Die Umstellung von Kita auf Schule ist mitunter ganz schön schwer, für Eltern wie auch für Kinder. So viel ist anders, alles ist neu. Vor allem Hausaufgaben führen in vielen Familien zum nachmittäglichen Streit – und das nicht nur in der 1. Klasse. Die Berliner Zeitung hat mit dem Lehrer Heinz-Peter Meidinger gesprochen, der Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes ist.