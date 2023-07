Brennnessel, Löwenzahn, Wegerich: So gesund und lecker ist essbares Unkraut

Ab damit in den Salat: Brennnessel sind eiweißreich und enthalten Vitamin C, Eisen, Kalium und Flavonoide.

Ab damit in den Salat: Brennnessel sind eiweißreich und enthalten Vitamin C, Eisen, Kalium und Flavonoide. dpa/Florian Schuh

Egal, ob im Gemüsebeet oder im Ziergarten: Unkräuter sind extrem unbeliebt. Dabei haben die heimischen Wildkräuter, wie sie eigentlich heißen, einen hohen botanischen Nutzen, der vor allem auch Garten-Fans erfreuen sollte.

So dient die Brennnessel beispielsweise vor allem Schmetterlingsraupen als Futter, und Schmetterlinge bestäuben Pflanzen. Gleiches gilt für den Spitzwegerich, der ebenso für verschiedene Insektenraupen eine gute Futterquelle ist, darunter für die gefährdeten Scheckenfalter. Die Blüten des verhassten Giersch hingegen eignen sich gut als Bienenweide.

Über die Vogelmiere, deren Samen sehr gern von Vögeln gefressen werden, schreibt der Naturschutzbund Nabu etwa: „Als Bodendecker behütet die Vogelmiere den Gartenboden vor dem Austrockenen und hält das Bodenleben gesund, welches für eine reiche Ernte und gesunde Pflanzen unverzichtbar ist.“

Insofern kann man mit den ganzen, eigentlich unerwünschten Beikräutern durchaus seinen Frieden machen, hier vielleicht stellenweise wachsen lassen und sie nur dort jäten, wo sie zu sehr mit Nutz- und Zierpflanzen konkurrieren. Allerdings, und das ist die wirklich gute Nachricht, müssen Sie das Kraut, das Sie aus dem Boden holen, nicht entsorgen. Vielmehr können Sie es essen und Ihrem Köper was Gutes tun.

Die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Karin Buchart hat über die heilsamen Unkräuter sogar ein Buch geschrieben. Darin erklärt sie, wie Bärlauch den Blutdruck senkt, die Fichte zur Entspannung beiträgt, Heidelbeeren den Darm beruhigen können und was der Ackerschachtelhalm alles kann. „Vieles, was in der Natur wächst, kann dazu beitragen, dass es uns gut geht. Dafür muss man nicht unbedingt Geld ausgeben“, sagt die Expertin.

Kann man Brennnessel essen?

Die Brennnessel, sagt Buchart, „ist ein sehr potentes Heilkraut. Ihre dunkelgrüne Färbung zeigt an, dass sie voller Chlorophyll steckt. Dieser Pflanzenfarbstoff schützt nachgewiesenermaßen unsere DNA und behebt Zellschäden. Das können wir gut nutzen“. Es stecken aber noch weitere Pflanzenfarbstoffe in der Brennnessel, die antioxidativ wirken. Zudem enthält sie Kalium, das entwässernd wirkt.

Beim Pflücken der Brennnessel sollten Sie natürlich Handschuhe und etwas Langärmliges tragen. Achten Sie darauf, dass die Handschuhe gummiert sind, weil die feinen Stacheln der Brennnessel sonst durch den Stoff dringen könnten. Und das brennt natürlich.

Das Verarbeiten der Brennnesselblätter ist einfach. Nachdem Sie sie einmal kurz unter fließendes Wasser gehalten haben, können Sie sie bedenkenlos in den Smoothiemixer geben – zusammen mit allen Zutaten, die Sie sonst so mögen, machen Sie den Smoothie durch die Brennnessel umso gesünder. Ebenso können Sie sich aus ein paar frischen Blättern einen Tee aufgießen.

„Ansonsten kann man die Brennnessel auch wie Spinat zubereiten oder als Suppe“, sagt Buchart. „Dünsten Sie zunächst eine Zwiebel an und geben dann die Blätter hinzu. Kurz anschwitzen und mit Brühe aufgießen, fertig.“ Fast alle Pflanzenfarbstoffe der Brennnessel sind hitzestabil, die gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe bleiben also beim Kochen erhalten – das können viele Vitamine beispielsweise nicht von sich behaupten.

Löwenzahn unterstützt die Durchblutung, hilft der Verdauung

Die meisten von uns haben kein Problem damit, Rucola zu kaufen und zu essen. Doch beim Löwenzahn wird die Nase gerümpft. Schade, denn in dem Wiesenkraut stecken im Prinzip die gleichen Bitterstoffe, die super gesund sind, weil sie unter anderem die Fettverbrennung ankurbeln. Zudem enthält Löwenzahn viele Vitamine und Nährstoffe. Ein echtes Multitalent in puncto Ernährung.

