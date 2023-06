West-Nil-Virus: Nicht die Tigermücke, sondern unsere Hausmücke ist das Problem

Seitdem im letzten Jahr die Asiatische Tigermücke in Berlin nachgewiesen wurde, herrscht große Aufregung: Wie gefährlich ist die eingeschleppte Mücke? Kommt jetzt das West-Nil-Virus zu uns? Überträgt sie andere gefährliche Krankheiten? Eigentlich jedoch ist nicht die Tigermücke das Problem, sondern unsere heimische Haus- und Hofmücke.



„Die Tigermücke ist in der Lage, das West-Nil-Virus zu übertragen, das stimmt schon“, sagt Dr. Doreen Werner, Mückenexpertin und Diplom-Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland). „Tatsächlich aber haben wir bisher nur Nachweise zur Übertragung des West-Nil-Virus in Deutschland durch die Gemeine Stechmücke.“