr.

Was kostet es? Dazu gibt das Berghain keine Auskunft. Wild guess, aber ohne Gewähr: Normaler Eintritt wie immer.

Ritterspiele auf der Zitadelle Spandau

Was ist das? Historischer Markt, Ritterlager mit Ritterturnieren, Fakire und eine Nachtfeuershow zu Pferde – wer mittelalterliches Ambiente liebt, kommt hier voll auf seine Kosten.

Wann und wo findet es statt? 16. bis 18. April, jeweils 10 bis 20 Uhr. Die Anschrift der Zitadelle Spandau lautet Am Juliusturm 64.

Was kostet es? Zwölf Euro, ermäßigt neun beziehungsweise sechs Euro, Kinder bis fünf Jahre sowie Ritter in Vollrüstung haben freien Eintritt.

Frühlingsfest am Kutschi

Was ist das? Zum 50. Frühlingsfest kommen 50 Schausteller zum großen Rummel auf der Festwiese. 80 Fahrgeschäfte, inklusive Riesenrad, Wasserbahn, Geister- und Achterbahn sowie jeder Menge leckerer Naschereien.

Wann und wo findet es statt? Bereits seit dem 23. März und noch bis zum 24. April am Kurt-Schumacher-Damm. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Donnerstag von 14 bis 22 Uhr, Freitag bis Samstag von 14 bis 23 Uhr, Sonntag von 13 bis 22 Uhr; Ostersonntag 13 bis 23 Uhr, Ostermontag: 13 bis 22 Uhr, Karfreitag geschlossen.

Was kostet es? Nichts. Der Eintritt ist frei. Die Fahrgeschäfte müssen aber natürlich bezahlt werden.