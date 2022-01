Den meisten Menschen ist es extrem peinlich, aber eigentlich kennt es jeder von uns: Durchfall. Dabei kann man eigentlich gar nichts dafür, wenn es einen ereilt. Manchmal hat man etwas Falsches gegessen, und dann reagiert der Körper schnell, um es wieder loszuwerden – ein gesunder Mechanismus, um nicht ernsthaft zu erkranken. Oder aber man hat sich ein Virus beziehungsweise ein Bakterium eingefangen, das den Darm – im wahrsten Sinne des Wortes – lahmlegt.

Medizinisch spricht man erst dann von Durchfall, wenn man mehr als drei Mal pro Tag Stuhlgang hat. „Dabei ist die Konsistenz im Prinzip egal“, sagt der Charlottenburger Proktologe Dr. Daniel Sterzing. „Viele Menschen glauben, sie hätten Durchfall, weil der Stuhl sehr breiig ist, aber das ist nicht unbedingt das entscheidende Kriterium. Wichtig ist zuallererst die Häufigkeit.“ Zählen Sie also, wie oft Sie am Tag auf die Toilette müssen. Akute Durchfälle sind in der Regel nach drei Tagen vorbei. Dauern sie länger als drei Monate, gelten sie als chronisch und sollten medizinisch abgeklärt werden.

Normalerweise schafft unser Immunsystem es gut, mit Durchfall fertig zu werden. Wichtig ist in jedem Fall, dass Sie viel trinken, wenn Sie Durchfall haben. „Der Körper verliert viel Wasser, aber auch Nährstoffe. Und das muss ausgeglichen werden“, so der Experte. Trinken Sie Magen-Darm-Tees. Die enthaltenen Wirkstoffe beruhigen Ihren Verdauungstrakt. Auch leichte Schonkost ist ratsam, beispielsweise Weißbrot, Kartoffelbrei, Bananen, Äpfel, Fenchel, Karotten Kürbis – am besten gedünstet. Verzichten Sie möglichst auf starke Gewürze, Milchprodukte sowie fetthaltige Speisen.

Häufig breiiger Stuhlgang: Woran liegt’s?

Wer regelmäßig breiigen Stuhlgang hat und diesen für Durchfall hält, liegt meistens nicht ganz richtig. „Erfahrungsgemäß handelt es sich dann um eine Nahrungsmittelunverträglichkeit“, weiß Dr. Daniel Sterzing. Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit, Fruktoseintoleranz. Sofern Sie einen diesbezüglichen Verdacht haben, sprechen Sie Ihren Hausarzt oder die Hausärztin an. Es gibt Blut- und vor allem Atemtests, mit denen geprüft werden kann, ob Sie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben.

„Falls Sie aber vegetarisch oder vegan leben, ist ein etwas breiiger Stuhlgang normal, weil der Großteil Ihrer Nahrung höchst wahrscheinlich sehr faserig ist“, erklärt der Proktologe. „Vollkornprodukte, Gemüse und Obst enthält viele Ballaststoffe, die die Darmtätigkeit anregen. Das ist gesund und unbedenklich.“

Was tun bei chronischem Durchfall?

Ihr erster Ansprechpartner sollte der Hausarzt beziehungsweise Ihre Hausärztin sein. Schildern Sie Ihr Problem und sagen Sie, seit wann und wie häufig Sie unter Durchfall leiden. Weil es sein kann, dass sich krank machende Bakterien (Campylobacter, Clostridien, EHEC) in Ihrem Darm zu sehr vermehrt haben, muss Ihr Stuhl untersucht werden. Dazu geben Sie eine kleine Probe ab; das dafür benötigte Röhrchen bekommen Sie in der Arztpraxis. Die schickt die Stuhlprobe dann in ein Labor. Das Ergebnis kommt in der Regel binnen einer Woche. Dann muss entschieden werden, ob Sie ein Antibiotikum brauchen.

Wichtig: „Verzichten Sie auf Medikamente, die den Durchfall stoppen“, empfiehlt Dr. Daniel Sterzing. „Denn grundsätzlich ist der Durchfall eine Schutzreaktion des Körpers, um Giftstoffe schnell aus dem Körper zu befördern.“ Falls Sie erwägen, ein Anti-Durchfallmittel zu sich zu nehmen, holen Sie sich vorher medizinischen Rat. Denn falls Ihr Darm mit krank machenden Bakterien besiedelt ist, wäre es nicht sinnvoll, das Abführen zu stoppen. Denn dann würden die von den Bakterien produzierten Toxine im Körper verbleiben und womöglich größeren Schaden anrichten.

Sollte die Stuhlprobe unauffällig sein, könnte es sein, dass Sie unter einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung leiden (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn). Hier brauchen Sie dann eine Überweisung zum Gastroenterologen oder einer Gastroenterologin. Eine Darmspiegelung kann dann Gewissheit bringen, woher Ihr Durchfall kommt. Therapiert werden chronisch-entzündliche Veränderungen in der Regel medikamentös. Die Gabe von Kortison ist heutzutage nur noch selten nötig, denn es gibt bessere Medikamente. Zudem könnte eine Antikörpertherapie sinnvoll sein, die individuell auf Sie angepasst wird.

Wann brauche ich medizinische Hilfe?

„Sollten Sie feststellen, dass Ihr Durchfall wässrig ist, Sie sich deutlich geschwächt fühlen oder falls Sie einen Gewichtsverlust bemerken, zögern Sie nicht, sofort zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen“, rät Dr. Daniel Sterzing. Wenn Sie Kreislaufprobleme oder sonstige Beschwerden haben, lassen Sie sich begleiten.

Hält der Durchfall länger als drei Tage an, sollten Sie sich ebenso medizinischen Rat holen. Weitere Warnsignale: Fieber, starke Schmerzen, Blut im Stuhl. Wenn Sie zeitgleich zum Durchfall erbrechen müssen, haben Sie mutmaßlich einen Virusinfekt (Noro-, Rotaviren). „Dieser klingt in der Regel ebenso schnell wieder ab, wie er gekommen ist“, so der Proktologe. „Ärztlich kann man da wenig machen, weil Antibiotika nur gegen Bakterien helfen.“ Wichtig ist hier vor allem die ausreichende Flüssigkeits- und Elektrolytgabe, oft als Infusion. Zudem sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, dass auch ein Antibiotikum Durchfall provozieren kann, sofern Sie kürzlich eines genommen haben oder aktuell eins nehmen. Dieses greift nämlich Ihre Darmflora an: Das Antibiotikum tötet zwar vorrangig die krank machenden Bakterien, aber eben nicht nur; auch die guten Bakterien werden in Mitleidenschaft gezogen.

Sie können die Regeneration des Darms unterstützen, indem Sie beispielsweise Naturjoghurt oder frisches Sauerkraut essen. Dieses jedoch darf nicht erhitzt sein – achten Sie auf den entsprechenden Aufdruck auf der Verpackung. Nur dann sind die Milchsäurebakterien erhalten geblieben, die Ihre gesund machenden Bakterien im Darm brauchen, um für Ordnung zu sorgen.