„Man kann vom Löwenzahn im Prinzip alles verwenden: Wurzeln, Stengel, Blätter und Blüten sind essbar. Die Inhaltsstoffe fördern die Durchblutung und bringen auch all jene Säfte in Gang, die zur Verdauung wichtig sind, etwa die Galle“, erklärt die Ernährungswissenschaftlerin. „Nicht umsonst wird Löwenzahn auch als der europäischer Ginseng bezeichnet.“

Die jungen Blätter des Löwenzahns seien am ausgewogensten und schmackhaftesten, so die Expertin. Man kann sie (aber auch die älteren Blätter) in einen Salat geben, ebenso die Blüten. „Aus den gelben Blüten kann man aber auch einen Sirup kochen, als Brotaufstrich. Der schmeckt dann bittersüß und ist gesünder als viele andere Aufstriche.“

Spitzwegerich hilft gegen Reizhusten und hat Steinpilzaroma

Zerriebene Wegerichblätter helfen gegen Mückenstiche. Sie lindern den Juckreiz und wirken entzündungshemmend. Wussten Sie das? „Aber sie helfen auch bei Reizhusten ganz hervorragend. Das liegt an den Pflanzenschleimen, die in den Blättern stecken“, weiß Dr. Karin Buchart. „Sie wirken wie ein natürliches Antibiotikum.“



Für den Hustensaft schichten Sie Spitzwegerichblätter im Wechsel mit Candiszucker in ein Glas und lassen das den Sommer über – zugeschraubt, natürlich – stehen. „Nach etwa drei Monaten hat man einen anfermentierten, aromatischen Hustensaft, der hervorragend wirkt und den Hustenreiz unterdrückt“, so die Ernährungsfachfrau.

Wichtig: Sammeln Sie Wildkräuter nicht am Straßenrand. Sie könnten mit Schadstoffen belastet sein. Auch am Wegesrand, wo Hunde gern markieren, ist Vorsicht geboten. Besser ist es, die Wildkräuter im Wald oder auf naturnahen Wiesen zu pflücken.



Tipp: Wenn Sie Ihrer Kartoffelsuppe einen Geschmackskick gegen wollen, kochen Sie eine Handvoll Spitzwegerichblätter für etwa 20 Minuten mit. „Dann schmeckt die Suppe nach Steinpilzen“, sagt Buchart. „Das liegt an den Gerbstoffen des Wegerichs.“

Giersch ist für die Harnwege eine Wohltat

Der schnell wuchernde Giersch ist sehr kaliumreich, wie die Ernährungswissenschaftlerin sagt. Das wirke „sanft entwässernd, was gut für die Harnwege ist und das Herz nicht so stark belastet. Kulinarisch verwendet man die Gierschblätter wie Petersilie“.



Besonders Menschen, die ihr Essen gern kräftig salzen, sollten ihren Gerichte Giersch beimengen, weil Salz dazu führt, dass der Körper mehr Wasser einlagert. Giersch wirkt dem entgegen. „Generell ist das Wildkraut geeignet, Wassereinlagerungen zu lindern oder vorzubeugen. Besonders effektiv ist das, wenn man Giersch mit etwas Rotwein einkocht und ein bisschen Honig und Essig dazu gibt“, so Buchart. „Das entspricht von den Inhaltsstoffen und der Wirkweise her dem Herzwein nach Hildegard von Bingen.“

Vogelmiere wirkt entschlackend

Man kann Vogelmiere roh als Salat essen. „Die Pflanze enthält sogenannte Saponine, das sind schäumende Bestandteile die schleimlösend wirken, was gut bei Atemwegserkrankungen ist, aber auch entschlackend sind. Besonders im Frühjahr hat die junge Vogelmiere eine entschlackende Wirkung, was dem Verdauungssystem zugute kommt“, so die Expertin.



Außerdem enthält Vogelmiere die Vitamine A, B und C, aber auch Eisen, Magnesium und Selen – alles lebenswichtige Nährstoffe, die für unseren Stoffwechsel elementar sind.

Statt Arnika: Gänseblümchen bei stumpfen Verletzungen

Dass man auf blaue Flecken Arnikasalbe aufträgt, ist vielen Menschen bekannt. Die Wirkstoffe der Pflanze helfen bei stumpfen Verletzungen wie Prellungen und Verstauchungen, fördern das Abheilen. „Aber auch unser Gänseblümchen hat ähnliche Kräfte, gilt als Arnika der Flachländer“, sagt Dr. Karin Buchart. Wenn Sie ein paar Blätter zerkleinern und mörsern oder hacken, können Sie den Abrieb auf die Wunde geben.



Darüber hinaus steckt das Gänseblümchen voller Vitalstoffe, hat unter anderem einen hohen Gehalt an Vitamin A und C. Essbar sind die Blüten und die Blätter, beispielsweise als Salat, aber auch als Tee-Aufguss. Sie können Sie aber auch mit in den Smoothiemixer geben.



Dr. Karin Buchart und Miriam Wegele: Die Natur-Apotheke. Das überlieferte und neue Wissen über unsere Heilpflanzen. Servus-Verlag. 196 Seiten, 25 Euro